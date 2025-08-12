ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΚΤΟΠΛΟΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

Κατά τα συμφέροντά τους οι περιορισμοί στον απόπλου

Την προσπάθεια «παράκαμψης» από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες των περιορισμών στον απόπλου των πλοίων, που τέθηκαν σε ισχύ λόγω των ισχυρών ανέμων, καταγγέλλουν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Μπροστά στο απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου (με εξαίρεση τις γραμμές του Αργοσαρωνικού), που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες επιδόθηκαν σε αναζήτηση τρόπων παράκαμψης των περιορισμών, εξετάζοντας τις καιρικές συνθήκες σε κάθε λιμάνι και προορισμό ξεχωριστά, με στόχο να πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα τους δρομολόγια, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων.

«Αξιοποιώντας το παράλογο μιας νομοθεσίας, "κομμένης και ραμμένης" στα συμφέροντα των εφοπλιστών, που προβλέπει ότι σε ακραίες καιρικές συνθήκες την ευθύνη έχει ο πλοίαρχος για την εκτέλεση των δρομολογίων», σχολιάζουν τα σωματεία, «προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να παρακάμψουν το απαγορευτικό. Ετσι, προχώρησαν σε τροποποιήσεις δρομολογίων, ώστε να καταφέρουν να αναχωρήσουν τα πλοία, υποτάσσοντας στα κέρδη των ακτοπλοϊκών εταιρειών την ασφάλεια των επιβατών και των ναυτεργατών».

Σε αυτή την επικίνδυνη τακτική «σύμμαχο είχαν και το υπουργείο Ναυτιλίας και τις λιμενικές αρχές, που δεν εξέδιδαν νέο απαγορευτικό, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν», σημειώνουν.

Οσο για το αποτέλεσμα καταγράφουν τα εξής: «Επικίνδυνες συνθήκες ναυσιπλοΐας με σοβαρό κίνδυνο για επιβάτες και πληρώματα. Μεγάλες καθυστερήσεις με συνέπεια την παραβίαση των προβλεπόμενων χρόνων εργασίας και ανάπαυσης των ναυτεργατών, ιδίως σε ορισμένα ταχύπλοα. Καταπόνηση των μηχανοστασίων και ζημιές σε πλοία, όπως στον καταπέλτη του "ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2", γεγονός που υπονομεύει την ασφαλή λειτουργία τους. Αδυναμία προσέγγισης σε λιμάνια, όπως συνέβη με το "ΤΕΡΑ ΤΖΕΤ 2" που δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι της Ηρακλειάς, αναδεικνύοντας και τα σοβαρά προβλήματα λιμενικών υποδομών σε πολλά νησιά. Και τέλος εχθές, ουρές από ταλαιπωρημένο κόσμο στο λιμάνι του Πειραιά, να τους κρατάνε για ώρες σε αναμονή οι ναυτιλιακές εταιρείες, με στόχο να πιέσουν για την εκτέλεση των δρομολογίων».

«Δεν τους ενδιαφέρει "να μην χαθούν οι διακοπές του κόσμου", όπως προσχηματικά επικαλούνται, αλλά να μην χαθεί ούτε ευρώ από τα κέρδη τους, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να παίζουν με τη ζωή επιβατών και ναυτεργατών», καταγγέλλουν τα σωματεία και στηλιτεύουν την «πλήρη ανοχή και κάλυψη» του υπουργείου Ναυτιλίας.

Τα δύο σωματεία απευθύνουν κάλεσμα στους ναυτεργάτες και τους κατοίκους των νησιών να διεκδικήσουν από κοινού «ένα σύγχρονο ακτοπλοϊκό δίκτυο, με φθηνές και ασφαλείς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με οργανικές συνθέσεις που θα ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των πλοίων και με ναυτεργάτες με συγκροτημένα δικαιώματα». Απαιτούν, τέλος, από το υπουργείο Ναυτιλίας και τις αρμόδιες λιμενικές αρχές «την πλήρη ανάληψη των ευθυνών τους, για την ασφαλή μετακίνηση επιβατών και ναυτεργατών στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες».