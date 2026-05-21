ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Σταθμός» ανάτασης και συσπείρωσης στο σωματείο το επιτυχημένο Φεστιβάλ

Κανείς μόνος του, όλοι μαζί στον αγώνα ενάντια στον κόσμο της εκμετάλλευσης και των πολέμων

Με πολύ μεγάλη επιτυχία και μαζική συμμετοχή εργαζομένων του κλάδου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στον Λόφο Λαμπράκη το 2ο Φεστιβάλ του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής, το οποίο εντάσσεται στην πολύμορφη δράση και παρέμβαση που ξεδιπλώνει το ΣΕΤΗΠ.

Μάλιστα, δίνοντας συνέχεια σε δράσεις που δίνουν «ανάσα» συνολικά στη ζωή των εργαζομένων το Συνδικάτο προγραμματίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά και κάμπινγκ, που φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 26, 27 και 28 Ιούνη στην Εύβοια, στο «Platanenhof».

Αλλωστε το ίδιο το σύνθημα του Φεστιβάλ, «Στον κόσμο των κερδών και των πολέμων διέξοδο θα δώσουμε εμείς», επιβεβαιώθηκε στην πράξη, καθώς οι εργαζόμενοι του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής αγκάλιασαν το Φεστιβάλ, συμβάλλοντας ενεργά στο περιεχόμενο αλλά και στο στήσιμό του. Ηταν ένα Φεστιβάλ από εργαζόμενους για εργαζόμενους, με την κάθε γωνιά του να έχει σχεδιαστεί και να έχει στηθεί από τους ίδιους, αποτελώντας τόπο συνάντησης και συζητήσεων μακριά από τα ασφυκτικά πλαίσια της δουλειάς.

Μπαίνοντας στον χώρο, μέλη του Συνδικάτου καλωσόριζαν τους επισκέπτες με το πρόγραμμα αλλά και κουπόνι ενίσχυσης, ενώ ο ίδιος ο δρόμος «οδηγούσε» στα τραπεζάκια των επιχειρησιακών Σωματείων, που αποτέλεσαν «στέκια» συνάντησης για τους εργαζόμενους από κάθε χώρο δουλειάς. Εκεί βρέθηκαν από νωρίς το απόγευμα εργαζόμενοι από τη «Nokia», τη «Vodafone», την «Intrasoft», την «Openbet», τη «Mitel», την «Teleperformance», τη «Webhelp» και τη «Nova», ανταλλάσσοντας σκέψεις και προβληματισμούς, ενώ με ανακοινώσεις και κολάζ ενημέρωναν για τις εξελίξεις μέσα στα μονοπώλια του κλάδου και στη δράση των Σωματείων.





Εκεί κοντά βρισκόταν και ο χώρος που διαμορφώθηκεμε πλούσιο πρόγραμμα και έκθεση ζωγραφικής με θέμα την ειρήνη, τραγούδια και θεατρικό, ενώ το Συνδικάτο είχε οργανώσει σε δύο ξεχωριστά σημεία μπαρ με ποτό αλλά και φαγητό, το οποίο ετοίμαζαν τα μέλη του εκείνη την ώρα.

Ανάρπαστα έγιναν και τα αναμνηστικά μπλουζάκια και οι τσάντες που έφτιαξε το ΣΕΤΗΠ για το 2ο Φεστιβάλ, με τους εργαζόμενους να σχηματίζουν ουρά για να τα προμηθευτούν. Το σημείο αυτό λειτουργούσε και ως χώρος συζητήσεων, με ψηφιακή έκθεση που επιμελήθηκε το Συνδικάτο για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ενώ οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν μπροστά σε κάμερα και να μοιραστούν την πιο χαρακτηριστική τους ανάμνηση από τη 19χρονη δράση του ΣΕΤΗΠ.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ περιλάμβανε συναυλίες με τα ροκ και πανκ συγκροτήματα Rattle Squad και «Προλελτκουλτ», καθώς και stand-up comedy με τους Αννα Γκαβουνάτσιου, Εύα Δημητροπούλου, Γιώργο Γιαλελή, Δημήτρη Παλλιγκίνη, Δέσποινα Μελισσινού, Χριστίνα Μπάκου, Ηλία Λάττε, Αθηνά Κεφαλοπούλου, Νεφέλη Φαντριδάκη, Δημήτρη Χριστοδούλου, Δημήτρη Χοντίδη και Γιώργο Καραμανλή. Κορυφώθηκε με μεγάλη συναυλία με την Μάρθα Φριντζήλα, τα «Καλογεράκια» και τους Kubara Project.

