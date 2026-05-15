ΙΣΠΑΝΙΑ

Ερωτήματα για βυθισμένο ρωσικό πλοίο με εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων

Μια υπόθεση με ένα ναυάγιο ρωσικού εμπορικού πλοίου που προκαλεί ερωτήματα βρίσκεται στη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες.

Το «Ursa Major», το ρωσικό φορτηγό πλοίο που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Ισπανίας τον Δεκέμβρη του 2024, μετέφερε «εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων», παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στα υποβρύχια, σύμφωνα με ένα ισπανικό κυβερνητικό έγγραφο που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το πλοίο, που υπάγεται στο υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας και στο οποίο είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, βυθίστηκε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες τη νύχτα της 23ης Δεκέμβρη 2024 σε διεθνή ύδατα, στη Μεσόγειο, περίπου 110 χλμ. νοτίως της Καρθαγένης, στη νότια Ισπανία. Από τους 16 ναυτικούς που επέβαιναν σε αυτό, οι δύο αγνοούνται μέχρι και σήμερα.

«Ο πλοίαρχος του σκάφους (...) τελικά ομολόγησε» ότι μετέφερε κυρίως «εξαρτήματα δύο πυρηνικών αντιδραστήρων», σαν αυτά που χρησιμοποιούνται στα υποβρύχια, αναφέρεται σε ένα έγγραφο της ισπανικής κυβέρνησης με ημερομηνία της 23ης Φλεβάρη 2026, με το οποίο απαντούσε σε γραπτή ερώτηση που είχε υποβληθεί στη Γερουσία της Ισπανίας έναν μήνα νωρίτερα. Σύμφωνα με τον πλοίαρχο, οι αντιδραστήρες αυτοί δεν περιείχαν πυρηνικά καύσιμα, ωστόσο η πληροφορία αυτή δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθεί, προστίθεται στο κείμενο.

Το έγγραφο αυτό επικαλέστηκε το CNN σε ρεπορτάζ του για το θέμα, το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό κανάλι και την ισπανική εφημερίδα «Verdad de Murcia», η οποία είχε αναφερθεί νωρίτερα σε αυτό το ενδεχόμενο, το πλοίο ενδέχεται στην πραγματικότητα να βυθίστηκε κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης δυτικών χωρών, επειδή μετέφερε εξαρτήματα για αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα.

Επισήμως, το «Ursa Major», που είχε αποπλεύσει από την Αγία Πετρούπολη, κατευθυνόταν στο Βλαδιβοστόκ, στη ρωσική Απω Ανατολή. Την εποχή του ναυαγίου, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του είχε καταγγείλει «στοχευμένη τρομοκρατική επίθεση».

Πάντως, το Εθνικό Σεισμολογικό Ινστιτούτο επιβεβαίωσε ότι την ημέρα του ναυαγίου κατέγραψε «τέσσερα σεισμικά σήματα» κοντά στην Καρθαγένη, που έμοιαζαν με «εκρήξεις σαν εκείνες που γίνονται σε λατομεία κατά την εξόρυξη υλικών ή με εκείνες που προκαλούνται από βατραχανθρώπους όταν δοκιμάζουν μέσα ναρκαλιείας».