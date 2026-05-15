ΗΠΑ

Αλλαγή σκυτάλης στη FED

Τη σκυτάλη στη διοίκηση της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας, FED, παίρνει σήμερα από τον Τζερόμ Πάουελ ο 56χρονος Κέβιν Γουόρς, μετά την έγκριση του διορισμού του το βράδυ της Τετάρτης από τη Γερουσία με 54 ψήφους υπέρ και 45 κατά.

Ο Γουόρς, που είχε διοριστεί στο ΔΣ της FED στο παρελθόν, επί θητείας Τζ. Ου. Μπους, δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει αρκετά πάνω από τον στόχο του 2%, φθάνοντας στο 3,8% τον Απρίλη, από 3,3% τον Μάρτη, ως συνέπεια και του ιμπεριαλιστικού πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.