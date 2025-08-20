Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Συνεχίζεται το μεγάλο φαγοπότι γύρω από την Υγεία - εμπόρευμα

Δήλωση Γ. Σιδέρη, προέδρου της ΕΙΝΑΠ για την απαράδεκτη ΚΥΑ

Την απαράδεκτη ΚΥΑ που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων να κάνουν ιδιωτικό έργο μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, καταγγέλλει η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά (ΕΙΝΑΠ). Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Γιώργος Σιδέρης, τονίζει:

«Αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς το νοσοκομείο - αυτοχρηματοδοτούμενη μονάδα που θα πουλάει υπηρεσίες Υγείας για να έχει δικά του έσοδα - έξοδα και να μην "βαραίνει" τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο ιδιώτης γιατρός θα μπορεί να νοσηλεύει τους ασθενείς - πελάτες του σε δημόσια νοσοκομεία και τα έξοδα θα βαραίνουν εκείνους!

Οι ασθενείς, που έχουν πληρώσει με χίλιους τρόπους, τώρα θα έχουν την "ελευθερία" να ξαναπληρώσουν για ιατρικές πράξεις, διαγνώσεις, φάρμακα, χειρουργεία. Αυτό άλλωστε θα πει αγορά υγείας και μάλιστα "ενιαία": Οι ασθενείς να πληρώνουν είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Μετά τα απογευματινά - επί πληρωμή - ιατρεία, τα DRG's, τα απογευματινά - επί πληρωμή - χειρουργεία (με τα γνωστά δώρα προς τους κλινικάρχες), ήρθε η ώρα για την κυβέρνηση να βγάλει στο "σφυρί" και τις υποδομές και τον εξοπλισμό του δημόσιου συστήματος Υγείας. Το μεγάλο φαγοπότι που συνοδεύει την Υγεία - εμπόρευμα συνεχίζεται».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