«Εξαιρετικό, αγωνιστικό και ελπιδοφόρο»





Από νωρίς το απόγευμα, παρότι ο καιρός έδειχνε να έχει ...άλλα σχέδια, εκατοντάδες ήταν οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν έρθει με τις οικογένειές τους για να ξεναγηθούν στον χώρο, να μιλήσουν με τους συναδέλφους τους και να παρακολουθήσουν τις συναυλίες.

Ο «Ριζοσπάστης» συνομίλησε με εργαζόμενους από διάφορους χώρους, καταγράφοντας τις εντυπώσεις τους.

«Είναι εξαιρετική πρωτοβουλία, ειδικά για εμάς τους νέους εργαζόμενους, που ήρθαμε με χαρά», μας είπε εργαζόμενος από την «Teleperformance», με τον συνάδελφό του δίπλα να συμπληρώνει ότι είναι ένα Φεστιβάλ στο οποίο «αξίζει να έρθει κάποιος».

Θυμίζουμε ότι το 1ο Φεστιβάλ του ΣΕΤΗΠ είχε γίνει πριν 2 χρόνια και ήταν Φεστιβάλ αλληλεγγύης στον μεγάλο απεργιακό αγώνα των εργαζομένων της «Teleperformance», οι οποίοι ίδρυσαν τότε και το επιχειρησιακό τους Σωματείο.

«Ωραία πρωτοβουλία και μια καλή ευκαιρία να συναντηθούμε οι εργαζόμενοι έξω από τον χώρο δουλειάς. Νομίζω πρέπει να εμπλουτιστεί με τέτοιες πρωτοβουλίες ακόμα περισσότερο η δράση του ΣΕΤΗΠ», μας είπε εργαζόμενος από τη «Nokia», έναν από τους χώρους όπου το «εισιτήριο ενίσχυσης» του Φεστιβάλ έφτασε παντού.

«Το ΣΕΤΗΠ το ξέρουμε μέσα από τη δράση του, που συντονίζει τα βήματά του με το επιχειρησιακό μας Σωματείο», τόνισε άλλη εργαζόμενη από την ίδια εταιρεία, αναφερόμενη στις πρόσφατες εξελίξεις στον χώρο δουλειάς της, με τη μεταφορά εργαζομένων αλλά και εξαγγελίες για απολύσεις. Και πρόσθεσε ότι «γι' αυτό αγκαλιάστηκε έτσι αυτή η πρωτοβουλία, γιατί το ΣΕΤΗΠ ήταν δίπλα μας, σπάζοντας τη δυσκολία που υπάρχει να οργανωθεί κάποιος στο επίπεδο του κλάδου, να δει και έξω από την επιχείρηση».





Δίπλα ακριβώς, συνάδελφός της συμπλήρωσε πως

Με ενθουσιασμό υποδέχτηκαν το Φεστιβάλ και οι εργαζόμενοι της «Netcompany - Intrasoft».«Είναι χαρακτηριστικό ότι οι συνάδελφοι έπαιρναν το εισιτήριο ενίσχυσης ακόμα κι αν δεν μπορούσαν να έρθουν. Οι περισσότεροι που είναι εδώ σήμερα είναι γιατί δίνει "ανάσα" σε μια πολύ δύσκολη και απαιτητική καθημερινότητα, αλλά και διέξοδο στην ψυχαγωγία, που είναι κι αυτή απαραίτητη. Γι' αυτό και υπήρχε τέτοιος ενθουσιασμός, όπως περιμένουν με χαρά και το κάμπινγκ του ΣΕΤΗΠ μέσα στον Ιούνιο», τόνισε μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» η Ελένη Ντούνα, γενική γραμματέας του επιχειρησιακού Σωματείου.

Λίγο πιο πέρα, στο τραπεζάκι τους και οι εργαζόμενοι της «Vodafone». Ολοι μαζί, προγραμματιστές, τεχνικοί, εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα, που το προηγούμενο διάστημα απάντησαν απεργιακά στις εκατοντάδες «εθελούσιες» εκβιαστικές απολύσεις που έκανε η εργοδοσία, με το ΣΕΤΗΠ να στηρίζει τον αγώνα του Σωματείου σε «Vodafone - 360 Connect» και Λοιπές Θυγατρικές.«Με 3 λέξεις; Εξαιρετικό, αγωνιστικό και ελπιδοφόρο», μας είπε εργαζόμενη από την εταιρεία.

