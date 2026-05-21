ΨΝΑ ΔΑΦΝΙ

Ενα ακόμα τραγικό συμβάν, αποτέλεσμα της πολιτικής που κοστολογεί την ανθρώπινη ζωή

Ενα ακόμα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα, όταν 59χρονος νοσηλευόμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το νοσηλευτικό προσωπικό στο πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Δαφνί (πλέον ΠΟΝΟΜΟΨΥΑ) και άμεσα ξεκίνησε διαδικασία ανάνηψης.

Παράλληλα προσήλθαν οι εφημερεύοντες ψυχίατροι και παθολόγοι και συνεχίστηκε η προσπάθεια Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και η αστυνομία. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, ο ασθενής κατέληξε τα ξημερώματα. Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών ανάνηψης, 47χρονος ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο με τον θανόντα δήλωσε την εμπλοκή του στο συμβάν. Αναμένεται το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, όπου θα προσδιοριστεί η αιτία του θανάτου.

Με αφορμή το συμβάν ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο ενός ακόμα ασθενούς που νοσηλευόταν σε Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων, επισημαίνοντας ότι «φέρνει στην επιφάνεια τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό». Ο Σύλλογος θυμίζει μάλιστα ότι μαζί με τους εργαζόμενους έχουν αναδείξει την κατάσταση, «αφού η πλειοψηφία των υπηρεσιών και του πρώην ΨΝΑ λειτουργούν κάτω από τα όρια της ασφάλειας, ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση της αντιδραστικής Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, της οποίας τις συνέπειες βιώνουμε καθημερινά οι εργαζόμενοι, οι ασθενείς και οι οικογένειές τους».

Και, αναδεικνύοντας τις ευθύνες της κυβέρνησης και των προκατόχων της, τονίζει ότι οι γιατροί χρειάζεται να καλύπτουν τις ανάγκες 9 Ψυχιατρικών Κλινικών Ενηλίκων, 3 Κέντρων Ψυχικής Υγείας, πολυάριθμων Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης σε όλη την Αττική, εξωτερικά ιατρεία και εφημερίες, και την ίδια στιγμή υπάρχουν μόνο 46 ψυχίατροι σε 90 οργανικές θέσεις, δηλαδή το 50% των θέσεων των ψυχιάτρων είναι κενές, και τολμούν να λένε ότι είναι και πολλοί! Στην Αττική έχει να προσληφθεί μόνιμος ψυχίατρος από το 2024 και έγιναν μόνο 3 προσλήψεις επικουρικών στο πρώην ΨΝΑ, έπειτα από πίεση των συνδικαλιστικών οργάνων και των εργαζομένων, και έφτασαν μετά από δύο χρόνια να βγάζουν προκήρυξη για μόνο 5 ψυχιάτρους σε 44 κενές οργανικές θέσεις! Και μάλιστα σε μια περίοδο που αποδεδειγμένα υπάρχει αύξηση των ψυχικών διαταραχών, ως αποτέλεσμα των τραγικών αδιεξόδων με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο λαός μας καθημερινά.

Τα κενά σε νοσηλευτές φτάνουν επίσης ποσοστό 50%, ενώ στην τελευταία προκήρυξη κατατέθηκαν 9.433 αιτήσεις για την κάλυψη 1.654 θέσεων. Παράλληλα το σωματείο αναδεικνύει τους κινδύνους όταν οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης λειτουργούν με μονοβάρδιες, 14 ξενώνες και οικοτροφεία που λειτουργούν με 6 νοσηλευτές, όταν προβλέπονται 12 - 15.

«Είναι ντροπή να μιλάνε για "το ΕΣΥ στα καλύτερά του" και να χάνονται ανθρώπινες ζωές την ώρα που το πρώην ΨΝΑ έχει φτάσει να εφημερεύει 3 φορές σε 7 μέρες, σε επισφαλείς συνθήκες για ασθενείς και εργαζόμενους. Μόνο για το 2025 στα ΤΕΠ του πρώην ΨΝΑ, που με ευθύνη της διοίκησης της 2ης ΥΠΕ παραμένει κλειστό σε μέρες που δεν εφημερεύει το Νοσοκομείο, εξετάστηκαν 4.677 ασθενείς και έγιναν 2.272 εισαγωγές, ενώ από αυτές οι 1.535 ήταν ακούσιες και οι 743 εκούσιες εισαγωγές!

