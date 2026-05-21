ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τουρνουά ποδοσφαίρου με ισχυρά μηνύματα ενάντια στην πολεμική εμπλοκή

Σε κλίμα συναδελφικότητας και με έντονο παλμό ολοκληρώθηκε τοπου διοργάνωσε τομε σύνθημα

Μια ακόμα πρωτοβουλία δηλαδή με την οποία έστειλε το μήνυμα ότι οι ανάγκες των εργαζομένων και της νεολαίας για Υγεία, Αθλητισμό και ζωή με αξιοπρέπεια δεν μπορούν να μπουν στη ζυγαριά του «κόστους - οφέλους», για να χρηματοδοτούνται απρόσκοπτα οι πολεμικές ανάγκες και οι εξοπλισμοί των ιμπεριαλιστών.

Στο κάλεσμα του ΕΚΛ ανταποκρίθηκαν δεκάδες εργαζόμενοι, συγκροτώντας ομάδες μέσα από τα εργατικά σωματεία, τα συνδικάτα τους και τους χώρους δουλειάς, ενώ δεκάδες ήταν και οι εργαζόμενοι που βρέθηκαν έξω από το γήπεδο.

Η μεγάλη συμμετοχή φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη για μαζικό λαϊκό αθλητισμό με την εξασφάλιση επαρκών σύγχρονων υποδομών, με δωρεάν χρήση τους για τον λαό, την ειδική μέριμνα εξασφάλισης όλων των προϋποθέσεων για τον αθλητισμό των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των γυναικών, των ΑμεΑ κ.λπ.

Αυτό το γεγονός ανέδειξε στην ομιλία του στη λήξη των αγώνων ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Γιάννης Σκόκας, συγχαίροντας όσους συμμετείχαν και όσους συνέβαλαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η σημαντική πρωτοβουλία. Αναφερόμενος στην πολεμική εμπλοκή της πόλης της Λάρισας αλλά και όλης της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ανέδειξε ακόμη πως «παλεύουμε ενάντια στην πολιτική που μετατρέπει κάθε μας ανάγκη σε εμπόρευμα για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Που περιορίζει συνεχώς τις δαπάνες του κράτους για την ικανοποίησή τους, την ίδια στιγμή που δίνονται πακτωλοί χρημάτων για πολεμικούς εξοπλισμούς και τη συμμετοχή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους».

Μετά από τους αρκετούς knock out αγώνες της πρώτης ημέρας ακολούθησε η μέρα με τους τελικούς αγώνες για την ανάδειξη των νικητών, όπου νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε η ομάδα «Αλίλι» από το Συνδικάτο Οικοδόμων, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους... συναδέλφους τους οικοδόμους από άλλη ομάδα του Συνδικάτου. Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκαν αναμνηστικά μετάλλια και βραβεία για τη συμμετοχή τους, ενώ ανταλλάχθηκαν συγχαρητήρια σε ζεστό κλίμα.