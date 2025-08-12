ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Διαμαρτυρία από συνδικάτα για τα μέτρα προστασίας

Παρέμβαση στο εργοτάξιο κατασκευής τουστο οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα την Τετάρτη 6 Αυγούστου ένας εργαζόμενος, έκανε αντιπροσωπεία συνδικαλιστών από τακαι, τηνκαι τακαι

Τα συνδικάτα βρέθηκαν τόσο στην έδρα του εργοταξίου στη Βόνιτσα, όσο και σε σημεία του έργου. Υπενθυμίζεται ότι ο 56χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από φορτηγό, στο εργοτάξιο στο ύψος του Αγίου Νικολάου.

Οι συνδικαλιστές κατήγγειλαν την παντελή έλλειψη μέτρων ασφαλείας και απαίτησαν τόσο από την «ΑΚΤΩΡ ΑΕ», που είναι ο ανάδοχος του έργου, όσο και από τον υπεργολάβο την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων. Ανέδειξαν, επίσης, την απουσία γιατρού εργασίας σε ένα τόσο μεγάλο έργο, με χιλιόμετρα εργοταξίου.

Η εργοδοσία «προκλητικά, προσπάθησε να "τα ρίξει" για μια ακόμα φορά στην "ατομική ευθύνη" των εργαζομένων», αναφέρουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ωστόσο, «επιβεβαίωσε ότι τσέπωσαν εκατομμύρια ευρώ για μέτρα ασφαλείας που, όμως, δεν τα έχει δει κανένας και πουθενά, σε όλο το μήκος του εργοταξίου».

Εκτός από τους εργαζόμενους που δουλεύουν στο έργο, «μεγάλη είναι η επικινδυνότητα για όλους τους διερχόμενους με οχήματα από τον δρόμο, που ουσιαστικά περνάει μέσα από το εργοτάξιο και είναι τμήμα του», όπως επιβεβαιώνουν τα συχνά περιστατικά με διερχόμενα οχήματα.

«Συνεχίζουμε τον αγώνα ώστε η ζωή μας να μην αντιμετωπίζεται ως αναλώσιμο είδος, όπως θέλουν οι μεγαλοκατασκευαστές για τα κέρδη τους», τονίζουν Εργατικά Κέντρα και Συνδικάτα. Απαιτούν: Να σταματήσει η ανοχή στα εργοδοτικά εγκλήματα. Να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Να πέσει στο κενό η προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ για επιβολή 13ωρου που θα γιγαντώσει τους κινδύνους στους χώρους δουλειάς. Ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών. Οι έλεγχοι να έχουν αποτέλεσμα τη λήψη μέτρων ασφαλείας και όχι τις γενικές και αόριστες συστάσεις στην εργοδοσία.

Νεκρός στη Σαντορίνη, τραυματίας στο Ηράκλειο

Στο μεταξύ, ένας 45χρονος από τη Μεσοποταμία Καστοριάς βρήκε τον θάνατο τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Σαντορίνη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ο 45χρονος εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχείο του νησιού και εντοπίστηκε νεκρός μέσα στην πισίνα του.

Τέλος, τον τραυματισμό ενός ακόμα οικοδόμου, κατά τη διάρκεια εργασιών σε νεοανεγειρόμενη οικοδομή, καταγγέλλει το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου. Ο εργαζόμενος τραυματίστηκε την Παρασκευή στο κεφάλι και τη μέση, πέφτοντας από τον πρώτο όροφο.

«Οι ατέλειωτες ώρες δουλειάς, η εντατικοποίηση, η τρομοκρατία, οι εκβιασμοί, τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας, το κυνήγι του κέρδους είναι αυτά που οδηγούν στα εργοδοτικά εγκλήματα», τονίζει το Συνδικάτο και θυμίζει ότι το πρόσφατο «ατύχημα» έρχεται να προστεθεί σε σειρά τραυματισμών και θανάτων εργαζομένων του κλάδου.

«Καθημερινά "σκοτώνεται" κόσμος στους χώρους δουλειάς, μέτρα δεν υπάρχουν, έλεγχοι δεν γίνονται, οι Συλλογικές Συμβάσεις δεν τηρούνται, η Ασφάλιση (ένσημα) των εργαζομένων λεηλατείται από τους κατασκευαστές και τους εργολάβους», καταγγέλλει. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε καμιά προστασία από την κυβέρνηση και την εργοδοσία», ξεκαθαρίζει και καλεί τους εργαζόμενους να παλέψουν για την προστασία της ζωής τους.