Παρασκευή 15 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ
Αλλαγή σκυτάλης στη FED

Τη σκυτάλη στη διοίκηση της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας, FED, παίρνει σήμερα από τον Τζερόμ Πάουελ ο 56χρονος Κέβιν Γουόρς, μετά την έγκριση του διορισμού του το βράδυ της Τετάρτης από τη Γερουσία με 54 ψήφους υπέρ και 45 κατά.

Ο Γουόρς, που είχε διοριστεί στο ΔΣ της FED στο παρελθόν, επί θητείας Τζ. Ου. Μπους, δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει αρκετά πάνω από τον στόχο του 2%, φθάνοντας στο 3,8% τον Απρίλη, από 3,3% τον Μάρτη, ως συνέπεια και του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Η Κίνα είναι για τις ΗΠΑ «κορυφαία γεωπολιτική πρόκληση που θα δυναμώνει»
 Νέος γύρος συνομιλιών στην Ουάσιγκτον
«Επί του πεδίου» η νέα φάση αντιπαράθεσης για τα Στενά του Ορμούζ
Με το βλέμμα στα πολεμικά μέτωπα που φουντώνουν
 Αμοιβαίες προειδοποιήσεις για την Ταϊβάν
Νομοσχέδιο επιτρέπει στον Ρώσο Πρόεδρο να διατάξει εισβολή σε άλλες χώρες
 Αλληλεγγύη στον αγώνα του ηρωικού Παλαιστινιακού λαού
 Νίκη στον αγώνα του ηρωικού Παλαιστινιακού λαού!
 Ερωτήματα για βυθισμένο ρωσικό πλοίο με εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων
 Προβοκάτσιες εποίκων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ
 Επιδιώκει «ολοκληρωμένη εταιρική σχέση» με τους Αφγανούς Ταλιμπάν
 Παραιτήθηκε και ο υπουργός Υγείας
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