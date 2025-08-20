ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Κάρτα ακούν και ... κάρτα δεν βλέπουν

Σαν να μην έφτανε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους ανέργους σαν «μπαταχτσήδες», ορίζοντας μέχρι και το πώς θα ξοδέψουν το πενιχρό επίδομα ανεργίας με την προπληρωμένη κάρτα, σε πολλές περιπτώσεις αυτή δεν έχει καν σταλεί, με αποτέλεσμα οι άνεργοι να μην έχουν να ζήσουν, όπως τονίζει το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας.

Το Σωματείο καταγγέλλει ότι «συνάδελφος, άνεργη για τους καλοκαιρινούς μήνες στον κλάδο της ιδιωτικής Εκπαίδευσης, η οποία δικαιούται κανονικά το επίδομα ανεργίας και έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, δεν έχει λάβει ακόμα την κάρτα της από την Εθνική Τράπεζα εδώ και έναν μήνα. Μάλιστα, η τράπεζα δηλώνει ότι η προπληρωμένη κάρτα έχει αποσταλεί κανονικά και ότι ευθύνονται τα ΕΛΤΑ.

Τα ΕΛΤΑ από τη μεριά τους ισχυρίζονται ότι φταίει η Εθνική Τράπεζα, επειδή στέλνει τις κάρτες με μαζική αποστολή που είναι φθηνή. Για επανέκδοση της κάρτας πέρα από την πρόσθετη γραφειοκρατία, η Εθνική υπολογίζει άλλες δεκαπέντε ημέρες για την παράδοσή της. Το αποτέλεσμα είναι η άνεργη να έχει γίνει "μπαλάκι" και να μην έχει κανένα εισόδημα εδώ και δύο μήνες, μην έχοντας πρόσβαση ούτε σε αυτό το πενιχρό επίδομα».

Το Σωματείο απαιτεί με ευθύνη της ΔΥΠΑ και των τραπεζών να δοθεί λύση και να καταβληθεί άμεσα το επίδομα ανεργίας. Επιπλέον διεκδικεί την καταβολή ολόκληρου του επιδόματος ανεργίας σε μετρητά, την κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας, καθολική πρόσβαση στο επίδομα ανεργίας με αυξήσεις στο επίδομα κ.τ.λ.