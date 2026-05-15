ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Νέος γύρος συνομιλιών στην Ουάσιγκτον

Ξεκίνησε χτες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος των διήμερων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να μακελεύει τον λιβανέζικο λαό στις νότιες και ανατολικές περιοχές.

Ισραηλινές επιθέσεις μέσα σε ένα 24ωρο είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 22 αμάχων και τραυματισμό πολλών άλλων. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν τις πόλεις Σεντίκιν, Κάφρα, Ματζντάλ Σελέμ και Σουανέχ καταστρέφοντας τα σπίτια με στόχο να αποθαρρύνουν την επιστροφή των κατοίκων.

Το ίδιο 24ωρο στην Ουάσιγκτον, ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γεχιέλ Λάιτερ, που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο δήλωσε πως η χώρα του ακολουθεί διττή στρατηγική έναντι του Λιβάνου, τονίζοντας ότι υπάρχει μία ομάδα αξιωματούχων που θα εργαστεί «για να επιτύχει ειρήνη, μία συμφωνία ειρήνης, πλήρη ειρήνη σαν να μην υπάρχει η Χεζμπολάχ» και «μία άλλη ομάδα που θα εργαστεί για να εξασφαλίσει τους στόχους "ασφαλείας" του Ισραήλ σαν να μην υπάρχουν οι ειρηνευτικές συμφωνίες». «Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι συνομιλίες δεν επικεντρώνονται στο πότε θα αποσυρθεί ο ισραηλινός στρατός αλλά στην επίτευξη συμφωνίας ειρήνης σαν να μην υπάρχει Χεζμπολάχ, παράλληλα με τη μάχη κατά της Χεζμπολάχ», ανέφερε.

Η συμβιβασμένη λιβανική κυβέρνηση, με δεδομένη τη λαϊκή δυσαρέσκεια, ζητάει ανάσχεση των εντεινόμενων βομβαρδισμών και ο τερματισμός της ισοπέδωσης πόλεων και χωριών από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που από τις 17 Απρίλη έως σήμερα έχουν ισοπεδώσει πάνω από 10.000 σπίτια και επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο πόλεμος που ξανάρχισε στις 2 Μαρτίου έχει προκαλέσει έως σήμερα τον θάνατο πάνω από 2.896 ανθρώπων και τον τραυματισμό πάνω από 8.800 άλλων.

Λιβανέζος διπλωμάτης, μιλώντας χτες στο «Γαλλικό Πρακτορείο» τόνισε πως για τη Βηρυτό προτεραιότητα είναι ο τερματισμός των βομβαρδισμών και η «ενίσχυση» της διάτρητης εκεχειρίας «ώστε να μπει ένα τέλος στον θάνατο και την καταστροφή».

Στο νέο κύκλο διαβουλεύσεων στην Ουάσιγκτον συμμετείχαν οι πρέσβεις Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ, ο ειδικός εκπρόσωπος του Λιβανέζου Προέδρου Σιμόν Καράμ, αλλά και οι πρέσβεις των ΗΠΑ στις δύο χώρες.

Στο φόντο των διαβουλεύσεων στην Ουάσιγκτον η Χεζμπολάχ (που αντιτίθεται έντονα στις άμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ), συνέχισε τις επιθέσεις με drone κατά ισραηλινών στρατευμάτων σε Νότιο Λίβανο και Βόρειο Ισραήλ. Μία από αυτές τις επιθέσεις έγινε σε χώρο στάθμευσης στο Ρος Χανικρά του βόρειου Ισραήλ, προκαλώντας τον τραυματισμό τριών πολιτών (εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση). Παράλληλα, ο δεύτερος τη τάξει στέλεχος της Χεζμπολάχ, Μαχμούτ Κουμάτι δήλωσε χτες πως η οργάνωση δεν θα επιτρέψει στον ισραηλινό στρατό εισβολής να παραμείνει στο λιβανικό έδαφος και πως θα εντείνει τις επιχειρήσεις για την υπεράσπιση της χώρας. Κατήγγειλε δε το Ισραήλ πως παραβιάζει συνεχώς την εκεχειρία και πως το γεγονός αυτό δείχνει πως συνεχίζει να δρα ακατάπαυστα «με τη λογική της βίας και της στρατιωτικής πίεσης».

Η προειδοποίηση της UNICEF

Η UNICEF προειδοποίησε χτες ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στον Λίβανο κινδυνεύουν να αναπτύξουν χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας, εξαιτίας της συνεχιζόμενης σύγκρουσης και των μαζικών εκτοπισμών στη χώρα.

Σε ανακοίνωσή της, η UNICEF εκτιμά ότι περισσότερα από 770.000 παιδιά ήδη βιώνουν «αυξημένη ψυχολογική πίεση λόγω της επαναλαμβανόμενης έκθεσης στη βία, την απώλεια και τον εκτοπισμό».