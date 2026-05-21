Πέμπτη 21 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΔΥΠΑ
Στους 737.625 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Απρίλη

Στους 737.625 έφτασαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ, τον περασμένο Απρίλη, με τους 384.897 (52,2%) να είναι άνεργοι για χρονικό διάστημα ίσο ή περισσότερο από τους 12 μήνες (μακροχρόνια άνεργοι).

Οι δύο στους τρεις εγγεγραμμένους ανέργους (65,9%) είναι γυναίκες, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός (28,5%) συγκεντρώνεται στην ηλικιακή ομάδα 30 έως 44 ετών. Επίσης, οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώνουν τους μεγαλύτερους αριθμούς εγγεγραμμένων ανέργων με ποσοστό 32,1% και 19,7% αντίστοιχα. Δηλαδή οι δύο μεγαλύτερες Περιφέρειες της χώρας έχουν πάνω από τους μισούς εγγεγραμμένους ανέργους.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλη πήραν επιδότηση 162.482 άτομα, εκ των οποίων όμως μόνο 114.467 ήταν κοινοί άνεργοι (70,4%), ενώ οι υπόλοιποι ήταν εποχιακοί και άλλα επαγγέλματα.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Νέα «ατυχήματα» σε χώρους δουλειάς - παγίδες θανάτου
Συλλαλητήριο - σταθμός στον πολύχρονο αγώνα για την επιβίωσή τους
«Σταθμός» ανάτασης και συσπείρωσης στο σωματείο το επιτυχημένο Φεστιβάλ
Εμπαιγμός και αδιαλλαξία από την κυβέρνηση αντί για λύσεις στα οξυμένα προβλήματα
Ενα ακόμα τραγικό συμβάν, αποτέλεσμα της πολιτικής που κοστολογεί την ανθρώπινη ζωή
 Καμπάνια ενημέρωσης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία
 Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς στην Ιθάκη
 Στις 27 Μάη το νέο συλλαλητήριο στην Αττική, κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις
 Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις στη «Μινέρβα»
 Διαβάστε σήμερα στο τετρασέλιδο «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία»
Τουρνουά ποδοσφαίρου με ισχυρά μηνύματα ενάντια στην πολεμική εμπλοκή
Το «θέατρο από εργάτες για εργάτες» συγκινεί και ενθουσιάζει
Συναυλία ενίσχυσης από το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού
 Οι ...φίλοι των αγροτών
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