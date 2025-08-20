ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Κι άλλος νεκρός εργαζόμενος στον νομό μέσα σε έναν μήνα

Αλλος ένας εργαζόμενος πλήρωσε με τη ζωή του την καθημερινή μάχη για το μεροκάματο. Συγκεκριμένα, αργά το βράδυ της Δευτέρας,

Είναι το δεύτερο εργοδοτικό έγκλημα στον νομό, μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, μετά τον εργάτη που σκοτώθηκε στη Ναύπακτο.

Σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά από την περιοχή, ο 40χρονος είχε πάει για δουλειά για την «κάλυψη» της νυχτερινής βάρδιας (!) στο μεγάλο εργοτάξιο, προκειμένου να προχωρήσουν πιο γρήγορα τα έργα. Κατά τους χειρισμούς που γίνονταν πάνω σε υπό κατασκευή φράγμα, έπεσε από ύψος μαζί με το όχημα, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί από τον οδοστρωτήρα που χειριζόταν.

Πρόκειται για άλλον έναν εργαζόμενο - θύμα των ελλιπέστατων μέτρων ασφαλείας στους χώρους δουλειάς, των ανύπαρκτων ελέγχων από τις αρμόδιες - υποστελεχωμένες στην πλειοψηφία τους - κρατικές υπηρεσίες, συνολικά των αντεργατικών πολιτικών τόσο της σημερινής κυβέρνησης όσο και των προηγούμενων, που θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο τους εργαζόμενους, για να αυξάνονται τα επιχειρηματικά κέρδη.

Να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια του εργοδοτικού εγκλήματος απαιτεί το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου, που κήρυξε άμεσα 24ωρη απεργία για σήμερα Τετάρτη στο εργοτάξιο της Αλευράδας. Εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εργαζόμενου, τονίζει:

«Είναι τεράστια η ευθύνη των εργοδοτών που για να αυξήσουν τα κέρδη τους αδιαφορούν για την ασφάλεια των εργαζομένων, γιατί έχει κόστος. Είναι τεράστιες και εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης, που αντί να πάρει μέτρα για τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ με το ανάλογο προσωπικό και να γίνονται εντατικοί έλεγχοι στους χώρους δουλειάς, αδιαφορεί δίνοντας το δικαίωμα στους μεγαλοεργοδότες και κατασκευαστές να λειτουργούν ασύδοτα».

Το Εργατικό Κέντρο απαιτεί άμεσα «να πάρει η κυβέρνηση όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ. Να επανασυσταθούν και να επαναλειτουργήσουν οι μεικτές επιτροπές ελέγχου με τη συμμετοχή των συνδικάτων. Να γίνονται εντατικοί έλεγχοι! Να σταματήσουν την καραμέλα ότι οι 13 ώρες δουλειάς είναι απαίτηση των εργαζομένων. Να διαλευκανθούν τα εργοδοτικά εγκλήματα και να αποδοθούν οι ευθύνες σ' αυτούς που τις έχουν».

Καλεί σε πάλη για 5ήμερο - 7ωρο - 35ωρο και καταλήγει: «Απέναντι στην πολιτική του "πάμε και όπου βγει" εμείς προτάσσουμε τον οργανωμένο, μαζικό, διεκδικητικό αγώνα, για να προστατέψουμε τη ζωή μας. Καλούμε τους συναδέλφους του κλάδου να πρωτοστατήσουν να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Να μην φοβηθούν την εργοδοτική τρομοκρατία και τις απειλές τους. Εχουν αποκούμπι τα ταξικά συνδικάτα, όπου μέσα από εκεί συσπειρωμένοι μπορούμε να επιβάλουμε τις λύσεις στα αιτήματά μας».