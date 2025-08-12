ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΜΕΤΡΟ

Παραμύθια κυβέρνησης - ΣΤΑΣΥ για «προληπτική» αντικατάσταση

Την προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ και της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ να παραπλανήσουν τον λαό ότι προχωράνε σε «προληπτική αντικατάσταση» των σιδηροτροχιών στο Μετρό Αττικής καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η ΔΑΣ ΣΤΑΣΥ, θυμίζοντας ότι η κακή κατάσταση και οι φθορές στο δίκτυο είναι διαπιστωμένες εδώ και πολύ καιρό!

Συγκεκριμένα, στις 7 Αυγούστου, στο πλαίσιο της αντικατάστασης 32 χλμ. σιδηροτροχιών στις γραμμές 2 και 3, συνολικού προϋπολογισμού 7,3 εκατομμυρίων ευρώ, υπογράφηκε σχετική σύμβαση στο υπουργείο Υποδομών με ανάδοχο την κοινοπραξία δύο μεγάλων ομίλων. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η παραλαβή σιδηροτροχιών στη ΣΤΑΣΥ από άλλη εταιρεία.

Το έργο αυτό προσπάθησαν να το παρουσιάσουν ως «προληπτική συντήρηση», ενώ εδώ και πολύ καιρό η ΔΑΣ έχει επανειλημμένα καταγγείλει την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τμήματα των γραμμών.

Ετσι, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κ. Κυρανάκης, ισχυρίστηκε πως «μετά από 25 χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας, προχωράμε για πρώτη φορά στην προληπτική αντικατάσταση των σιδηροτροχιών», ενώ η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ αναφέρει στο ίδιο πνεύμα πως το έργο «δεν αποτελεί μια τυπική υποχρέωση ή καθυστερημένη αντίδραση, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο προληπτικής συντήρησης και στοχευμένης αναβάθμισης του δικτύου».

Ξεσκεπάζοντας αυτούς τους παραπλανητικούς ισχυρισμούς, η ΔΑΣ ΣΤΑΣΥ θυμίζει ότι «δεν έχουμε σταματήσει ούτε στιγμή να καταγγέλλουμε την επικίνδυνη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το δίκτυο της ΣΤΑΣΥ σε όλες τις γραμμές. Δεν έχει συμπληρωθεί ούτε χρόνος από τις καταγγελίες με φωτογραφίες που έδειχναν τις φθορές που έχουν υποστεί οι γραμμές και βεβαίως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν οδηγίες για μειωμένη ταχύτητα των συρμών λόγω επικινδυνότητας. Αλλωστε και η ίδια η διοίκηση έχει παραδεχτεί εδώ και μήνες ότι υπάρχουν ρωγμές και φθορές στη γραμμή σε μήκος 32 χλμ.».

Ακόμα, καταδικάζει το γεγονός ότι το έργο παραχωρείται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πολιτικής που ασκείται από όλες τις κυβερνήσεις - και τη σημερινή - της «απελευθέρωσης» των συγκοινωνιών. Για αυτό, «μπουκώνουν με εκατομμύρια ευρώ, βγαλμένα από τις στερήσεις του λαού, τον ιδιώτη επιχειρηματία που ανέλαβε το έργο παρόλο που υπάρχει τμήμα με αντικείμενο ακριβώς αυτό, της συντήρησης και επισκευής της σιδηροδρομικής επιδομής».

Και ο λόγος που συνειδητά κυβέρνηση και διοίκηση της ΣΤΑΣΥ δεν κάνουν προσλήψεις και δεν στελεχώνουν ένα τόσο κομβικό για τη λειτουργία της ΣΤΑΣΥ τμήμα, είναι η εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων.

Η ΔΑΣ ΣΤΑΣΥ καλεί σε συλλογική αγωνιστική δράση για: Κάλυψη όλων των θέσεων εργασίας με μόνιμο προσωπικό και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Αμεση αγορά σύγχρονων συρμών. Αμεση επισκευή της σιδηροδρομικής επιδομής χωρίς εμπλοκή επιχειρηματικών συμφερόντων. Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας και προστασίας της ζωής εργαζομένων και επιβατών.