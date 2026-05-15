ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Προβοκάτσιες εποίκων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ

Χιλιάδες Εβραίοι έποικοι συμμετείχαν χτες στην κεντρική πορεία για τη «Μέρα της Ιερουσαλήμ» (που έφερε την κατοχή και του ανατολικού τμήματος της πόλης κατά τον πόλεμο των Εξι Ημερών το 1967). Εκφόβιζαν Παλαιστίνιους φωνάζοντας «Θάνατος στους Αραβες» και προχώρησαν σε επιθέσεις κατά δημοσιογράφων που κατέγραφαν τα αίσχη τους. Σε αυτά συμμετείχε και ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, που έκανε έφοδο με δεκάδες έποικους στον προαύλιο χώρο του τεμένους Αλ Ακσα υπό την προστασία της αστυνομίας, υψώνοντας την ισραηλινή σημαία. Ολα αυτά πριν την μαύρη επέτειο της Νάκμπα, της μεγάλης καταστροφής των παλαιστινιακών χωριών στις 15 Μάη του 1948.

Το ίδιο 24ωρο, ξεκίνησε στη Ραμάλα της Δυτικής Οχθης το 8οΣυνέδριο της Φατάχ μετά από 10 χρόνια, με στόχο απολογισμό πεπραγμένων και την εκλογή νέων οργάνων του κόμματος.

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, που είναι παράλληλα επικεφαλής της Φατάχ, στην κεντρική ομιλία του τόνισε πως το κόμμα παραμένει «ραχοκοκαλιά» του «εθνικού ζητήματος», αναδεικνύοντας ζητήματα επιδείνωσης της ισραηλινής κατοχής και στη Γάζα και στη Δυτική Οχθη.

Απόπλους νέου στολίσκου για τη Γάζα

Στο μεταξύ, από το τουρκικό λιμάνι της Μαρμαρίδας απέπλευσε χτες νέος «στολίσκος για τη Γάζα», που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη. Πρόκειται για την τρίτη προσπάθεια μετά την 7η Οκτωβρίου 2023 με στόχο την άρση του ισραηλινού αποκλεισμού της Γάζας.

Ο προηγούμενος στολίσκος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις με το ρεσάλτο στις 30 Απρίλη ανοικτά της Κρήτης με την συνενοχή της ελληνικής κυβέρνησης.