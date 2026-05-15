ΡΩΣΙΑ

Επιδιώκει «ολοκληρωμένη εταιρική σχέση» με τους Αφγανούς Ταλιμπάν

Η Ρωσία εδραιώνει «ολοκληρωμένη εταιρική σχέση» με το καθεστώς των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, «από πολιτικές επαφές και επαφές ασφαλείας έως εμπορική, οικονομική, πολιτιστική και ανθρωπιστική συνεργασία», δήλωσε ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Σ. Σοϊγκού χθες, μετά τη συνάντησή του με ομολόγους του στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO). Μάλιστα η Μόσχα ενθαρρύνει κι άλλες χώρες στην περιοχή να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με την Καμπούλ.

Ο SCO θα πρέπει να αναβιώσει την ομάδα επαφής του με το Αφγανιστάν, πρόσθεσε ο Σοϊγκού.

Τον περασμένο χρόνο η Ρωσία έγινε η πρώτη χώρα που αναγνώρισε επισήμως την ισλαμιστική κυβέρνηση των Ταλιμπάν, που κατέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο του 2021, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις αποχωρούσαν από το Αφγανιστάν, υπό συνθήκες χάους, έπειτα από 20 χρόνια πολέμου. Το 2003 η Ρωσία χαρακτήρισε επίσημα τους Ταλιμπάν τρομοκρατική οργάνωση, αλλά αυτός ο χαρακτηρισμός ήρθη τον Απρίλη του 2025.

Η συνεργασία με την Καμπούλ είναι σημαντική για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της περιοχής, τόνισε ο Σοϊγκού μιλώντας στους ομολόγους του από Κίνα, Ινδία, Ιράν, Πακιστάν και χώρες της πρώην ΕΣΣΔ.

Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Ρωσία θεωρεί απαράδεκτη την επιστροφή στρατιωτικών υποδομών τρίτων χωρών στο Αφγανιστάν ή την ανάπτυξη νέων στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε γειτονικά κράτη.

«Η βασική μας προσέγγιση είναι ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους πρέπει να αναγνωρίσουν την πλήρη ευθύνη για την 20ετή παρουσία τους στο Αφγανιστάν και να αναλάβουν το κύριο βάρος της ανοικοδόμησης μετά τη σύγκρουση», κατέληξε.