Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
«HELLENIC TRAIN»
Με το ένα χέρι απολύει και με το άλλο εισπράττει κρατική επιχορήγηση

Κάλεσμα στους εργαζόμενους να οργανώσουν την πάλη τους απευθύνει η ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών

Τις απολύσεις συνεχίζει η «Hellenic Train» προκειμένου να θωρακίσει τα κέρδη της, την ίδια ώρα που το υπουργείο Μεταφορών ενέκρινε την καταβολή 30 εκατομμυρίων στην εταιρεία - από τα συνολικά 50 εκατομμύρια ευρώ της ετήσιας επιδότησης που παίρνει για «τις υποτιθέμενες άγονες γραμμές».

Αυτό καταγγέλλει η ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών και προβάλλει επιτακτικά το αίτημα να συνεδριάσουν άμεσα τα ΔΣ των Σωματείων στην εταιρεία, για να πάρουν αποφάσεις για κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την ακύρωση όσων απολύσεων έχουν γίνει και τη ματαίωση όσων ετοιμάζονται να γίνουν.

Οι ενέργειες της εργοδοσίας, τονίζει η ΔΕΣΚ, στηρίζονται στην πολιτική όλων των κυβερνήσεων και της σημερινής, η οποία με πρόσφατο νόμο «βαθαίνει ακόμα περισσότερο την εμπορευματική λειτουργία του Σιδηρόδρομου, προσαρμόζοντάς την ακόμα περισσότερο στους όρους κόστους - οφέλους».

Αυτή η πολιτική της «απελευθέρωσης» - ιδιωτικοποίησης, της εμπορευματικής λειτουργίας και της συνεχούς αύξησης της κερδοφορίας είναι η βασική κοινή αιτία της τραγωδίας των Τεμπών, των σημερινών απολύσεων, των μη προσλήψεων, της εντατικοποίησης.

Αναδεικνύοντας τις τεράστιες ευθύνες των διοικήσεων των σωματείων που μένουν άπραγες, ανοίγοντας «ακόμα περισσότερο την όρεξη της εταιρείας», η ΔΕΣΚ καλεί τους εργαζόμενους «να προβληματιστούν από τη στάση των ηγεσιών των Σωματείων, να συσπειρωθούν στη ΔΕΣΚ και να απαιτήσουν από τα Σωματεία να πάρουν αποφάσεις για κινητοποιήσεις τώρα!».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
«Πάμε κι όπου βγει» οι ανελκυστήρες για υγειονομικούς - ασθενείς
Διαμαρτυρία από συνδικάτα για τα μέτρα προστασίας
Κάθε χρόνο και χειρότερα για τις σχολικές καθαρίστριες
Να δοθεί πριν τον Δεκαπενταύγουστο έκτακτο επίδομα στους απολυμένους
 Προσεχώς άνεργοι εκατοντάδες εργαζόμενοι μέσω ΔΥΠΑ
 Ακόμα περιμένουν τα λεφτά τους 150 πρώην εργαζόμενοι
Αλληλεγγύη σε απεργούς στη Βρετανία
 Καταγγέλλει τις νέες προκλήσεις του υπουργού Υγείας
 Σε τεντωμένο σχοινί η λειτουργία του
 Παραμύθια κυβέρνησης - ΣΤΑΣΥ για «προληπτική» αντικατάσταση
 Απάντηση σε προβοκατόρικες αθλιότητες
 Μεγάλο πλήγμα τα κρούσματα ευλογιάς των αιγοπροβάτων
 Κατά τα συμφέροντά τους οι περιορισμοί στον απόπλου
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