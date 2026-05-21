ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Στις 27 Μάη το νέο συλλαλητήριο στην Αττική, κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις

Συνέχεια στους αγώνες τους δίνουν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις προχωρώντας σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η ΣΕΑ διοργανώνει στην Αττική νέα πανσυνταξιουχική συγκέντρωση την Τετάρτη 27 Μάη, στις 10 π.μ. στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά).

«Συνεχίζουμε - σημειώνει στο κάλεσμά της - μέχρι τη δικαίωση των δίκαιων αιτημάτων μας. Απορρίπτουμε την κοροϊδία των επιδομάτων, την προπαγάνδα των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, όλα τα ψέματα και τις μισές αλήθειες που χρόνια και χρόνια επαναλαμβάνονται από όλες τις κυβερνήσεις και τη σημερινή για να δικαιολογήσουν τις αντισυνταξιουχικές, αντιλαϊκές πολιτικές τους που έχουν καταστήσει τη ζωή μας δραματική.

Αυτές φέρουν ακέραια την ευθύνη, που με τις αντισυνταξιουχικές, αντιλαϊκές τους πολιτικές έφθασαν τη ζωή μας στον πάτο, οι συντάξεις μας δεν φθάνουν για δέκα ημέρες και η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να μας πείσει ότι μας δίνει αυξήσεις και ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι». Καταγράφοντας τις τεράστιες απώλειες των συνταξιούχων από τις περικοπές που όλες παραμένουν σε ισχύ, η ΣΕΑ τονίζει: «Ολοι όσοι κυβερνήσατε επικαλείστε τα δημοσιονομικά ελλείμματα, όταν από τις περικοπές μας εισπράττετε 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, όταν τα πρωτογενή πλεονάσματα από τη δυστυχία μας έφθασαν πέρσι τα 11,5 δισ. και φέτος 4,4 δισ. το πρώτο 3μηνο του έτους».

Σχολιάζοντας την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει στα 300 ευρώ το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ που θα δοθεί όμως τον προσεχή Νοέμβριο, η ΣΕΑ την χαρακτηρίζει «κοροϊδία» και προσθέτει: «Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε στη λογική αυτή, εμείς πληρώσαμε στο ακέραιο τις ασφαλιστικές μας εισφορές, που όλες οι κυβερνήσεις τις έριξαν στη χοάνη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων που οι ίδιες δημιούργησαν. Δεν πρόκειται να δεχθούμε τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που ετοιμάζουν στο όνομα της πολεμικής οικονομίας, των πολέμων που σφαγιάζουν τους λαούς για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Δεν θα περιμένουμε λύσεις παρά με τη μαζικότερη, μαχητικότερη συμμετοχή στους αγώνες, περισσότερο μαζικά και δυναμικά από κάθε φορά».

Σε άλλες πόλεις

Στο Αγρίνιο, μετά από μαζική περιφερειακή σύσκεψη των συνταξιουχικών οργανώσεων Αιτωλοακαρνανίας, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση συγκέντρωσης την Παρασκευή 5 Ιούνη, στις 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία της πόλης (πεζόδρομος Παπαστράτου).

Αντίστοιχα, μετά από σύσκεψη χτες στην Αμαλιάδα, με τη συμμετοχή σωματείων συνταξιούχων από Αχαία, Ηλεία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά - Ιθάκη, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση συλλαλητηρίου την Τρίτη 9 Ιούνη, στις 10.30 π.μ. στην Πάτρα (Εργατικό Κέντρο).

Στην οργάνωση της μαζικής συμμετοχής στην περιφερειακή συγκέντρωση των συνταξιούχων, που θα γίνει στις 5 Ιούνη στην Αρτα, στρέφουν επίσης τη δράση τους οι συνταξιουχικές οργανώσεις της Ηπείρου, της Λευκάδας και της Κέρκυρας, ενώ επόμενος μεγάλος σταθμός κλιμάκωσης ορίστηκε το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτέμβρη, στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό αποφασίστηκε στην περιφερειακή σύσκεψη των συνταξιουχικών οργανώσεων που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Λευκάδας, με τη συμμετοχή, για πρώτη φορά, και των 18 συνταξιουχικών σωματείων της περιοχής.

Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο Παναγιώτης Πάλμος, γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο οποίος ανέδειξε τις ζωτικές διεκδικήσεις των απόμαχων της δουλειάς κόντρα στην εγκληματική πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων.