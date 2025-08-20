ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την Τρίτη 26 Αυγούστου η σύσκεψη των συνδικάτων για τη ΔΕΘ

Τηνθα γίνει ητων συνδικάτων της Θεσσαλονίκης για την προετοιμασία του(5.30 μ.μ. ΧΑΝΘ), ανεβάζοντας ρυθμούς για την επιτυχία της κινητοποίησης.

«Πληρώσαμε - ματώσαμε αρκετά! Φτάνει πια! Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματιών και τα γεράκια του πολέμου!» είναι το μήνυμα που στέλνουν σε κυβέρνηση και εργοδοσία τα συνδικάτα, προετοιμάζοντας το μεγάλο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, δίνοντας απάντηση και στα σχέδια για 13 ώρες δουλειά τη μέρα, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο που η κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει για διαβούλευση.

Το συλλαλητήριο αποτελεί ταυτόχρονα κλιμάκωση της δράσης για να μην πληρώσει ο λαός τον λογαριασμό της γενικευμένης πολεμικής προπαρασκευής, να απεμπλακεί η χώρα από τα ιμπεριαλιστικά «σφαγεία», να πάψει κάθε στήριξη στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.

«Γνωρίζουμε καλά πως για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Δεν υπάρχει μέση λύση, δεν υπάρχουν σωτήρες και "προοδευτικές" κυβερνήσεις που να εξασφαλίσουν και τα δύο. Γιατί η τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας και η πρόοδος της επιστήμης είτε θα μετατραπούν σε όπλα για το μεγαλύτερο ξεζούμισμα των εργαζομένων για την κερδοφορία των ομίλων, είτε θα αξιοποιηθούν για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, την εξάλειψη βαριών εργασιών, την προστασία της υγείας μας. Γιατί τα εργοστάσια και οι μεγάλες επιχειρήσεις είτε θα παράγουν πολεμικούς εξοπλισμούς για "να σκοτώνονται οι λαοί για τ' αφέντη το φαΐ", είτε θα δουλεύουν για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, χωρίς αφεντικά και τον βραχνά του κέρδους», σημειώνει το ΠΑΜΕ και καταλήγει: «Καμία αναμονή! Ολοι στον αγώνα, όλοι στα συνδικάτα! Δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε!», είναι το κάλεσμα που απευθύνει.