Είναι ντροπή οι εργαζόμενοι, σε αυτές τις συνθήκες και με τους τσεκουρεμένους μισθούς, να έρχονται για δουλειά και να μην ξέρουν τι θα τους ξημερώσει».

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που δίνει λεφτά για τους πολεμικούς εξοπλισμούς και τη συμμετοχή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και όχι για την υγεία του λαού», υπογραμμίζει το σωματείο. «Είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που θέλει τα νοσοκομεία να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις, με τη ζωή μας να μπαίνει στο ζύγι "κόστος - όφελος", που σφίγγει κι άλλο το ζωνάρι στους εργαζόμενους, που ποινικοποιεί την Ιατρική, που τρομοκρατεί, όπως έγινε με την εγκύκλιο Βαρτζόπουλου και το νέο πειθαρχικό στο Δημόσιο!», προσθέτει.

Και απαιτεί εδώ και τώρα: Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ανάπτυξη όλων των απαραίτητων κρατικών δομών Ψυχικής Υγείας, Προαγωγής, Πρόληψης, Θεραπείας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, ώστε να εξασφαλίζονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας τον 21ο αιώνα.

Εκτός ορίων και η Ψυχιατρική στο ΠΑΓΝΗ

Με το τραγικό περιστατικό στο Δαφνί να προειδοποιεί για τα ακόμα χειρότερα, η ίδια κατάσταση επικρατεί και σε άλλα νοσοκομεία.

Συγκεκριμένα, εκτός ορίων ασφαλείας φαίνεται ότι λειτουργεί τις τελευταίες μέρες η Ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. Την περασμένη Δευτέρα οι διάδρομοί της ήταν γεμάτοι ράντζα, με έναν νοσηλευτή και έναν βοηθό νοσηλευτή σε απογευματινή και νυχτερινή βάρδια, ενώ δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι για ασθενή σε καμία δημόσια ψυχιατρική κλινική σε όλο το νησί.

Την κατάσταση αυτή αναδεικνύει το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, θυμίζοντας πως επανειλημμένα έχει επισημάνει και προειδοποιήσει ότι οι εργαζόμενοι ασκούν τα καθήκοντά τους σε ένα περιβάλλον με αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας, οδηγούμενοι σε φυσική, ψυχική και επαγγελματική εξουθένωση.

Με το «μείγμα» να είναι εκρηκτικό, τις κλίνες νοσηλείας ελάχιστες σε σχέση με τις ανάγκες και την προσέλευση να αυξάνεται, τόσο λόγω της αύξησης της νοσηρότητας όσο και εξαιτίας της παντελούς έλλειψης κατάλληλων πρωτοβάθμιων δημόσιων ψυχιατρικών δομών, το Σωματείο επισημαίνει τους κινδύνους που οφείλονται στην τραγική υποστελέχωση και στις ακατάλληλες υποδομές.

Και υπογραμμίζει πως αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι η «ψυχιατρική μεταρρύθμιση» αποσκοπούσε στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση της Ψυχικής Υγείας, οδηγώντας στη δραματική υποβάθμιση και συρρίκνωση της δημόσιας περίθαλψης και ευνοώντας τον ιδιωτικό τομέα. Προσθέτει δε ότι την ώρα που δεν υπάρχουν χρήματα για την Ψυχική Υγεία δίνονται χιλιάδες ευρώ σε ΜΚΟ, στήνοντας «μπίζνες» πάνω στον ψυχικό πόνο, και απαιτεί μέτρα για ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για τους συναδέλφους, όπως και νοσηλείας για τους ψυχικά πάσχοντες.