Μια παρέα τεχνικών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης της «Vodafone», που είχαν έρθει όλοι μαζί, χαρακτήρισαν το Φεστιβάλ «ωραία πρωτοβουλία» και μας: «Φυσικά και το ξέρουμε το ΣΕΤΗΠ, μέσα από τη δράση του, και πρέπει να παρθούν ακόμα περισσότερες τέτοιες δράσεις». «Πολύ εξωστρεφής δράση, έχει πολύ νέο κόσμο και ωραίες συναυλίες, χρειάζονται κι άλλα τέτοια», συμπλήρωσε συνάδελφός τους.

«Το Φεστιβάλ του ΣΕΤΗΠ αποτέλεσε μια ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με συναδέλφους που μέχρι τώρα δυσκολευόμασταν, λόγω και της εκτεταμένης τηλεργασίας, να βρεθούμε και να συζητήσουμε από κοντά, μακριά από την εργοδοσία», μας είπε εργαζόμενη στην ΗΔΙΚΑ, μέλος του ΣΕΤΗΠ.

«Ταρακούνησαν» την ατμόσφαιρα τα συγκροτήματα και το stand-up

Η έναρξη του καλλιτεχνικού προγράμματος έγινε με τους Rattle Squad, που με τους heavy rock ήχους τους «ταρακούνησαν» το Φεστιβάλ. Παρότι ο καιρός εκείνη την ώρα άρχισε να τα «χαλάει» λίγο, αυτό δεν εμπόδισε τους εκατοντάδες που βρίσκονταν στον χώρο να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα συναυλίας.

Μιλήσαμε με τον Αγγελο, μέλος του συγκροτήματος και εργαζόμενο του κλάδου. «Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε ως μπάντα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία, ιδιαίτερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, με τα σύννεφα του πολέμου να πυκνώνουν και τη χώρα να εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά με ευθύνη της κυβέρνησης αλλά και της βολικής αντιπολίτευσης. Ηρθε η ώρα να μιλήσουν οι εργαζόμενοι, να οργανωθούν στα σωματεία τους», σημείωσε.

Τη σκυτάλη πήραν οι stand-up comedians, που ζέσταναν ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα, καυτηριάζοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες δουλεύουν οι εργαζόμενοι, αλλά και τον ατομικό δρόμο που το σύστημα της εκμετάλλευσης προωθεί ως «λύση» στα αδιέξοδα. Η Αθηνά Κεφαλοπούλου μιλώντας για τη συμμετοχή της τόνισε: «Είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή, και γίνεται πολλή δουλειά στον κλάδο από το Συνδικάτο. Εύχομαι να δώσει έμπνευση να οργανωθεί κι άλλος κόσμος στο Συνδικάτο, για να αλλάξει η κατάσταση». Στο ίδιο μήκος κύματος η Νεφέλη Φαντριδάκη, που επισήμανε πως «είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, όλες αυτές οι δράσεις είναι σημαντικές». Ευχαριστώντας το ΣΕΤΗΠ για την πρόσκληση, τόνισε πως και η ίδια το ευχαριστήθηκε πολύ. «Είναι ωραίο να υπάρχει η δυνατότητα να ακούγονται οι κωμικοί, συγκροτήματα, αλλά και να εκμεταλλευόμαστε χώρους όπως αυτός εδώ».

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με τους «Προλετκούλτ» να βάζουν «φωτιά» με τους πανκ ήχους τους και να ξεσηκώνουν τον κόσμο από τα πρώτα κιόλας λεπτά της εμφάνισής τους, δίνοντας το στίγμα για τη συνέχεια. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμμετέχουμε στο 2ο Φεστιβάλ του ΣΕΤΗΠ, ενός Συνδικάτου που έχει αποδείξει στην πράξη τα αντανακλαστικά και τη μαχητικότητά του στους χώρους δουλειάς όποτε έχει χρειαστεί. Διοργανώσεις σαν αυτό το Φεστιβάλ είναι απαραίτητες. Να ισχυροποιήσουμε τα σωματεία μας, να δώσουμε μάχες μέχρι την τελική νίκη! Αν όχι εμείς, τότε ποιοι», τόνισαν για τη συμμετοχή τους.

