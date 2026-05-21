Πέμπτη 21 Μάη 2026
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ
Το «θέατρο από εργάτες για εργάτες» συγκινεί και ενθουσιάζει

Κατάμεστη η αίθουσα στη Βέροια
Με μεγάλη επιτυχία συνεχίζονται οι παραστάσεις του έργου του Μπ. Μπρεχτ «Η Ιωάννα των Σφαγείων» από τη θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ, οι οποίες αγκαλιάζονται με ενθουσιασμό σε κάθε τους «σταθμό».

Χαρακτηριστικά, στη Βέροια η παράσταση «ανέβηκε» σε ένα κατάμεστο θέατρο με εργαζόμενους και νεολαία να απολαμβάνουν ένα μοναδικό έργο, ενώ συνθήματα έδιναν κι έπαιρναν, με τους εκατοντάδες να φωνάζουν πως «χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά - Εργάτη μπορείς χωρίς τα αφεντικά» και «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Τόσο ο σκηνοθέτης, Νεκτάριος Σκανδαλάκης, όσο και οι συντελεστές της παράστασης - εργαζόμενοι από διάφορα Σωματεία - καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό.

Κοινό και συντελεστές της παράστασης στη Βέροια αλλά και στην Αλεξάνδρεια φανερά συγκινημένοι δήλωσαν την ανάγκη τους για ποιοτικό θέατρο, αλλά και την ικανοποίησή τους για τα όσα μπορεί το ταξικό εργατικό κίνημα και τα σωματεία να προσφέρουν και στον τομέα του πολιτισμού.

Οι επόμενες παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 23 Μάη, στο Αλιβέρι (8 μ.μ., Εργατικό Κέντρο) και για το Σάββατο 6 Ιούνη στη Λευκάδα και στη Ζάκυνθο.

Οι πολιτιστικές ομάδες του ΠΑΜΕ στην έκθεση «Γιάννης Στεφανίδης (1919-2010)»

Στο μεταξύ, σήμερα Πέμπτη οι πολιτιστικές ομάδες του ΠΑΜΕ επισκέπτονται την έκθεση «Γιάννης Στεφανίδης (1919-2010) / 70 χρόνια προσφοράς», στον Χώρο Πολιτισμού «Εργαστήρι Γιώργη Βαρλάμου».

Στις 7 μ.μ., που έχει οριστεί η επίσκεψη, οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν στις ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν έργα που αναπαριστούν την κατοχική Αθήνα, με συγκλονιστικές αποτυπώσεις όπως τη μάχη του ανθρώπου με έναν σκύλο για ένα κόκαλο, μέχρι τις εικόνες όσων ύψωσαν ανάστημα στον κατακτητή.

Η έκθεση βρίσκεται στην οδό Λεάγρου 23 Αγ. Αρτέμιος, στάση μετρό «Αγιος Ιωάννης».

    

