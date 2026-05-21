Στους 737.625 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Απρίλη

Στους 737.625 έφτασαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ, τον περασμένο Απρίλη, με τους 384.897 (52,2%) να είναι άνεργοι για χρονικό διάστημα ίσο ή περισσότερο από τους 12 μήνες (μακροχρόνια άνεργοι).

Οι δύο στους τρεις εγγεγραμμένους ανέργους (65,9%) είναι γυναίκες, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός (28,5%) συγκεντρώνεται στην ηλικιακή ομάδα 30 έως 44 ετών. Επίσης, οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνουν τους μεγαλύτερους αριθμούς εγγεγραμμένων ανέργων με ποσοστό 32,1% και 19,7% αντίστοιχα. Δηλαδή οι δύο μεγαλύτερες Περιφέρειες της χώρας έχουν πάνω από τους μισούς εγγεγραμμένους ανέργους.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλη πήραν επιδότηση 162.482 άτομα, εκ των οποίων όμως μόνο 114.467 ήταν κοινοί άνεργοι (70,4%), ενώ οι υπόλοιποι ήταν εποχιακοί και άλλα επαγγέλματα.