ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Συνεχίζεται το μεγάλο φαγοπότι γύρω από την Υγεία - εμπόρευμα

Την απαράδεκτη ΚΥΑ που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων να κάνουν ιδιωτικό έργο μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, καταγγέλλει η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ). Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Γιώργος Σιδέρης, τονίζει:

«Αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς το νοσοκομείο - αυτοχρηματοδοτούμενη μονάδα που θα πουλάει υπηρεσίες Υγείας για να έχει δικά του έσοδα - έξοδα και να μην "βαραίνει" τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο ιδιώτης γιατρός θα μπορεί να νοσηλεύει τους ασθενείς - πελάτες του σε δημόσια νοσοκομεία και τα έξοδα θα βαραίνουν εκείνους!

Οι ασθενείς, που έχουν πληρώσει με χίλιους τρόπους, τώρα θα έχουν την "ελευθερία" να ξαναπληρώσουν για ιατρικές πράξεις, διαγνώσεις, φάρμακα, χειρουργεία. Αυτό άλλωστε θα πει αγορά υγείας και μάλιστα "ενιαία": Οι ασθενείς να πληρώνουν είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Μετά τα απογευματινά - επί πληρωμή - ιατρεία, τα DRG's, τα απογευματινά - επί πληρωμή - χειρουργεία (με τα γνωστά δώρα προς τους κλινικάρχες), ήρθε η ώρα για την κυβέρνηση να βγάλει στο "σφυρί" και τις υποδομές και τον εξοπλισμό του δημόσιου συστήματος Υγείας. Το μεγάλο φαγοπότι που συνοδεύει την Υγεία - εμπόρευμα συνεχίζεται».