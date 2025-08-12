ΠΑΜΕ

Αλληλεγγύη σε απεργούς στη Βρετανία

Ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την αλληλεγγύη του στον αγώναεξέδωσε χτες το

Αναφέρει μεταξύ άλλων: «Το ΠΑΜΕ στέλνει τη μαχητική, ταξική του αλληλεγγύη στο Συνδικάτο σας και στους εργαζόμενους του "Radisson Blu Canary Wharf" και του "Draughts Bar" για την απεργία τους.

Τα αιτήματά σας - αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, μόνιμη και σταθερή δουλειά, σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, εγγυημένες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και Συλλογική Σύμβαση με αυξήσεις μισθών - δεν είναι μόνο δίκαια, αλλά επείγοντα και αναγκαία. Αντηχούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο που αρνούνται να αποδεχθούν την εργασιακή ανασφάλεια και τους μισθούς φτώχειας, την ώρα που τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων εκτοξεύονται.

Σε μια περίοδο που οι πολυεθνικές καταγράφουν ρεκόρ κερδών μέσα από την εκμετάλλευση των εργαζομένων, ο αγώνας σας υπενθυμίζει ότι η πραγματική δύναμη βρίσκεται στα χέρια αυτών που παράγουν τον πλούτο. Οταν οι εργαζόμενοι είναι οργανωμένοι, ενωμένοι και αποφασισμένοι, καμία δύναμη δεν μπορεί να τους σταματήσει.

Το ΠΑΜΕ, τα Συνδικάτα και οι εργαζόμενοι της Ελλάδας στέκονται σταθερά στο πλευρό σας. Ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας. Από το Λονδίνο έως την Αθήνα και σε κάθε γωνιά του κόσμου, δίνουμε την ίδια μάχη - για Συλλογικές Συμβάσεις, σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, αυξήσεις μισθών, σταθερές δουλειές με δικαιώματα και αξιοπρέπεια για όλους.

Ο κοινός εχθρός - τα μονοπώλια, οι κυβερνήσεις τους και το σύστημα της εκμετάλλευσης - είναι παγκόσμιος. Το ίδιο παγκόσμια είναι η αλληλεγγύη μας, η αντίστασή μας και η ελπίδα μας για έναν κόσμο όπου αυτοί που παράγουν τον πλούτο απολαμβάνουν τους καρπούς του. Με ενότητα, μαχητικότητα και αποφασιστικότητα, η νίκη σας θα είναι νίκη όλων των εργαζομένων».