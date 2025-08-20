Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 15
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Συναυλία «με του κόσμου τους λαούς»

Συναυλία με το συγκρότημα «Κοινοί Θνητοί» και τίτλο «Με του κόσμου τους λαούς» διοργανώνει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας την Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Πέτρας, στην Πετρούπολη. Εισιτήρια για τη συναυλία διατίθενται: Στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος, 210.3827.122, info@syndikatooikodomonathinas.gr από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. και στα παραρτήματά του από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ.). Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.more.com/gr-el/tickets/music/me-tou-kosmou-tous-laous-koinoi-thnitoi.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