Μάγεψε η Μάρθα Φριντζήλα

Με την υπέροχη φωνή της και με την κεφίγια στους ώμους της η Μάρθα Φριντζήλα ανέβηκε στη σκηνή για τη μεγάλη συναυλία που ακολούθησε, μαζί με τα «Καλογεράκια» και τους Kubara Project. Σε μια μαγική ατμόσφαιρα, όλο το Φεστιβάλ έγινε «ένα» στους ήχους των τραγουδιών, σε ένα πάντρεμα της ποίησης του Ρεμπό και του Νερούδα με τη ρεμπέτικη σκηνή, χαρίζοντας όμορφες στιγμές στους παρευρισκόμενους.

Μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, η Μ. Φριντζήλα τόνισε πως «είναι μεγάλη μας χαρά να συμμετέχουμε και να συναντάμε ανθρώπους σαν κι εμάς, που δεν αντέχουμε άλλο αυτό το σύστημα και αυτήν τη ζωή. Ο καθένας από εμάς, από το δικό του μετερίζι, πρέπει να αγωνιστεί και να αλλάξει η κατάσταση που ζούμε».

«Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους»

Χαιρετισμό στους εκατοντάδες συγκεντρωμένους απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΕΤΗΠ Γιάννης Ανδρέου, σημειώνοντας ότι το ίδιο το σύνθημα του Φεστιβάλ, «Στον κόσμο των κερδών και των πολέμων διέξοδο θα δώσουμε εμείς», σηματοδοτεί την πάλη και το περιεχόμενο του αγώνα απέναντι στην καθημερινότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι.

Και τόνισε ότι τα οξυμένα προβλήματα «έχουν αιτία και υπεύθυνους - είναι αποτέλεσμα του κόσμου των κερδών των λίγων, του συστήματος που εκμεταλλεύεται τους πολλούς για να την περνάνε φίνα οι εκμεταλλευτές μας. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που υπηρετεί τα κέρδη, που για μας στα κιτάπια της γράφει κινδύνους για τη ζωή μας και εγκλήματα όπως αυτά στα Τέμπη και στη "Βιολάντα", αδιέξοδα όπως αυτό που περιέγραψαν οι δυο 17χρονες μαθήτριες πριν λίγες μέρες».

Αναφερόμενος στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, ανέδειξε ότι η κυβέρνηση με τη συμφωνία των άλλων αστικών κομμάτων εμπλέκει τη χώρα μέχρι τα μπούνια στον πόλεμο και το μάρμαρο το πληρώνουν οι εργαζόμενοι. «Ενώ η εμπλοκή και οι πολεμικές συγκρούσεις φέρνουν νέο κύμα ακρίβειας, που πάει να γίνει τσουνάμι, οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι κερδίζουν ακόμα περισσότερα, μεταξύ τους και πολλές επιχειρήσεις του κλάδου μας», επεσήμανε.

Στο στόχαστρο δεν γινόταν να μην μπει και η στροφή του κλάδου στην πολεμική οικονομία, ως νέο πεδίο κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, και το τι σηματοδοτεί αυτό για τους εργαζόμενους. «Τώρα ακούμε και νέα σενάρια, για να αυξηθεί η παραγωγικότητά μας να δουλεύουμε 4 μέρες, αρκεί να παράγουμε περισσότερο από ό,τι στις 5... Δεν τους φτάνει να παίρνουμε τη δουλειά στο σπίτι, θέλουν να την παίρνουμε και στο μαξιλάρι, να κυνηγάμε στόχους, μπας και καταφέρουμε να δουλέψουμε μία μέρα λιγότερο», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι οι διεκδικήσεις και τα αιτήματα του Συνδικάτου για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις, μείωση του εργάσιμου χρόνου, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, μπαίνουν στο επίκεντρο του καθημερινού αγώνα μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς. «Το Φεστιβάλ μας δείχνει και κάτι ακόμα, συνάδελφοι. Δείχνει ότι κανείς μας δεν είναι μόνος του - στον κόσμο των κερδών και των πολέμων, της εκμετάλλευσης, είμαστε όλοι μαζί. Οπως είμαστε μαζί με τους λαούς που βασανίζονται από τα δεινά των ιμπεριαλιστικών πολέμων», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΕΤΗΠ.