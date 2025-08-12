ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Καταγγέλλει τις νέες προκλήσεις του υπουργού Υγείας

Τη θρασύτατη προσπάθεια του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη να κάνει το μαύρο άσπρο για τις τραγικές ελλείψεις προσωπικού και στο Νοσοκομείο της Ρόδου, επιτιθέμενος - όπως συνηθίζει - σε γιατρούς και νοσηλευτές, επειδή αρνούνται να συγκαλύψουν τα προβλήματα που γεννά η πολιτική και της σημερινής κυβέρνησης, καταγγέλλει η ΤΕ Νότιας Δωδεκανήσου του ΚΚΕ.

«Είναι η πολιτική που κάνει "κανονικότητα" τις ελλείψεις, την εξουθένωση του προσωπικού, τα χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό και οι όποιες λύσεις του σταγονόμετρου να δίνονται με τρόπο βασανιστικά αργό και πάντα στα εγκληματικά - και μόνο για τον λαό - δημοσιονομικά περιθώρια. Περιθώρια που δεν υπάρχουν στα δισεκατομμύρια των δαπανών για τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ.

Οσοι διεκδικούν, όσοι αποκαλύπτουν την άθλια κατάσταση στην Υγεία χαρακτηρίστηκαν ξεδιάντροπα από τον υπουργό "ψεύτες", μίζεροι, καταστροφολόγοι, για να πάρει σαν απάντηση την οργισμένη αντίδραση των γιατρών και των εργαζομένων του Νοσοκομείου», αναφέρει η ΤΕ Νότιας Δωδεκανήσου και προσθέτει:

«Να πάρει απάντηση η κυβέρνηση και ο υπουργός εμπορευματοποίησης της Υγείας και από τον Ροδιακό λαό! Φτάνει πια! Ο Ροδιακός λαός δικαιούται Υγεία απολύτως δωρεάν για όλους, Νοσοκομείο, ΚΥ, ΕΚΑΒ και δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όλα πλήρως στελεχωμένα σε προσωπικό και εξοπλισμό. Στον αγώνα αυτόν το ΚΚΕ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις να γίνει κανονικότητα η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού σήμερα».