ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

Απεργούν αύριο ρετσινάδες και δασεργάτες

Σε μαζική συμμετοχή στην αυριανή 24ωρη απεργία καλούν τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα αποκατάστασης του δάσους που κάηκε τον Αύγουστο του 2021 το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών και το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας.

Με την απεργία που κήρυξαν, οι δυο συνδικαλιστικές οργανώσεις δίνουν συνέχεια στον αγώνα των ρετσινάδων και των δασεργατών της βόρειας Εύβοιας για να συνεχίσουν να ζουν και να δουλεύουν στον τόπο τους, αφού «παρά τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, εξακολουθούμε να ζούμε στην ανασφάλεια, με αβέβαιο εργασιακό μέλλον, χωρίς μόνιμες λύσεις για τη δουλειά μας και τον τόπο μας», όπως αναφέρει το σωματείο.

Η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 7 π.μ., έξω από τα Δασαρχεία Λίμνης και Ιστιαίας. Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία τους απαιτούν: