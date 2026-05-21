Πέμπτη 21 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις στη «Μινέρβα»

Μετά από ομόφωνη απόφαση και της χθεσινής Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων στο εργοστάσιο της «Μινέρβα» στο Σχηματάρι, το Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας κηρύσσει για σήμερα Πέμπτη στάσεις εργασίας σε όλες τις βάρδιες, απαιτώντας την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ για το 2026 με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι είχαν πραγματοποιήσει στάσεις εργασίας το πρώτο δεκαήμερο του Μάη, με τον αγώνα τους να ξεκινά με αίτημα για αύξηση 8%. Η εργοδοσία το απέρριψε, προτείνοντας αύξηση 3%, που οδηγεί πρακτικά σε μείωση μισθών, αφού είναι κάτω από τον πληθωρισμό.

    

