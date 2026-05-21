Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς στην Ιθάκη

Σε πολύ δύσκολη θέση, με κίνδυνο απώλειας του ζωικού τους κεφαλαίου αλλά και να βρεθούν ουσιαστικά άνεργοι, βρίσκονται οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι της Ιθάκης, μετά και τον εντοπισμό δεύτερου κρούσματος ευλογιάς στο νησί, σε διάστημα λιγότερο από ενάμιση μήνα.

Εκτιμάται ότι από τη ζωονόσο κινδυνεύουν τουλάχιστον 58 εκτροφές όπου απασχολούνται κτηνοτρόφοι και οι οικογένειές τους, έχοντας περίπου 7.000 αιγοπρόβατα. Μέχρι και σήμερα τα μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς ουσιαστικά είναι ελάχιστα, αφού στο νησί δεν υπάρχει κτηνίατρος (μετακινείται ένας στρατιωτικός από την Κεφαλονιά μία φορά την εβδομάδα), ενώ ακόμη και ο απολυμαντικός σταθμός στο λιμάνι - είσοδο του Πισαετού έχει μόνο πρωινή λειτουργία, παρά το γεγονός ότι δρομολόγια πλοίων πραγματοποιούνται και το απόγευμα.

Η όποια προσπάθεια αντιμετώπισης της νόσου έχει ανατεθεί από την περιφερειακή αρχή σε ιδιώτες, που μέσω αναθέσεων έχουν αναλάβει τόσο τον απολυμαντικό σταθμό στο λιμάνι, όσο και τη θανάτωση και ταφή των κοπαδιών ζώων, που εντοπίζονται τα κρούσματα. Τα γεγονότα, όπως είναι φυσικό, έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία, με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε απόγνωση, ενώ το θέμα της εξάπλωσης της ευλογιάς συζητήθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου αναδείχθηκαν οι τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, μέσα και υποδομές.

Αυτή την κατάσταση αναδεικνύει και η «Λαϊκή Συσπείρωση», τονίζοντας ότι κατά τη συνεδρίαση δεν απαντήθηκε το ποια μέτρα πρόληψης πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της ζωονόσου στις υγιείς εκτροφές, για τη διαδικασία απολύμανσης, για την αποζημίωση όσων κτηνοτρόφων υπέστησαν ζημιά, αλλά και για την αναγκαία στελέχωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Σημειώνοντας ότι το κράτος «τρέχει με την ταχύτητα του φωτός σε κάθε επιταγή των βιομηχάνων, εφοπλιστών, κατασκευαστικών εταιρειών και άλλων τέτοιων συνοδοιπόρων, χάνει σε ταχύτητα και από τη χελώνα στις περιπτώσεις ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών», καλεί σε καταδίκη της πολιτικής της ΚΑΠ της ΕΕ και όσων κυβερνήσεων και κομμάτων την στηρίζουν.

Και στηρίζει τις δίκαιες διεκδικήσεις για μόνιμο προσωπικό στην κτηνιατρική υπηρεσία, δημόσιο σφαγείο στο νησί, κατάργηση περιορισμών στον εμβολιασμό, αποζημιώσεις στο 100% κ.ά.