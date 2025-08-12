ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Μεγάλο πλήγμα τα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Αντιμέτωποι με άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα που δυσκολεύει την επιβίωσή τους βρίσκονται οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι σε περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες.

Πρόκειται για εγκαταστάσεις στην περιοχή της Λακκόπετρας, όπου αναφέρθηκε ότι έχουν προσβληθεί (και θανατωθεί) 80 ζώα. Η ασθένεια έρχεται να δώσει άλλο ένα ισχυρό χτύπημα στους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους στην ευρύτερη περιοχή, σε συνδυασμό με το κόστος παραγωγής, την έλλειψη μέτρων προστασίας τους και συνολικά την πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις.

Στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιούνται εκατοντάδες μικροκτηνοτρόφοι, που προσπαθούν να επιβιώσουν απέναντι στις βιομηχανίες επεξεργασίας γάλακτος, τους μεγαλεμπόρους του προϊόντος και του κρέατος.

Αμεσα μέτρα για τη στήριξή τους απαιτεί η ΤΕ Αχαΐας του ΚΚΕ, που σημειώνει σε ανακοίνωσή της: «Η έξαρση ζωονόσων, όπως η ευλογιά των αιγοπροβάτων, είναι συνέπεια της πολιτικής των αθρόων εισαγωγών κτηνοτροφικού κεφαλαίου αλλά και άλλων εμπορευμάτων ευνοώντας τις συνθήκες διασποράς μολυσματικών ασθενειών, με βάση την ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που έχει μετατρέψει τη χώρα σε "ξέφραγο αμπέλι" για λογαριασμό των μεταποιητικών και εμπορικών μονοπωλίων, τα οποία θησαυρίζουν από τις φτηνές, ανεξέλεγκτες, έως και παράνομες εισαγωγές».

Αναδεικνύει τις ευθύνες κυβέρνησης - περιφερειακής αρχής και σημειώνει: «Μετράμε πάνω από έναν χρόνο, όπου στη χώρα μας υπάρχουν εκατοντάδες κρούσματα πανώλης και ευλογιάς, έχουν θανατωθεί χιλιάδες ζώα, και όχι μόνο οι ζωονόσοι δεν "εκριζώνονται" όπως λέει η κυβέρνηση, αλλά τελικά "ριζώνουν" στην καθημερινότητά μας.

Κι αυτό γιατί η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα στη λογική της "ατομικής ευθύνης" στην πρόληψη και προστασία, αφήνοντας έρμαια τους κτηνοτρόφους και καταδεικνύοντας παράλληλα τη γύμνια του κράτους και την ανεπάρκειά του. Αρνείται να πάρει μέτρα για τα βασικά προβλήματα εξάπλωσης των ζωονόσων, όπως είναι οι υποστελεχωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες, τα ελλιπή μέτρα βιοπροστασίας στα σύνορα αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, τη στιγμή που οι απολυμάνσεις για όσους συναναστρέφονται με τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις επαφίενται σε υπεύθυνες δηλώσεις απολύμανσης και στην ατομική ευσυνειδησία των εμπλεκομένων.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση προκαλεί ακόμα περισσότερο τους κτηνοτρόφους και όσους έχασαν ήδη τα κοπάδια τους από ζωονόσους πέρυσι, δίνοντας 14 ευρώ/αιγοπρόβατο, που είναι παρακάτω και από ψίχουλα, σε σχέση με όσα έχασαν και άξιζε το κτηνοτροφικό κεφάλαιό τους».

Καλώντας σε αγωνιστική επαγρύπνηση τους κτηνοτρόφους, σε οργανωμένη πάλη στους συλλόγους και την Ομοσπονδία τους από κοινού με την εργατική τάξη, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, η ΤΕ απαιτεί από κάθε αρμόδιο φορέα: «Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και την αποτροπή της εξάπλωσης της ευλογιάς. Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους και να αναπληρωθεί από το κράτος το χαμένο εισόδημά τους. Να μην επιβαρυνθούν οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι από το κόστος των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης της νόσου. Να ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποδομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών κ.ά.».