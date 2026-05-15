ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΞ ΤΩΝ BRICS

Με το βλέμμα στα πολεμικά μέτωπα που φουντώνουν

Με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή να ρίχνει βαριά τη σκιά του, ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα στο Νέο Δελχί η Σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών τωνκαι συνεργαζόμενων χωρών, η πρώτη μετά την ανάληψη από την Ινδία της προεδρίας της εν λόγω διακρατικής καπιταλιστικής ένωσης, στην οποία φυσικά δεν λείπουν οι σφοδροί ανταγωνισμοί.

Συμμετέχουν οι ΥΠΕΞ των ιδρυτικών μελών Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας, Κίνας (2009 - η Κίνα εκπροσωπήθηκε από τον πρέσβη, καθώς ο υπουργός παρέμεινε στη χώρα, λόγω της επίσκεψης Τραμπ), Νότιας Αφρικής (εντάχθηκε το 2010) και των Αιγύπτου, Αιθιοπίας, Ιράν, Σαουδικής Αραβίας (η συμμετοχή τους δεν είχε επιβεβαιωθεί), ΗΑΕ (εντάχθηκαν το 2024) και Ινδονησίας (2025) ενώ συνεργαζόμενες χώρες είναι οι Λευκορωσία, Βολιβία, Καζακστάν, Κούβα, Μαλαισία, Νιγηρία, Ταϊλάνδη, Ουγκάντα, και εταίροι το Ουζμπεκιστάν και το Βιετνάμ.

Στα θέματα της Συνόδου, που έχει μότο «BRICS: Χτίζοντας Ανθεκτικότητα, Καινοτομία, Συνεργασία και Βιωσιμότητα», αναφέρονται η «μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του μπλοκ» δύο δεκαετίες μετά την ίδρυσή του. Επίσης σημειώνεται ότι τα μέλη θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ, στο πνεύμα του λεγόμενου «πολυπολικού κόσμου», με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά συστήματα και την ενίσχυση της λεγόμενης «Συνεργασίας Νότου - Νότου» στην τεχνολογία, στην Ενέργεια και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ενδεχομένως θα καταληχτεί μια κοινή δήλωση στο τέλος της συνάντησης, σήμερα Παρασκευή, ενώ χθες έγινε συνάντηση των ΥΠΕΞ με τον Ινδό Πρόεδρο Ναρέντρα Μόντι.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κάλεσε τα κράτη - μέλη των BRICS «και όλα τα υπεύθυνα μέλη της διεθνούς κοινότητας» να καταδικάσουν ευθέως «τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ», καθώς και τον «παράνομο επεκτατισμό».

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, το Ιράν εξακολουθεί να είναι ανοιχτό στη διπλωματία, αλλά παραμένει έτοιμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του «με όλα τα διαθέσιμα μέσα». Πρόσθεσε πως από την πλευρά των Ιρανών τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά σε όλα τα εμπορικά πλοία, αλλά πρέπει να συνεργάζονται με τις ναυτικές του δυνάμεις.

Από την άλλη ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών, Σουμπραχμανγιάμ Τζαϊσανκάρ, δήλωσε ότι «οι ασφαλείς και ανεμπόδιστες θαλάσσιες ροές μέσω διεθνών υδάτινων οδών, συμπεριλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας, παραμένουν ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια οικονομική ευημερία», προσθέτοντας πως «η σύγκρουση στη Δυτική Ασία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής».

Ο δε υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος μετέχει στη Σύνοδο, χθες το βράδυ συναντήθηκε με τον Ινδό ομόλογό του για να συζητήσουν «για το εμπόριο, τις επενδύσεις και την Ενέργεια», αλλά και «για παγκόσμια και πολυμερή ζητήματα», σύμφωνα με την ινδική κυβέρνηση.