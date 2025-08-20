ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Συνένοχοι κυβέρνηση - περιφερειακή αρχή, απροστάτευτοι οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι

Τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και της περιφερειακής αρχής Θεσσαλίας για τη συνεχή εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων αναδεικνύει με ανακοίνωσή της η. Μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Η συνεχής εξάπλωση των κρουσμάτων της ευλογιάς και η θανάτωση 40.000 περίπου αιγοπροβάτων στη Θεσσαλία (ιδίως σε Λάρισα και Μαγνησία) αποδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες που έχουν τόσο η κυβέρνηση όσο και η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, αφού δεν έχουν λάβει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ανάσχεση και την εκρίζωσή της.

Και οι δυο τους συνεχίζουν να έχουν τραγικά υποστελεχωμένες τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες Περιφέρειας και υπουργείου και την ιδιωτικοποίηση αρμοδιοτήτων τους με βάση τους ευρωενωσιακούς κανονισμούς που συναποφασίζουν και υλοποιούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις.

Είναι αποκαλυπτικός ο τρόπος που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της έλλειψης κτηνιάτρων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (υπηρετούν μόλις 19 μόνιμοι) η περιφερειακή αρχή Κουρέτα. Στις 17/6/25 καλούσε την κυβέρνηση να εγκρίνει την πρόσληψη μόλις 10 μόνιμων κτηνιάτρων για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ λίγες ημέρες αργότερα στην Περιφερειακή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από την κυβέρνηση να εγκρίνει την πρόσληψη 2 μόνιμων κτηνιάτρων και 5 συμβασιούχων με 8μηνη σύμβαση για το 2026!

Στον έναν και πλέον χρόνο από την εμφάνιση της ευλογιάς στη Θεσσαλία και παρά την εξάπλωσή της, η περιφερειακή αρχή του κ. Κουρέτα δεν έκανε οργανωμένες απολυμάνσεις. Αυτές που κάνει σε 4 σημεία της Θεσσαλίας με ιδιωτικά συνεργεία τις ξεκίνησε πριν λίγες ημέρες, αφορούν μόνο οχήματα και αυτές από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 π.μ. - 11 π.μ., λες και τα Σαββατοκύριακα ή τις άλλες ώρες έχει αργία η ευλογιά!

Μάλιστα, σ' αυτήν την τραγική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τους κτηνοτρόφους, η περιφερειακή αρχή τους λέει σε ανακοίνωσή της "βγάλτε τα πέρα μόνοι σας", υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία νομική υποχρέωση να κάνει απολυμάνσεις, παρά μόνο στις περιπτώσεις θετικών εκτροφών και ότι τα ενδεικνυόμενα μέτρα βιοασφάλειας και ειδικότερα οι απολυμάνσεις των υγιών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι υποχρέωση των κτηνοτρόφων!

Πατώντας πάνω στη μεγάλη υποστελέχωση και έλλειψη μέσων, η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας αναθέτει απευθείας με μπόλικο δημόσιο χρήμα σε μια σειρά ιδιωτικές εταιρείες διάφορες εργασίες (εκσκαφή χώρων για ταφή, καύση, απολύμανση κ.ά.).

Δεν έχουν κάνει τίποτα για να καταργηθούν οι περιορισμοί και τα εμπόδια στη δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης προγράμματος εμβολιασμού, ώστε με επιστημονικά κριτήρια και χωρίς επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους να προχωρήσει με ασφάλεια από τις κρατικές υπηρεσίες ο εμβολιασμός των ζώων.

Δεν κάνουν τίποτα για το σταμάτημα των αθρόων εισαγωγών κτηνοτροφικού κεφαλαίου αλλά και άλλων εμπορευμάτων που γίνονται με βάση την ΚΑΠ της ΕΕ, που έχει μετατρέψει τη χώρα σε "ξέφραγο" αμπέλι για λογαριασμό των μεταποιητικών και εμπορικών εταιρειών που θησαυρίζουν από τις φθηνές, ανεξέλεγκτες έως και παράνομες εισαγωγές.

Δεν φτάνει που δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα οι κτηνοτρόφοι, η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική της "ατομικής ευθύνης", με βάση την οποία το κράτος απεμπολεί τις ευθύνες του σε ό,τι αφορά στην αντικατάσταση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα ο κτηνοτρόφος να ψάχνει μόνος του για ζώα ύστερα από μια μεγάλη καταστροφή, κάτι που συνέβη και μετά τον "Daniel" με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα».

Πάρτε μέτρα τώρα!

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλίας απαιτεί από κυβέρνηση και περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας: