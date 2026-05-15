ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

«Επί του πεδίου» η νέα φάση αντιπαράθεσης για τα Στενά του Ορμούζ

Κινεζικά πλοία περνούσαν με ασφάλεια ενώ εξελίσσονταν η συνάντηση Σι - Τραμπ στο Πεκίνο και η Σύνοδος ΥΠΕΞ των ΒRICS στην Ινδία με τη συμμετοχή του Ιράν

Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν με ένα από τα βασικά επίδικά του, τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, εντείνεται με πολυεπίπεδες διεργασίες σε διπλωματικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο. «Επί του πεδίου» πάντως και παρά τη συνέχιση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, το Ιράν επιβάλλει στην πράξη τον έλεγχό του, αφήνοντας να περνούν με ασφάλεια κινεζικά πλοία.

Φυσικά το θέμα απασχόλησε τη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, αλλά και αυτή των ΥΠΕΞ των BRICS και συνεργαζόμενων χωρών στο Νέο Δελχί της Ινδίας (σχετικό θέμα στη σελ. 21).

Στην ομιλία του ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Α. Αραγτσί από τη σύνοδο των ΥΠΕΞ των BRICS τόνισε πως η Τεχεράνη είναι «έτοιμη να παλέψει με όλες τις δυνάμεις για να υπερασπιστεί την ελευθερία και το έδαφός της, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να υποστηρίζει και να παραμένει στο διπλωματικό μονοπάτι». Προειδοποίησε επίσης πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν «ισοπεδωτικά πλήγματα» στους εχθρούς τους σε περίπτωση που το Ιράν δεχθεί ξανά επίθεση, επισημαίνοντας πως ο ιρανικός λαός αναζητεί μόνο την ειρήνη και όχι τον πόλεμο.

«Η αλήθεια είναι ότι το Ιράν, όπως και πολλά άλλα ανεξάρτητα κράτη, είναι θύμα παράνομου επεκτατισμού και πολεμοκαπηλίας. Αυτά είναι αποκρουστικά φαινόμενα που δεν έχουν θέση στον σημερινό κόσμο», ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος, τονίζοντας: «Οσοι επιδιώκουν απερίσκεπτες περιπέτειες, ίσως πιστεύουν ότι αυτό εξυπηρετεί τα γεωπολιτικά τους συμφέροντα. Ομως, όπως πλέον αντιλαμβάνονται καταναλωτές και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, η περιφερειακή αστάθεια είναι μια κατάσταση όπου όλοι χάνουν - ακόμη και οι επιτιθέμενοι».

Αργότερα, με ανάρτησή του στο Telegram ο Αραγτσί διευκρίνισε πως δεν θέλησε στη σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες BRICS να κατηγορήσει τα ΗΑΕ για τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά του Ιράν, για να μην προκαλέσει ρήγμα. Επισήμανε ωστόσο με αυτόν τον τρόπο πως τα ΗΑΕ είναι μία χώρα που διαδραματίζει πλέον ξεκάθαρα «ενεργό» ρόλο στο πλευρό των ΗΠΑ και του Ισραήλ στον πόλεμο κατά της χώρας του. Χαρακτήρισε έτσι τα ΗΑΕ «ενεργό εταίρο στην επιθετικότητα» εναντίον του Ιράν.

Τα πυρά του Αραγτσί έναντι των ΗΑΕ έρχονται μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού την Τρίτη πως επισκέφθηκε μυστικά στη διάρκεια των επιθέσεων κατά του Ισραήλ τα ΗΑΕ και συναντήθηκε με τον Εμιρατινό Πρόεδρο, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ, τονίζοντας πως έχουν πολύ καλές, στενές σχέσεις. Οι αρχές των ΗΑΕ διέψευσαν την επόμενη μέρα ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα δίχως να πείσουν την Τεχεράνη...

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι «όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν» και ότι τελικά οι χώρες που συμμαχούν με το Ισραήλ ή φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους δεν ενισχύουν την ασφάλειά τους.

Σε αμερικανικά ΜΜΕ (WSJ, «NY Times») υπάρχουν αναφορές για τη δράση των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν από κοινού ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν από τις 28 Φλεβάρη έως τις 8 Απρίλη.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας αργότερα στο ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο «Press TV», κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως είναι αυτές που «στραγγαλίζουν» τα Στενά του Ορμούζ με τον «παράνομο ναυτικό αποκλεισμό» των ιρανικών λιμανιών.

Κινεζικά πλοία πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ

Στον απόηχο αυτής της δήλωσης, κινεζικά πλοία πέρασαν με ασφάλεια από τα Στενά του Ορμούζ από το βράδυ της Τετάρτης έως και χτες.

Σχετικά με τη συζήτηση για το θέμα του Ορμούζ στη συνάντηση Σι - Τραμπ, σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου υποστηρίζεται ότι «οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το Στενό του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό για να υποστηρίζει την ελεύθερη ροή ενέργειας» και προστίθεται ότι «ο Πρόεδρος Σι κατέστησε επίσης σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση του Στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του, και εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση της Κίνας από το Στενό στο μέλλον. Και οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Ωστόσο, από την κινεζική πλευρά δεν έχει υπάρξει προς το παρόν καμία επίσημη επιβεβαίωση για την εκδοχή που παρουσιάζει η αμερικανική πλευρά. Στα ρεπορτάζ που δημοσιεύουν τα επίσημα κινεζικά ΜΜΕ, αναφέρεται μόνο ότι «οι δύο Πρόεδροι αντάλλαξαν απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, όπως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η κρίση στην Ουκρανία και η Κορεατική Χερσόνησος».

Ταυτόχρονα σημειώθηκαν επίθεση ενόπλων σε εμπορικό πλοίο που έπλεε ανοικτά της Φουτζέιρα των ΗΑΕ και οδηγήθηκε προς τα ιρανικά ύδατα και στη συνέχεια έκρηξη (πιθανώς μετά από επίθεση πυραύλου ή drone) σε πλοίο με ινδική σημαία ενώ έπλεε ανοικτά του Ομάν. Η έκρηξη είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση του πλοίου, ενώ το 14μελές πλήρωμα διασώθηκε χάρη στην έγκαιρη αντίδραση του Πολεμικού Ναυτικού του Ομάν.