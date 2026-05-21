ΒΑΡΥΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ

Νέα «ατυχήματα» σε χώρους δουλειάς - παγίδες θανάτου

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο «ακήρυχτος πόλεμος» στην εργατική τάξη, αφού τα «ατυχήματα» - εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας. Υπενθυμίζεται ότι μόνο από το περασμένο Σάββατο 4 εργάτες σκοτώθηκαν στο μεροκάματο σε χώρους δουλειάς - παγίδες θανάτου και άλλοι 6 τραυματίστηκαν σε ανάλογα περιστατικά. Χθες αναφέρθηκαν και νέα «ατυχήματα», με εργάτες να τραυματίζονται στο μεροκάματο, αποκαλύπτοντας σε όλο τους το μεγαλείο την εργοδοτική ασυδοσία και την επιλεκτική κρατική «ανικανότητα», αφού η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία μετρούνται ως «κόστος».

Απανωτά τα «ατυχήματα» στον ΒΟΑΚ

Το ένα από τα νέα σοβαρά «ατυχήματα», που έγινε γνωστό χθες, σημειώθηκε το Σάββατο σε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα της χώρας, στο εργοτάξιο του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Λασίθι.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγιναν όταν κατά τη διάρκεια εργασιών ερπυστριοφόρο όχημα πάτησε το πόδι εργάτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο εργαζόμενος με κάταγμα στο πόδι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου (ΓΝΑΝ).

Λόγω της υποστελέχωσης όμως το Σάββατο στο ΓΝΑΝ δεν εφημέρευε ακτινολόγος, ούτε αναισθησιολόγος, και έτσι ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, όπου και χειρουργήθηκε.

Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι στο ΓΝΑΝ έχουν αναδείξει κατ' επανάληψη τις σημαντικές ελλείψεις που παρουσιάζει το νοσοκομείο σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, απαιτώντας την άμεση και πλήρη στελέχωσή του.

Θυμίζουμε ότι πριν περίπου 40 μέρες, στις αρχές Απρίλη, στο εργοτάξιο του ΒΟΑΚ ένας ακόμα εργάτης είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι την ώρα της δουλειάς.

Επισημαίνεται ακόμα ότι το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου έχει κάνει επανειλημμένες παρεμβάσεις στους εργοδότες του κλάδου και στην Επιθεώρηση Εργασίας, για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς.

Δήμος Μαρκοπούλου: Ηλεκτρολόγος έπεσε από ταράτσα σχολείου κατά τη διάρκεια εργασιών

Ενα ακόμα εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε χθες στον πολύπαθο κλάδο των ΟΤΑ, που «πρωταγωνιστεί» στη μαύρη στατιστική των νεκρών και σακατεμένων, αποτέλεσμα της γενικευμένης ανασφάλειας, της δουλειάς - λάστιχο και της εργολαβοποίησης.

Το νέο «ατύχημα» συνέβη στον δήμο Μαρκοπούλου, όταν 59χρονος μόνιμος εργαζόμενος έπεσε από ταράτσα σχολείου, από ύψος περίπου 4 μέτρων, ενώ εκτελούσε εργασίες για την τοποθέτηση κλιματιστικών. Ο εργαζόμενος διακομίστηκε στο ΚΑΤ με σοβαρά κατάγματα στη λεκάνη.

Το εργατικό «ατύχημα» καταγγέλλει το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής, που θεωρώντας δεδομένο ότι η δημοτική αρχή και η κυβέρνηση θα πουν ότι ήταν «ατυχία» ή ότι «φταίει ο ίδιος ο εργαζόμενος», θέτει τα εξής ερωτήματα: Υπάρχει τεχνικός Ασφαλείας στον δήμο; Εχουν δοθεί Μέσα Ατομικής Προστασίας για εργασίες σε ύψος; Εχει γίνει η κατάλληλη εκπαίδευση;

Είναι γνωστό - τονίζει - ότι στους δήμους οι συνθήκες ασφάλειας και υγείας είναι ανύπαρκτες, μια κατάσταση που «δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο κλάδος των ΟΤΑ συγκαταλέγεται στους κλάδους των εργαζομένων με τα περισσότερα εργατικά "ατυχήματα" - δυστυχήματα». Γι' αυτό και απευθύνει κάλεσμα στους εργαζόμενους και στα σωματεία τους «να απαιτήσουν από τις δημοτικές αρχές να παρθούν μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια όλου του προσωπικού».

Παρέμβαση στο εργοτάξιο του Παιδιατρικού Νοσοκομείου

Στο μεταξύ, μαχητική παρέμβαση - εξόρμηση στο εργοτάξιο του Παιδιατρικού Νοσοκομείου στο Φίλυρο, όπου προχθές τραυματίστηκε οικοδόμος πέφτοντας από ύψος 3 μέτρων, πραγματοποίησε το Συνδικάτο Οικοδόμων Θεσσαλονίκης.

