ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Σε τεντωμένο σχοινί η λειτουργία του

Στο ΓΝ - ΚΥ Νεάπολης «Διαλυνάκειο» η αποδυνάμωση «είναι μονιμοποιημένη πολιτική πρακτική», καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: Τα Περιφερειακά Ιατρεία είναι χωρίς γιατρούς. Τα Εξωτερικά Ιατρεία υπολειτουργούν, ενώ ο αριθμός των περιστατικών αυξάνεται. Νοσηλευτές κάνουν βάρδιες μόνοι τους, σε οριακές συνθήκες. Διοικητικοί που καλούνται να «σηκώσουν» ολόκληρες υπηρεσίες. Θέσεις «καλυμμένες» στα χαρτιά, αλλά άδειες στην πράξη.

«Το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο: Το νοσοκομείο αποδυναμώνεται. Οι υπηρεσίες καταρρέουν. Οι εργαζόμενοι εξουθενώνονται. Καμία πρόβλεψη. Καμία αναπλήρωση. Καμία λογοδοσία. Δεν πρόκειται για τεχνικό πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρα πολιτική επιλογή», τονίζει και καταγγέλλει τη στάση της 7ης ΥΠΕ, η οποία μοιράζει «εντέλλεσθε» στους γιατρούς του Βενιζέλειου, ενώ στα νοσοκομεία του Λασιθίου συχνά δεν εφημερεύουν βασικές ειδικότητες.