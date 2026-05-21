ΕΝΩΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Εμπαιγμός και αδιαλλαξία από την κυβέρνηση αντί για λύσεις στα οξυμένα προβλήματα

Καμία ουσιαστική απάντηση στα οξυμένα προβλήματα κατά τη συνάντηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης | Συσκέψεις για την οργάνωση της πάλης το επόμενο διάστημα

Τον εμπαιγμό και την απαράδεκτη αδιαλλαξία που επιδεικνύουν η κυβέρνηση και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καταγγέλλει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας (ΕΟΑΣΛ), ενημερώνοντας αναλυτικά τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους του νομού και όλης της χώρας για τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχε αντιπροσωπεία της με τη νέα ηγεσία του υπουργείου στην Αθήνα τη Δευτέρα.

Η αντιπροσωπεία της ΕΟΑΣΛ έθεσε τα βασικά προβλήματα που αφορούν τους παραγωγούς, ενώ απαίτησε επιτακτικά να σταματήσει η ποινικοποίηση του αγώνα επιβίωσης, ζητώντας απόφαση της Βουλής για παραγραφή των αδικημάτων που φορτώνονται στην πλάτη τους.

Από το υπουργείο δεν δόθηκε καμία ουσιαστική απάντηση στα αιτήματα των αγροτών, εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις και μια επανάληψη του χρονοδιαγράμματος πληρωμών που είχε ανακοινωθεί σε πρόσφατη κοινή συνέντευξη του υπουργού με την ΑΑΔΕ. Πληρωμές που βέβαια έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν στο χρονοδιάγραμμα, καθώς η ΑΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμα πιστοποίηση, όπως τονίστηκε στη συνάντηση.

Στις πλάτες των βιοπαλαιστών τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πιο αναλυτικά, η Ομοσπονδία σημειώνει ότι «ο υπουργός δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το καθένα από αυτά, ως όφειλε. Στη γενική τοποθέτησή του μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες στο υπουργείο, που το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης, και ότι αδυναμίες 7 χρόνων δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες μέρες. Επίσης ότι και ο ίδιος έχει ημερομηνία λήξης, 4 έως 8 μήνες, και το κύριο μέλημα αυτήν τη στιγμή είναι η πιστοποίηση της ΑΑΔΕ».

Η ΕΟΑΣΛ όμως τονίζει ότι «η κυβέρνηση έχει συνέχεια, το υπουργείο έχει δυναμικό και υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν συνέχεια. Τα αιτήματα που θέσαμε τα είχαμε ήδη θέσει σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του, και έπρεπε να έχουν δοθεί απαντήσεις και να έχουν λυθεί».

Ενημερώνει ότι έθεσε το ζήτημα «των 160 εκατομμυρίων ευρώ που κατακτήσαμε στα μπλόκα και έπρεπε να έχουν δοθεί σε βαμβάκι, σιτάρι, κτηνοτροφία. Μας είπαν ότι έχει σκοντάψει στο πώς θα δοθεί, μέσω οικολογικών σχημάτων, με το οποίο διαφωνούμε. Δεν αναφέρθηκε καν χρονοδιάγραμμα πληρωμής και έχουν περάσει ήδη 4 μήνες».

Επίσης τέθηκε το ζήτημα με τα αχρεωσθήτως καταβληθέντα ποσά που η ΑΑΔΕ ζητάει πίσω από τους αγρότες, για το οποίο οι ίδιοι δεν μπορούν να ελέγξουν πού έγκειται το σφάλμα, ενώ την ίδια ώρα είναι απλήρωτοι για χρήματα που δικαιούνται. Γι' αυτό το θέμα, όπως και για τα 130 εκατομμύρια που δεν θα δοθούν από φέτος στη βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία, το υπουργείο παρέπεμψε στην ...ΑΑΔΕ!

«Στα όρια» χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι

Η Ομοσπονδία ανέδειξε ακόμα «το ζήτημα με το de minimis στη μηδική, όπου είχαν υποσχεθεί την πληρωμή - και με χαμηλό ποσό - για τον Φεβρουάριο και τώρα το συζητάνε για τον Ιούνιο, καθώς και τι θα γίνει με τα καρτελάκια τα οποία ισχύουν από το 2025 και όχι για προγενέστερες χρονιές στο τριφύλλι, και είπαν ότι πρώτη φορά ακούνε γι' αυτό το ζήτημα».

Ανέδειξε επίσης το γεγονός ότι εξαιτίας της ευλογιάς χιλιάδες τόνοι κτηνοτροφικού βίκου έμειναν αδιάθετοι στις αποθήκες, ενώ σε λίγες ημέρες βγαίνει η νέα παραγωγή, και απαίτησε να ενταχθούν οι παραγωγοί στο de minimis για αποζημιώσεις. Επιπλέον σημείωσε τον κίνδυνο να μείνουν απλήρωτοι χιλιάδες παραγωγοί από το monitoring του AgriSnap και τον επί της ουσίας εκβιασμό που γίνεται στους παραγωγούς να βγάλουν μόνοι τους χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, αλλιώς κινδυνεύουν να χάσουν όλη την επιδότηση την περσινή αλλά και για το 2026.

