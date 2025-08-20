Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Προετοιμάζουν το μεγάλο γλέντι αλληλεγγύης

Την Τρίτη 26 Αυγούστου στην πλατεία Χατζή

Την Τρίτη 26 Αυγούστου στην πλατεία Χατζή στους Αμπελόκηπους θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης που διοργανώνουν τα Σωματεία του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων για 13η χρονιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλία έντεχνου - λαϊκού τραγουδιού με τους «ΧΑΓΙΑΛ», εργατικού τραγουδιού με μουσικούς της πόλης, δημοτικό γλέντι με την ορχήστρα του Β. Παπαγεωργίου και αφιέρωμα: Του ρολογιού το διάβα στους αιώνες θα πάψουμε ανάποδα να κυλά. «Είμαστε άνθρωποι - Οχι μηχανές, η ελπίδα στον δρόμο της ανατροπής» είναι το σύνθημα της φετινής εκδήλωσης.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
