Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ
Απεργούν αύριο ρετσινάδες και δασεργάτες

Σε μαζική συμμετοχή στην αυριανή 24ωρη απεργία καλούν τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα αποκατάστασης του δάσους που κάηκε τον Αύγουστο του 2021 το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών και το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας.

Με την απεργία που κήρυξαν, οι δυο συνδικαλιστικές οργανώσεις δίνουν συνέχεια στον αγώνα των ρετσινάδων και των δασεργατών της βόρειας Εύβοιας για να συνεχίσουν να ζουν και να δουλεύουν στον τόπο τους, αφού «παρά τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, εξακολουθούμε να ζούμε στην ανασφάλεια, με αβέβαιο εργασιακό μέλλον, χωρίς μόνιμες λύσεις για τη δουλειά μας και τον τόπο μας», όπως αναφέρει το σωματείο.

Η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 7 π.μ., έξω από τα Δασαρχεία Λίμνης και Ιστιαίας. Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους απαιτούν:

  • Ενταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα όλων των πυρόπληκτων ρητινοκαλλιεργητών και δασεργατών, καθώς και των συγγενών των 2 συναδέλφων μας που έχασαν τη ζωή τους, όπως είχε δεσμευτεί από τον Δεκέμβριο ο τότε υφυπουργός Περιβάλλοντος Αμυράς.
  • Αμεση μετακίνηση των συναδελφισσών στο σωστό Δασαρχείο. Είναι προκλητικό να μη λύνεται ένα τόσο απλό πρόβλημα.
  • Να δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα το επίδομα επικινδυνότητας, όπως το λαμβάνουν όλοι οι υπάλληλοι της Δασικής Υπηρεσίας.
  • Αυξήσεις στους μισθούς για να μπορούμε να ζούμε και να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια.
  • Αλλαγή στο συνταξιοδοτικό για όλο τον κλάδο, ώστε να έχουμε αξιοπρεπή σύνταξη όπως αρμόζει σε ένα τόσο σκληρό και επικίνδυνο επάγγελμα.
    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
