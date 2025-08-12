Τρίτη 12 Αυγούστου 2025
Απάντηση σε προβοκατόρικες αθλιότητες

Σε αθλιότητες που διακινούνται στα social media απαντάει με ανάρτησή του στο «X» το ΠΑΜΕ, σημειώνοντας: «Ορισμένοι ψάχνουν εμμονικά να κολλήσουν τη ρετσινιά της ανοχής των εγκλημάτων του κράτους - τρομοκράτη του Ισραήλ στο ΠΑΜΕ, όπως ψάχνουν επισταμένως να βρουν από πού κλάνει το μπαρμπούνι. Κατηγόρησε, λοιπόν, ένας τέτοιος τύπος την ΕΛΜΕ Πειραιά ότι πήρε εισιτήρια για να τα διαθέσει δωρεάν σε μαθητές για τον φιλικό αγώνα μπάσκετ Ελλάδας - Ισραήλ που γίνεται στην... Κύπρο! Για να πετύχει τον σκοπό του, αναφέρεται σε πρωτοβουλίες και ανακοινώσεις της ΕΛΜΕ περσινές και σε γεγονότα τελείως άσχετα το ένα με το άλλο, προκειμένου να δημιουργήσει άθλιους και ελεεινούς συνειρμούς. Την ώρα μάλιστα που (μόνο το τελευταίο διάστημα) η ΕΛΜΕ Πειραιά, μαζί με δεκάδες σωματεία καλεί στις 14 Αυγούστου στο λιμάνι του Πειραιά με αφορμή την άφιξη Ισραηλινών στρατιωτών, την ώρα που ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του σωματείου των λιμενεργατών ΕΝΕΔΕΠ εμπόδισε το ξεφόρτωμα πολεμικού υλικού με προορισμό το Ισραήλ! Κάτι τέτοιοι τύποι είναι τελικά ή προβοκάτορες ή κυριολεκτικά για δέσιμο!».

    

