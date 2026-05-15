ΠΑΜΕ

Νίκη στον αγώνα του ηρωικού Παλαιστινιακού λαού!

«Η Νάκμπα συνεχίζεται με τη στρατιωτική κατοχή, με την αρπαγή παλαιστινιακής γης στη Δυτική Οχθη και Γάζα, με τους παράνομους εποικισμούς, με τις φυλακίσεις χιλιάδων Παλαιστινίων, με τη γενοκτονία του λαού της Γάζας από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ», σημειώνει το ΠΑΜΕ με αφορμή την 78η επέτειο, καταγγέλλοντας το κράτος - δολοφόνο και τη συνενοχή της κυβέρνησης της ΝΔ, που σε συνέχεια των προηγούμενων - ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ - «διευρύνει και βαθαίνει τη στρατιωτική, οικονομική και πολιτική συνεργασία με το Ισραήλ».

«Η εργατική τάξη της Ελλάδας βρίσκεται στη σωστή πλευρά της Ιστορίας, με τους λαούς που παλεύουν ενάντια στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα, με τον παλαιστινιακό λαό και τον δίκαιο αγώνα του να αποκτήσει ελεύθερη και ανεξάρτητη πατρίδα. Τώρα να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής του Δεκέμβρη του 2015 και να προχωρήσει η κυβέρνηση στην επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους», σημειώνει, τονίζοντας ότι η φετινή επέτειος «είναι κάλεσμα να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η πάλη μέσα στους χώρους δουλειάς. Να δυναμώσει η απαίτηση να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας στο ιμπεριαλιστικό έγκλημα. Να εκφραστεί πιο αποφασιστικά η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό. Να γενικευτεί το παράδειγμα των λιμενεργατών που, μαζί με τον λαό του Πειραιά, μπλόκαραν τα πολεμικά φορτία του θανάτου και έστειλαν μήνυμα πως οι εργάτες δεν γίνονται συνένοχοι στη σφαγή των λαών. Παντού να ακουστεί το σύνθημα: Λευτεριά στην Παλαιστίνη!».