Καταγγέλλει δε ότι «ξεχάστηκαν και οι υποσχέσεις για στήριξη στην κτηνοτροφία και πρόγραμμα για τη δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών, αφού ζητάνε από τους κτηνοτρόφους με θανόντα ζώα να κάνουν αίτηση για δάνεια με 4% επιτόκιο από την Τράπεζα Πειραιώς για ανασύσταση των κοπαδιών τους! Θέσαμε επίσης το αίτημα για στήριξη των ζωοτροφών και των κτηνοτρόφων που έχουν ζώα και έχουν τεράστιο κόστος παραγωγής από τον εγκλεισμό τους, καθώς και το γεγονός ότι συνάδελφοι οδηγούνται στο αυτόφωρο αν βγάλουν τα κοπάδια τους από το μαντρί! Είπαν μόνο ότι θα δώσουν από το de minimis στις ζωοτροφές, αλλά χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα».

Στο έλεος των καταστροφών και του δυσβάσταχτου κόστους παραγωγής

Κατά τη συνάντηση η Ομοσπονδία έθεσε και μια σειρά άλλων ζητημάτων, για αποζημιώσεις σε παραγωγούς που μένουν εκτεθειμένοι εξαιτίας της πολιτικής που θυσιάζει την παραγωγή τους, στη λογική του «κόστους - οφέλους». Συγκεκριμένα, για τα κεράσια της Αγιάς η αντιπροσωπεία της ΕΟΑΣΛ απαίτησε «να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ, καθώς έχουν γίνει εξατομικευμένες εκτιμήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του, και όπως ήταν η δέσμευση της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου αλλά και του προέδρου του ΕΛΓΑ».

Αναπάντητο έμεινε και το ζήτημα των φερτών υλικών στα χωράφια από τον «Daniel», όπου εκατοντάδες παραγωγοί με χιλιάδες στρέμματα έχουν μείνει απλήρωτοι, ενώ όπως τονίζει η Ομοσπονδία, για το ζήτημα της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου «μας είπαν ότι έχουν έτοιμη ΚΥΑ που είναι στο υπουργείο Οικονομικών για υπογραφή, με την οποία δίνουν ως καταληκτική ημερομηνία τη 15η Δεκεμβρίου 2026 για να χρηματοδοτηθούν εγκαταστάσεις σε δέντρα και αμπέλια. Τονίσαμε ότι λόγω της αναδιάρθρωσης των αμπελιών δεν υπάρχουν φυτώρια για να σπαρθούν τώρα και ότι τα δέντρα σπέρνονται Ιανουάριο και Φεβρουάριο, και ζητήσαμε παράταση του μέτρου έως τον Μάιο 2027, χωρίς να πάρουμε απάντηση».

Το ίδιο συνέβη και σε σχέση με τις αποζημιώσεις για τη φόμοψη στις αμυγδαλιές και τις ξηρές βέργες σε ροδάκινα, ζήτημα που τέθηκε και από τους παραγωγούς της Πέλλας, της Νάουσας και της Εορδαίας, σε ανάλογη συνάντηση με το υπουργείο.

Τέλος η Ομοσπονδία ανέδειξε το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, που κάνει αφόρητη την επιβίωση των βιοπαλαιστών, απαιτώντας άμεσα μέτρα για τις τεράστιες αυξήσεις στο πετρέλαιο, στα λιπάσματα και στο ρεύμα.

Συσκέψεις στα χωριά του νομού

Η ΕΟΑΣΝΛ τονίζει ότι δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια, να βλέπει την καταστροφή των παραγωγών. Καλεί σε αγωνιστική ετοιμότητα τους αγροτοκτηνοτρόφους, παρά τη δυσκολία ότι βρίσκονται στην καρδιά της καλλιεργητικής περιόδου. «Ξέρουμε πολύ καλά πως ό,τι κατακτήσαμε ήταν με τους αγώνες μας και τη μαζική συμμετοχή μας», τονίζει και προγραμματίζει συσκέψεις στα χωριά της υπαίθρου του νομού, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι βιοπαλαιστές και να αποφασίσουν συλλογικά τη στάση τους για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Η έντονη αγανάκτηση αλλά και η αγωνιστική διάθεση των παραγωγών της επαρχίας της Ελασσόνας εκφράστηκαν σε χθεσινή σύσκεψη στην περιοχή, ενώ τη Δευτέρα 25 Μάη θα γίνουν συσκέψεις σε Πλατύκαμπο, Τύρναβο, Φάρσαλα και θα προγραμματιστούν και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού.