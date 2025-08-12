ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κάθε χρόνο και χειρότερα για τις σχολικές καθαρίστριες

Ανακοίνωση - καταγγελία για τις συνθήκες εργασίας και τα ωράρια που επιβάλλουν κυβέρνηση - δημοτικές αρχές

Να μπει τέλος στο καθεστώς ανασφάλειας, με το οποίο δουλεύουν οι σχολικές καθαρίστριες, να σταματήσει το αίσχος των ολιγόωρων συμβάσεων και να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημά τους για μόνιμη και σταθερή δουλειά, με πλήρες ωράριο και δικαιώματα, διεκδικεί η(ΟΙΥΕ).

Το προσωπικό στην καθαριότητα των δημόσιων σχολείων δουλεύει με συμβάσεις που αρχίζουν και τελειώνουν μαζί με την κάθε σχολική χρονιά. Κάθε καλοκαίρι οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία και την ανασφάλεια πότε και αν θα υπογράψουν νέα σύμβαση. Χρόνο με τον χρόνο η κατάσταση χειροτερεύει, με ευθύνη της κυβέρνησης και των δημοτικών αρχών, με όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων να καλείται να εργαστεί με 3ωρες συμβάσεις και αντίστοιχα «ψαλιδισμένους» μισθούς και ένσημα.

«Εδώ και χρόνια, χιλιάδες σχολικές καθαρίστριες/ές βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας και ανασφάλειας με ευθύνη κράτους, κυβερνήσεων και δημοτικών αρχών. Το δικαίωμά τους για μόνιμη, σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά δικαιώματα καθώς και η σχολική καθαριότητα αντιμετωπίζονται ως περιττό κόστος», καταγγέλλει η Ομοσπονδία.

Οπως επισημαίνει, πίσω από αυτό το καθεστώς βρίσκεται η επιδίωξη κυβερνήσεων και δημοτικών αρχών «να παραδώσουν και αυτόν τον τομέα σε εργολάβους», όπως άλλωστε γίνεται ήδη σε κάποιους δήμους, νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, ΜΜΜ, με αρνητικές συνέπειες στα δικαιώματα των εργαζομένων.

Με βάση τις αποφάσεις των αρμόδιων υπουργείων (Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών) για το προσεχές σχολικό έτος (2025 - 2026) ο μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε 47.469,5 ώρες και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ορίζεται σε 15.794 εργαζόμενους.

Δηλαδή, το ωράριο κάθε εργαζόμενης και εργαζόμενου περιορίζεται σε 3 ώρες, με τον μισθό να κατρακυλά αναλόγως και τη σύνταξη να απομακρύνεται για τις εργαζόμενες που στην πλειοψηφία τους μετρούν 20 και 25 χρόνια στη δουλειά. Με βάση τον πίνακα που κατανέμει τις ώρες και το προσωπικό ανά δήμο, ήδη δημοτικές αρχές ανακοινώνουν προσλήψεις 3ωρων, 4ωρων και 5ωρων συμβάσεων.

«Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι», υπογραμμίζει η Ομοσπονδία. «Ποιος αλήθεια μπορεί να ζήσει με τον μισθό του 3ωρου, του 4ωρου και του 5ωρου; Μπορεί να εξασφαλιστεί η καθαριότητα των σχολικών μονάδων με αυτό το προσωπικό και με αυτές τις συμβάσεις;», είναι τα ερωτήματα που θέτει.

Καταγγέλλει, ακόμα, τις προκλητικές δηλώσεις δημάρχων και αντιδημάρχων, οι οποίοι διατείνονται με θράσος ότι φέτος οι προσλήψεις σχολικών καθαριστριών είναι περισσότερες και καλούν τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους να σταματήσουν να διαμαρτύρονται και να δεχτούν τις ολιγόωρες συμβάσεις.

«Κάποιοι μάλιστα έχουν φτάσει στο σημείο να λένε ευθέως στις εργαζόμενες "μην διαμαρτύρεστε ούτως ή άλλως θα μπουν εργολάβοι στα σχολεία και θα ξεμπερδεύουμε"», αναφέρει η ΟΙΥΕ, ενώ άλλοι ενημερώνουν πως «οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης για όσες και όσους είναι "τυχεροί" θα συνοδεύονται με επιπλέον σχολικές μονάδες για τον καθένα τους».

«Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για εμάς και τις αυξημένες ανάγκες μας και των οικογενειών μας. Λεφτά υπάρχουν για εξοπλισμούς που καμιά σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας μας, για τους εργολάβους και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν πιάσει στασίδι έξω από τους δήμους», υπογραμμίζει η Ομοσπονδία. Ετσι, οι σχολικές καθαρίστριες που κρατάνε τα σχολεία καθαρά, με μισθούς - ψίχουλα και συχνά χωρίς τα απαραίτητα μέσα, καλούνται να αποδεχτούν την 3ωρη απασχόληση, τις συμβάσεις με ημερομηνία λήξης και την ανεργία κάθε καλοκαίρι.

«Δεν πάει άλλο! Τώρα με τα σωματεία μας, με συλλογικές διαδικασίες, με την Ομοσπονδία μας δυναμώνουμε τον αγώνα μας. Προχωράμε σε παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις στους δήμους, σε υπουργεία και όπου άλλου χρειαστεί», τονίζει η Ομοσπονδία.

Ηδη, μαζί με σωματεία, έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις σε δήμους απαιτώντας συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή, καλεί σωματεία, συλλόγους και ενώσεις γονέων, συλλόγους εκπαιδευτικών και μαζικούς φορείς σε συντονισμό.

«Ο αγώνας των σχολικών καθαριστριών/ών είναι αγώνας όλων μας», καταλήγει. Η Ομοσπονδία διεκδικεί: Μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Πλήρες ωράριο εργασίας. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Μέσα ατομικής προστασίας.