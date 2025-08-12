ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Προσεχώς άνεργοι εκατοντάδες εργαζόμενοι μέσω ΔΥΠΑ

«Να μην απολυθούν οι εργαζόμενοι του προγράμματος απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω στις δημόσιες μονάδες Υγείας», ζητά με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο».

Με επιστροφή στην ανεργία απειλούνται στις 30 Σεπτέμβρη εκατοντάδες εργαζόμενοι, που μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων της ΔΥΠΑ καλύπτουν σημαντικό μέρος των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού στις δημόσιες μονάδες Υγείας, λόγω λήξης του «Ειδικού προγράμματος στον δημόσιο τομέα της Υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω» της ΔΥΠΑ (ΦΕΚ 2193/10-4-2024).

Ηδη, χιλιάδες εργαζόμενοι των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, που κάλυπταν κρίσιμες ανάγκες σε ΟΤΑ και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, έχουν απολυθεί με τη λήξη των συμβάσεών τους και συνεχώς ο αριθμός αυτός αυξάνεται.

Η απειλή της απόλυσης αφορά και 33 εργαζομένους στο «Θριάσιο» Νοσοκομείο, με το Σωματείο Εργαζομένων να υπογραμμίζει την πολύτιμη εμπειρία που έχουν αποκτήσει. «Η απόλυσή τους επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την υποστελέχωση και προκαλεί σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης στους ίδιους και τις οικογένειές τους, δεδομένου ότι και λόγω της ηλικίας τους είναι δύσκολο να βρουν νέα εργασία. Για πολλούς από αυτούς η απόλυση, με τη λήξη της σύμβασης, τους στερεί τη δυνατότητα για συμπλήρωση του αναγκαίου χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση», αναφέρει το Σωματείο.

Στις δημόσιες μονάδες Υγείας, που είναι δραματικά υποστελεχωμένες, το σύνολο των συμβασιούχων καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες και αναπληρώνουν ένα σημαντικό μέρος των μεγάλων ελλείψεων σε προσωπικό. Ελλείψεις που αυξάνουν διαρκώς, καθώς οι μόνιμοι εργαζόμενοι στην Υγεία από 93.580 τον Ιανουάριο 2013 έχουν μειωθεί σε 71.524 τον Απρίλιο 2025.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του «Θριάσιου» Νοσοκομείου, «όπου κρίσιμες ανάγκες καλύπτουν οι 207 επικουρικοί εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων και οι 110 εργαζόμενοι μέσω των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ. Αντίστοιχα, στα Κέντρα Υγείας Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγάρων κρίσιμες ανάγκες καλύπτουν οι 34 συμβασιούχοι συνάδελφοι και τυχόν απόλυσή τους θα δημιουργήσει σοβαρότατα προβλήματα».

Το Σωματείο καταγγέλλει ότι «η επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων αποτελεί υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για χτύπημα της μόνιμης εργασίας από όλες τις κυβερνήσεις, όπως αποδεικνύεται από την απόρριψη από τις κοινοβουλευτικές ομάδες ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ της πρότασης εκατοντάδων σωματείων και ομοσπονδιών για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων με τροποποίηση του άρθρου 103 του Συντάγματος.

Ταυτόχρονα, διατηρείται η μισθολογική αδικία σε βάρος των εργαζομένων των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους για μισθολογική εξέλιξη (...) και με την καταβολή χαμηλότερων βασικών μισθών, με τη μη αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και μη καταβολή επιδομάτων τέκνων και παραμεθορίου».

Το Σωματείο διεκδικεί: Να συνεχιστούν τα προγράμματα και να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος. Να αρθούν οι μισθολογικές αδικίες και να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία. Με νομοθετική ρύθμιση να μετατραπούν οι συμβάσεις όλων των εργαζομένων σε αορίστου χρόνου με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να καταργηθούν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι των κυβερνήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, που αυξάνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.