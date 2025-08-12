ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΡΚΟ

Να δοθεί πριν τον Δεκαπενταύγουστο έκτακτο επίδομα στους απολυμένους

Τις επείγουσες διεκδικήσεις και τα κρίσιμα για την επιβίωση των απολυμένων αιτήματα επαναφέρει το. Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, μέσα από τις οποίες οι πρώην εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Λάρυμνας, 13 μήνες μετά τις απολύσεις, έστειλαν μήνυμα συσπείρωσης,

Σε μια περίοδο που μεγάλο μέρος των απολυμένων μένει χωρίς εισόδημα, με τη λήξη του επιδόματος ανεργίας, διεκδικεί την καταβολή έκτακτου επιδόματος οικονομικής ενίσχυσης πριν τον Δεκαπενταύγουστο.

Με ανοιχτή του επιστολή προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, το Σωματείο σκιαγραφεί την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πρώην εργαζόμενοι: «Για την απορρόφηση εκατοντάδων απολυμένων της ΛΑΡΚΟ σε φορείς απασχόλησης με προγράμματα της ΔΥΠΑ, η κυβέρνηση κωλυσιεργεί έναν χρόνο», καταγγέλλει.

Συγκεκριμένα, από τις 830 θέσεις που είχαν προβλεφθεί στην ΚΥΑ, μόλις 429 απολυμένοι έχουν απορροφηθεί. Οι υπόλοιποι βρίσκονται αυτή την περίοδο αντιμέτωποι με τη λήξη του επιδόματος ανεργίας, η οποία θα τους αφήσει χωρίς καθόλου εισόδημα.

Παρά τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του Σωματείου, παραμένουν χωρίς πρόσβαση στα προγράμματα απασχόλησης οι απολυμένοι με παράλληλη ελεύθερη απασχόληση μικρού ετήσιου εισοδήματος και οι απολυμένοι από τις εργολαβίες της ΛΑΡΚΟ. Ακόμα και όσοι «τυχεροί» ενταχθούν στα προγράμματα που προβλέπονται σε πρόσφατη ΚΥΑ, δεν πρόκειται να πάρουν στα χέρια τους τον πρώτο μισθό πριν από τα μέσα Οκτωβρίου, δηλαδή σε δύο μήνες από σήμερα.

«Εκατοντάδες απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ θα πρέπει να ζήσουμε τις οικογένειές μας χωρίς εισόδημα, ούτε καν με το πενιχρό επίδομα ανεργίας», υπογραμμίζει το Σωματείο και εξηγεί ότι οι ίδιοι και οι οικογένειές τους βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Τα προβλήματα δεν λείπουν, όμως, και στην περίπτωση των πρώην εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ που δουλεύουν μέσα από προγράμματα της ΔΥΠΑ. «Το εισόδημα είναι μικρότερο και από το ετήσιο εισόδημα που προβλέπει ο πενιχρός κατώτερος βασικός μισθός, ενώ ακόμη και από αυτό το εισόδημα πληρώνουν ΦΜΥ και το 25% το ξοδεύουν για μετακίνηση από και προς την εργασία», αναφέρει το Σωματείο.

Ακόμα και όταν τους ανατίθενται βαριές και ανθυγιεινές ειδικότητες (π.χ. αποκομιδή απορριμμάτων) δεν τους καταβάλλεται ανθυγιεινό επίδομα, ούτε οδοιπορικά, όπως συμβαίνει πανελλαδικά σε όλους τους απασχολούμενους με προγράμματα της ΔΥΠΑ.

Δίπλα στα παραπάνω, το Σωματείο υπενθυμίζει τις ευθύνες της κυβέρνησης για την απαξίωση και το «πλιάτσικο» στις υποδομές της ΛΑΡΚΟ. Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου και οι οικισμοί, στους οποίους εξακολουθούν να ζουν εκατοντάδες απολυμένοι, έχουν αφεθεί χωρίς καμία συντήρηση. Καμία ενέργεια δεν έχει γίνει για να διασφαλιστεί η πιστωτική, κινητή και ακίνητη περιουσία της ΛΑΡΚΟ. Αντιθέτως, υλικά, ανταλλακτικά και μηχανήματα πωλούνται ως «παλιοσίδερα».

Το Σωματείο επαναφέρει στο προσκήνιο τα αιτήματά του και διεκδικεί:

- Νομοθετική ρύθμιση για την ένταξη των απολυμένων από τις εργολαβίες και των παράλληλα ελεύθερων επαγγελματιών στα προγράμματα απασχόλησης.

- Οδηγία από το αρμόδιο υπουργείο, τη ΔΥΠΑ ή ΚΥΑ που θα κάνει σαφές στους φορείς υποδοχής ότι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τα επιδόματα ειδικοτήτων, υπερωρίες και μετακινήσεις στους απασχολούμενους στα προγράμματα από τον δικό τους προϋπολογισμό.

- Αξιοποίηση του αδιάθετου προϋπολογισμένου κονδυλίου για τα προγράμματα απασχόλησης σε όλους τους απολυμένους, με κλίμακες και κριτήρια απώλειας εισοδήματος για το έτος που πέρασε, αλλά και για την παράταση των προγραμμάτων απασχόλησης για τις ηλικίες άνω των 54 ετών, με στόχο τη σταθερή εργασία μέχρι την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ ή τη συνταξιοδότησή τους.

- Καταβολή εκτάκτου οικονομικού βοηθήματος, πριν τον Δεκαπενταύγουστο, με δεδομένο ότι για εκατοντάδες απολυμένους εξαντλήθηκε το επίδομα ανεργίας.

- Ρύθμιση η οποία θα διασφαλίζει την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών και ανάλογων ενσήμων με αυτά που είχαν οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ.