Οι ... φίλοι των αγροτών

Σε επανακατάθεση της τροπολογίας για να πάψει άμεσα η ποινικοποίηση των αγροτικών αγώνων προχώρησε προχθές η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίστηκε την Τρίτη για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου. Η κυβέρνηση βέβαια την προσπέρασε, την ίδια στιγμή που σωρηδόν σέρνονται στα δικαστήρια αγρότες για τον αγώνα που έδωσαν. Το ίδιο έκαναν και τα άλλα κόμματα. Παρότι προκλήθηκαν, όχι μία αλλά πολλές φορές από τους βουλευτές του ΚΚΕ να πάρουν θέση, απέφυγαν επιμελώς να το κάνουν οι κατά τα άλλα φίλοι των αγροτών. Είναι τα κόμματα όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, κι από κοντά όλοι οι υπόλοιποι, που όταν οι αγρότες βγαίνουν στον δρόμο σπεύδουν να φωτογραφηθούν στα μπλόκα για να διαφημίσουν την υποτιθέμενη «έγνοια» τους για τα βάσανα των βιοπαλαιστών. Οι ίδιοι λοιπόν κατάπιαν τη γλώσσα τους για μια ακόμα φορά. Μαζί με την κυβέρνηση απέρριψαν «ασυζητητί» την τροπολογία που θα έβαζε εμπόδια στην ποινικοποίηση των ίδιων αγώνων που επιδίωκαν να έχουν σαν «ντεκόρ» στην προπαγάνδα τους. Οσο άθλια είναι η πολιτική που υπηρετούν, η πολιτική της ΚΑΠ και της ΕΕ, του ξεκληρίσματος των βιοπαλαιστών, άλλο τόσο αποκρουστική γίνεται και η υποκρισία τους απέναντι στον δίκαιο αγώνα τους.