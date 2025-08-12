ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

«Πάμε κι όπου βγει» οι ανελκυστήρες για υγειονομικούς - ασθενείς

Παραλίγο τραγωδία μετά την πτώση του θαλάμου του ασανσέρ από τον 3ο όροφο, ενώ ήταν σε λειτουργία

Μια ακόμη παραλίγο τραγωδία συνέβη στοτην περασμένη Κυριακή το μεσημέρι, όταν κατά τη διάρκεια της γενικής εφημερίας

Από θαύμα σώθηκε η εργαζόμενη, που κατόρθωσε με τη βοήθεια συνοδών να πηδήξει κυριολεκτικά τελευταία στιγμή από τον θάλαμο του ανελκυστήρα αποφεύγοντας τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Πρόκειται για τον τρίτο ανελκυστήρα δημόσιου νοσοκομείου («Ερυθρός Σταυρός», Παίδων «Αγία Σοφία») μέσα σε λίγο διάστημα που παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα εν κινήσει, επιβεβαιώνοντας ότι η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας (μετά την πτώση ανελκυστήρα στον «Ερυθρό») είναι κενό γράμμα, όσο οι τεχνικές υπηρεσίες παραμένουν αποδεκατισμένες.

«Επικοινωνιακά κι αντιπολιτευτικά παιχνίδια» (!) επικαλέστηκε ο υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης σε σχετική ανάρτησή του, ισχυριζόμενος ότι «οι ασθενείς μας, οι συνοδοί και οι εργαζόμενοί μας δεν φοβούνται απολύτως τίποτα. Σε όλους τους ανελκυστήρες έχουμε πλέον πρόσφατα και έγκυρα πιστοποιητικά ασφαλείας».

Προσπάθεια εφησυχασμού ήταν και η απάντηση της διοίκησης του νοσοκομείου, που αναφέρει ότι ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης και ότι οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία. Σύμφωνα με τη διοίκηση - που ανήγγειλε άλλη μια ΕΔΕ - η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025.

Αθλιότητες και ψέματα από την κυβέρνηση

Για το συμβάν, η Γεωργία Φίλιππα, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ και του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων ΓΝΑ «Γεννηματάς», με δήλωσή της στον «Ριζοσπάστη» σημειώνει: «Η λογική του "πάμε κι όπου βγει" βρίσκει ακόμα μία φορά πλήρη εφαρμογή στα ρημαγμένα από την υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση νοσοκομεία μας, όπου οι εργολάβοι με τις ευλογίες της κυβέρνησης και της διοίκησης λυμαίνονται τον χώρο της δημόσιας Υγείας.

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση διά στόματος του υπουργού Υγείας διατείνεται σε όλους τους τόνους πως το ΕΣΥ μεταμορφώνεται "στη Γη της Επαγγελίας", με τις ανακαινίσεις, πως οι εθελοντές του "Ερυθρού Σταυρού" και τα βραχιολάκια αποτελούν ρηξικέλευθα μέτρα, που θα δώσουν τη χαριστική βολή στην ατελείωτη ταλαιπωρία των ασθενών και τις πολύωρες αναμονές, εργαζόμενοι και ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι με κάθε είδους κίνδυνο που μπορεί να αφορά και στην πτώση ενός ασανσέρ, σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας το 2025.

Πώς απαντάει η διοίκηση του νοσοκομείου; Με αθλιότητες, ψέματα και τραμπουκισμούς. Είναι πρόκληση η απάντηση που εξέδωσε λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού, όπου διαψεύδει την εργαζόμενη λέγοντας πως ο ανελκυστήρας λειτουργούσε κανονικά! Μάλιστα, σε μία προσπάθεια τρομοκράτησής της, η συνάδελφος ενημερώθηκε ότι υπάρχει προφορική εντολή της ανάκλησης της άδειάς της με τη δικαιολογία ότι θα διαταχθεί ΕΔΕ!

Παλιά μου τέχνη κόσκινο... Για μία ακόμα φορά επιδιώκουν να φιμώσουν τους εργαζόμενους και να μη σηκώνει κανένας κεφάλι. Απαιτούμε να διερευνηθούν σε βάθος τα αίτια που οδήγησαν στο παραπάνω απαράδεκτο συμβάν. Να πληρώσουν όλοι οι ένοχοι. Ενοχος είναι όποιος βάζει πλάτη στην πολιτική που έχει οδηγήσει το δημόσιο σύστημα Υγείας στην υπάρχουσα κατάσταση, με τις διαλυμένες υποδομές, τον απαρχαιωμένο ιατρικό εξοπλισμό, τις υπηρεσίες που παραδίδονται σε εργολαβικές εταιρείες, το μειωμένο κι εξαντλημένο προσωπικό.

Ενοχοι είναι αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το υπουργείο Υγείας και η Διοίκηση του νοσοκομείου».

Στο ίδιο (άθλιο) έργο θεατές

Για το σοβαρό περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση και το Σωματείο Εργαζομένων στον «Ευαγγελισμό», υπενθυμίζοντας ότι στις αρχές του καλοκαιριού «ο ανεκδιήγητος υπουργός και ο διοικητής του "Ευαγγελισμού" ...διαπίστωναν και δήλωναν με ύφος 100 καρδιναλίων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (στα οποία πράγματι είναι ιδιαίτερα ...δραστήριοι) και στα ΜΜΕ, ότι υπήρξε "δολιοφθορά εκ των έσω" στο κεντρικό σύστημα κλιματισμού του νοσοκομείου, προκειμένου να αποσείσουν τις ευθύνες τους που το είχαν αφήσει "στην τύχη του" σχεδόν έναν χρόνο».

Και τότε φρόντισαν να εξαγγείλουν κατεπείγουσα έρευνα (ΕΔΕ). «Βέβαια έως σήμερα "αγνοείται η τύχη" της έρευνας, η προπαγανδιστική βρωμοδουλειά και συκοφαντία τους εις βάρος των αγωνιζόμενων υγειονομικών έχει ήδη γίνει και παράλληλα η βλάβη - παρά τις βαρύγδουπες διαβεβαιώσεις περί επισκευής εντός 48 ωρών και την ανάλογη δαπάνη πολλών χιλιάδων ευρώ - ακόμη παραμένει κι έτσι σιγοβράζουμε μαζί ασθενείς και υγειονομικοί».