ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «HOLIDAYS IN EVIA»

Ακόμα περιμένουν τα λεφτά τους 150 πρώην εργαζόμενοι

Την απληρωσιά των εργαζομένων του πρώην «Holidays in Evia» καταγγέλλει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Εργαζομένων Επισιτισμού Νομού Εύβοιας.

Υπενθυμίζει ότι «περίπου 150 συνάδελφοι στο πρώην Holidays in Evia και Eretria Village, που παλαιότερα λειτουργούσαν ως ενιαίο συγκρότημα, όταν διακόπηκε η λειτουργία τους έμειναν χωρίς ένσημα, εξοφλήσεις και απολύσεις, δεν μπόρεσαν στοιχειωδώς να μπουν στο ταμείο ανεργίας, αντιμετωπίζοντας την εξαθλίωση. Μετά από πάνω από 10 χρόνια και ενώ οι εργαζόμενοι που είχαν προσφύγει και δικαστικά για τα δεδουλευμένα τους, έχουν δικαιωθεί, δεν έχουν πάρει ακόμα ευρώ!».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Σωματείο, «ξεκίνησαν για άλλη μια φορά να κυκλοφορούν δημοσιεύματα σχετικά με το πρώην Holidays in Evia και για το πέρασμα της "διαχείρισής του" σε μεγάλο τουριστικό όμιλο που ήδη δραστηριοποιείται στην περιοχή, σε άλλα πέντε ξενοδοχεία, με προοπτική μάλιστα να ανοίξει την ερχόμενη σεζόν.

(...) Για άλλη μια φορά ενώ όλοι και παλιοί και νέοι διαχειριστές γνωρίζουν την κατάσταση, κανείς δεν κάνει κουβέντα για τους εργαζομένους! Εδώ και τώρα διεκδικούμε: Να καταβληθούν οι δεδουλευμένες οφειλές. Να καταχωρηθούν όλα τα ένσημα που εκκρεμούν. Στους συναδέλφους που έχουν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα συνταξιοδοτηθεί να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Οι συνάδελφοι που συνεχίζουν να εργάζονται, να επαναπροσληφθούν με όλα τα δικαιώματα που είχαν και σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν το επιθυμούν, τότε να καταβληθούν και σε αυτούς οι αποζημιώσεις τους».

Πληρώθηκαν στη Μεγαλόπολη

Σε μια άλλη εξέλιξη, την εξόφληση των δεδουλευμένων δύο μηνών πέτυχαν οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο κατασκευής φωτοβολταϊκού σταθμού στη Μεγαλόπολη μετά από πολυήμερες κινητοποιήσεις. Οι εργαζόμενοι συσπειρώθηκαν στο σωματείο τους και μέσα από συλλογικές διαδικασίες και καθημερινές Γενικές Συνελεύσεις, έχοντας στο πλευρό τους την Ομοσπονδία Οικοδόμων, κατάφεραν να εξασφαλίσουν την πληρωμή των δεδουλευμένων για όλους.

«Ο αγώνας μας δεν τελειώνει εδώ. Παλεύουμε να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας των συναδέλφων μετά την απομάκρυνση της συγκεκριμένης εταιρείας από το έργο», τονίζει το Παναρκαδικό Συνδικάτο Τεχνεργατών Οικοδόμων. «Η νίκη αυτή δείχνει τη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι. Μόνο ενωμένοι και οργανωμένοι μέσα από το Σωματείο και τη συλλογική δράση, μπορούμε να αντιστεκόμαστε ενάντια σε κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία και να διεκδικούμε αποτελεσματικά τα δικαιώματά μας», προσθέτει.