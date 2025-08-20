ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Προετοιμάζουν το μεγάλο γλέντι αλληλεγγύης

Τηνστην πλατεία Χατζή στους Αμπελόκηπους θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης που διοργανώνουν ταγια 13η χρονιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλία έντεχνου - λαϊκού τραγουδιού με τους «ΧΑΓΙΑΛ», εργατικού τραγουδιού με μουσικούς της πόλης, δημοτικό γλέντι με την ορχήστρα του Β. Παπαγεωργίου και αφιέρωμα: Του ρολογιού το διάβα στους αιώνες θα πάψουμε ανάποδα να κυλά. «Είμαστε άνθρωποι - Οχι μηχανές, η ελπίδα στον δρόμο της ανατροπής» είναι το σύνθημα της φετινής εκδήλωσης.