ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Παραιτήθηκε και ο υπουργός Υγείας

Νέο «λάδι στη φωτιά» της ενδοαστικής κόντρας που εντείνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο έριξε χτες με την παραίτησή του ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ. Από την αρχή της βδομάδας έχουν παραιτηθεί τουλάχιστον έξι υφυπουργοί και αρκετοί βοηθοί υπουργών, ενώ πάνω από 85 βουλευτές του κόμματος ζητούν από τον Κιρ Στάρμερ να αποχωρήσει από την ηγεσία των Εργατικών και την πρωθυπουργία, μετά τη συντριπτική ήττα στις πρόσφατες τοπικές εκλογές.

Στην επιστολή παραίτησής του ο Στρίτινγκ, που θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους «δελφίνους» για την ηγεσία των Εργατικών, αναφέρει ευθέως ότι έχει απολέσει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του πρωθυπουργού και πως δεν θα πρέπει να είναι αυτός που θα οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εκλογές, παρότι δεν έχουν κλείσει καλά - καλά ούτε 20 μήνες αφότου έγιναν οι προηγούμενες εκλογές.

Στην ίδια επιστολή ο Στρίτινγκ τόνισε πως οι βουλευτές και οι συνδικαλιστές των Εργατικών θέλουν συζήτηση για την «επόμενη μέρα» του κόμματος όχι στη βάση της σύγκρουσης προσώπων ή μικροκομματικών φατριών αλλά στη βάση «μάχης ιδεών». «Η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι ευρεία και να περιλαμβάνει το καλύτερο δυνατό δυναμικό υποψηφίων. Στηρίζω αυτή την προσέγγιση και ελπίζω ότι θα τη διευκολύνετε», πρόσθεσε.

Προχτές ο Στρίτινγκ είχε συναντηθεί για περίπου ένα 15λεπτο με τον πρωθυπουργό Στάρμερ, με τον τελευταίο να παρατηρεί πως οποιαδήποτε πιθανή αμφισβήτηση της ηγεσίας θα «μας βυθίσει στο χάος».