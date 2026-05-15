Αμοιβαίες προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν

Χαρακτηριστικές της σύγκρουσης που «σιγοβράζει» είναι και οι διατυπώσεις που επιλέχτηκαν στις δηλώσεις για την Ταϊβάν.

Περιγράφοντας το θέμα της Ταϊβάν ως το πιο σημαντικό ζήτημα στις διμερείς σχέσεις (σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο «Σινχουά»), ο Σι επισήμανε ότι αν οι ΗΠΑ το αντιμετωπίσουν σωστά, «οι διμερείς σχέσεις μπορούν να διατηρήσουν τη συνολική σταθερότητα» - σε διαφορετική περίπτωση η διμερής σχέση μπορεί να οδηγηθεί «σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση». Γι' αυτό και παρατήρησε ακόμα μια φορά ότι η «ανεξαρτησία της Ταϊβάν» και η ειρήνη στα Στενά είναι ασυμβίβαστες, καλώντας τις ΗΠΑ να χειριστούν το ζήτημα «με τη μέγιστη προσοχή».

Κεντρικό άρθρο στην αγγλόφωνη κινεζική εφημερίδα «Global Times» περιέγραφε τις «αυτονομιστικές δυνάμεις της "ανεξαρτησίας της Ταϊβάν"» (άρα και όσους τις στηρίζουν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο) ως «έναν από τους μεγαλύτερους διαταράκτες στον σημερινό κόσμο, όπου η ασφάλεια και τα οικονομικά συμφέροντα είναι βαθιά αλληλένδετα. Αυτές οι δυνάμεις προκαλούν συνεχώς την ηπειρωτική Κίνα, προσπαθούν να υποκινήσουν την εχθρότητα προς την ηπειρωτική χώρα μεταξύ των συμπατριωτών (μας) στην Ταϊβάν, ωθούν τις ΗΠΑ να αυξήσουν τις πωλήσεις όπλων στην περιοχή και να τονώσουν την αντιπαράθεση μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ για την επιδίωξη της λανθασμένης ατζέντας τους να "επιδιώκουν την ανεξαρτησία βασιζόμενοι σε εξωτερικές δυνάμεις" και "να αντιστέκονται στην επανένωση με τη βία". Αυτές οι δυνάμεις, οι οποίες στοιχηματίζουν στην πρόκληση αντιπαλότητας μεγάλων δυνάμεων και αντιπαράθεσης μεταξύ των Στενών, θα γίνουν τελικά μια επαχθής ευθύνη που οι ΗΠΑ θα δυσκολευτούν να διαχειριστούν...».

Από την άλλη μεριά, την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον να υπερασπιστεί τις δικές της επιδιώξεις σε όλη την περιφέρεια Ασίας - Ειρηνικού, διαμήνυσε ο Ρούμπιο στο «Fox News», προειδοποιώντας εμμέσως πλην σαφώς: «Στην περίπτωση του Ινδο-Ειρηνικού, της Ταϊβάν και ούτω καθεξής, δεν είναι προς το συμφέρον της Κίνας ή κανενός να υπάρξει οποιοδήποτε είδος αναγκαστικής αλλαγής στο "status quo". Νομίζω ότι η σταθερότητα εκεί είναι πολύ σημαντική...».

Θυμίζουμε ότι μία από τις σταθερές επιλογές της Ουάσιγκτον είναι όχι απλά να συνεχίζει τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊπέι, αλλά και να αναπτύσσει σταθερά απευθείας σχέσεις με την ταϊβανέζικη κυβέρνηση.