Τα στελέχη του Συνδικάτου μοίρασαν πλατιά την ανακοίνωση που εξέδωσε και συζήτησαν με τους εργαζόμενους.

Ανέδειξαν τις πραγματικές αιτίες για τα εργοδοτικά εγκλήματα, το ξεζούμισμα των εργαζομένων για την κερδοφορία των ομίλων. Τα ελλιπή μέτρα ασφάλειας της εργασίας, τη δουλειά «7 στα 7», τις υπερωρίες και την εντατικοποίηση που επικρατεί στο έργο και πολλαπλασιάζει καθημερινά τον κίνδυνο των εργατικών «ατυχημάτων».

Ταυτόχρονα έβαλαν στο επίκεντρο την ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας για τη μείωση του χρόνου εργασίας, για αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα υγείας και ασφάλειας, ώστε να μη μετράνε άλλους σακατεμένους και νεκρούς εργάτες.

«Η κύρια αιτία των εργατικών ατυχημάτων είναι η εντατικοποίηση της εργασίας, τα εξαντλητικά ωράρια, οι απανωτές υπερωρίες, η 7ήμερη εργασία. Ετσι πιάνονται τα χρονοδιαγράμματα και τα deadlines τους», σημειώνει το Συνδικάτο, αναδεικνύοντας ότι «το κυνήγι του κέρδους είναι που κάνει τους χώρους δουλειάς νεκροταφεία. Δεν είναι τυχαίο που η κυβέρνηση αρνείται να υλοποιήσει το δίκαιο αίτημα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων για υποχρεωτική εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο».

«Συνάδελφοι οικοδόμοι και εργαζόμενοι στις Κατασκευές, δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια. Με την πάλη μας και τον αγώνα μας θα διεκδικήσουμε το δίκιο μας», τονίζει στο κάλεσμά του.

Συνδικάτο Ενέργειας: Η δίψα για κέρδη απειλεί τις ζωές των εργαζομένων

Το 2026 δεν αποτελεί πρόοδο να σκοτώνονται εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, τονίζει και το κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας Αττικής - Βοιωτίας - Εύβοιας - Κορίνθου, με αφορμή τον θάνατο του εργαζόμενου στον ΔΕΔΔΗΕ στην Αθήνα αλλά και τα συνολικά 4 θανατηφόρα εργατικά δυστυχήματα των τελευταίων ημερών. Το πρόβλημα, τονίζει, είναι η δίψα των επιχειρήσεων για ακόμα μεγαλύτερα κέρδη, που οδηγούν στην υποστελέχωση, στην εντατικοποίηση της εργασίας, στις εκπτώσεις στα μέτρα προστασίας που πρέπει να πάρουν.

Μόνο στην περίπτωση του ΔΕΔΔΗΕ, τον μήνα Μάη σε προσωπικό με απευθείας εργασιακή σχέση και μέσω εργολάβου έχουν συμβεί ένα παραλίγο «ατύχημα» στον Αγιόκαμπο Λάρισας χωρίς τραυματισμό, δύο ατυχήματα σε Μύκονο και Μυτιλήνη, με συνολικά τρεις εργαζόμενους τραυματίες, και το τραγικό δυστύχημα στα Κάτω Πατήσια.

Το Συνδικάτο αναδεικνύει ότι αυτά είναι απότοκα της πολιτικής που ακολουθούν η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που εφαρμόζουν με περισσό ζήλο τις κατευθύνσεις της ΕΕ για «απελευθέρωση» της αγοράς Ενέργειας, κατάτμηση των δικτύων και αρμοδιοτήτων. Αυτή η πολιτική οδηγεί στην υποστελέχωση συνεργείων και στα ελλιπή μέτρα προστασίας, τα οποία αντιμετωπίζονται ως επιπλέον «κόστος», ενώ παράλληλα αποδυναμώνονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό για την εργατική τάξη, με τα «ατυχήματα» να μην έχουν τελειωμό. Το συμπέρασμα είναι σαφές: Τα κέρδη των επιχειρήσεων και η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν συμβαδίζουν.

Το Συνδικάτο απαιτεί την άμεση διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος και την ανάδειξη των εργοδοτικών ευθυνών, την τήρηση όλων των διαδικασιών υγείας και ασφάλειας, με ευθύνη της εργοδοσίας, αλλά και προσλήψεις και κάλυψη των οργανογραμμάτων με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Ακόμα, να ενισχυθεί ουσιαστικά η Επιθεώρηση Εργασίας σε προσωπικό και υποδομή, με πύκνωση ελέγχων σε χώρους εργασίας.