ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αλληλεγγύη στον αγώνα του ηρωικού Παλαιστινιακού λαού

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ για την 78η επέτειο της Νάκμπα

Σε ανακοίνωσή του για την 78η επέτειο της Νάκμπα, της καταστροφής του 1948, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Η 78η επέτειος της Νάκμπα βρίσκει τον Παλαιστινιακό λαό σε δραματικές συνθήκες. Οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, με εγκληματικές πρακτικές, συνεχίζουν την πολιτική της γενοκτονίας, δημιουργούν τετελεσμένα στη Δυτική Οχθη με στόχο τη ματαίωση της ίδρυσης ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. Στη Γάζα συνεχίζεται το σχέδιο μετατροπής της σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ - Ισραήλ. Οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στη διασπορά παρακολουθούν τη διαχρονική αδικία που διαπράττεται σε βάρος της πατρίδας τους, στο πλαίσιο των διαφόρων ιμπεριαλιστικών σχεδίων, όπως αυτό της λεγόμενης "Νέας Μέσης Ανατολής", με διακριτό ρόλο του κράτους - δολοφόνου Ισραήλ.

Τα έως τώρα καταγεγραμμένα αποτελέσματα της βαρβαρότητας του κατοχικού κράτους του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια στα Παλαιστινιακά εδάφη είναι: 73.760 νεκροί, εκ των οποίων 18.802 παιδιά, 12.400 γυναίκες, χιλιάδες ηλικιωμένοι, 1.411 γιατροί και νοσηλευτές, 800 εκπαιδευτικοί, 252 δημοσιογράφοι, ενώ υπάρχουν συνολικά 11.200 αγνοούμενοι στη Λωρίδα της Γάζας. Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί 18.700 απάνθρωπες και αυθαίρετες συλλήψεις Παλαιστινίων από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στη Δυτική Οχθη και στη Λωρίδα της Γάζας.

Η μόνη εγγύηση για τη δικαίωση του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και για τη μη παραγραφή των εγκλημάτων του Ισραήλ είναι η πολύμορφη συνέχιση της έμπρακτης αλληλεγγύης του λαού μας και των άλλων λαών, και όχι τα παχιά και ψεύτικα λόγια του Τραμπ, των συμμάχων του σε ΕΕ και ΝΑΤΟ και στην "ευρύτερη Μέση Ανατολή".

Το ΚΚΕ εκφράζει διαχρονικά την αμέριστη αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό και τη στήριξή του στον πολύχρονο, μαρτυρικό και ηρωικό του αγώνα, επιμένει όλα αυτά τα χρόνια για την εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης της ελληνικής Βουλής του Δεκέμβρη του 2015, επαναφέρει το αίτημα και καλεί την ελληνική κυβέρνηση άμεσα, με επείγουσες διαδικασίες, να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Με την αποφασιστική πάλη των λαών μπορεί ο δίκαιος αγώνας του Παλαιστινιακού λαού να βρει δικαίωση ενάντια στους κάθε είδους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Απαιτούμε:

- Την άμεση απόσυρση των Ισραηλινών εγκληματιών εισβολέων από τη Λωρίδα της Γάζας και από τα υπόλοιπα παλαιστινιακά εδάφη.

- Τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής και των συνεπειών της.

- Τη δημιουργία ενιαίου ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα πριν τον Ιούνη του 1967, με τον λαό νοικοκύρη στον τόπο του.

- Το δικαίωμα επιστροφής όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες τους, με βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ.

- Την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων και άλλων πολιτικών κρατουμένων που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές.

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών!

Νίκη στον αγώνα του ηρωικού Παλαιστινιακού λαού!

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!».