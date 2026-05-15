ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΑΜΠ - ΣΙ

Η Κίνα είναι για τις ΗΠΑ «κορυφαία γεωπολιτική πρόκληση που θα δυναμώνει»

Δεν θα επιτρέψουμε η άνοδος της Κίνας να γίνει σε βάρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, πηγαίνοντας στο Πεκίνο

Αναμενόμενες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι φιλοφρονήσεις, η εντυπωσιακή υποδοχή, τα κόκκινα χαλιά, οι δεξιώσεις και οι εκκλήσεις συνεργασίας που αντάλλαξαν μπροστά στις κάμερες οι Πρόεδροι ΗΠΑ και Κίνας,καικατά την επίσημη συνάντηση που είχαν χτες στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης του πρώτου, που χαρακτηρίζεται από διάφορα αστικά ΜΜΕ, ως «ιστορική».

Ωστόσο, η αλήθεια, όπως αποτυπώνεται μέσα από μια σειρά δεδομένα σε όλα τα διεθνή αλλά και περιφερειακά «μέτωπα», δεν αλλάζει και είναι μία και βασική: Η σφοδρή αντιπαράθεση των δύο δυνάμεων για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια ιμπεριαλιστική πυραμίδα φουντώνει αμείωτα. Οσο κι αν η στενή αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε μονοπωλιακούς ομίλους των δύο πλευρών «επιβάλλει» συνεννοήσεις και διαύλους επικοινωνίας.

Αποκαλυπτική για την ουσία της αντιπαράθεσης είναι η συνέντευξη που έδωσε μέσα από το «Air Force 1» (κατά τη μετάβασή του στο Πεκίνο) ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο στο φιλοκυβερνητικό αμερικανικό ΜΜΕ «Fox News», ξεκαθαρίζοντας (απαντώντας καταρχάς στην ερώτηση: «Θεωρείτε την Κίνα ως τον κορυφαίο γεωπολιτικό εχθρό μας;»): «Ναι, (η Κίνα) είναι η κορυφαία πολιτική μας πρόκληση γεωπολιτικά (...)είναι μια μεγάλη, ισχυρή χώρα» που «θα συνεχίσει να δυναμώνει».

Ενώ έσπευσε να προσθέσει χωρίς περιστροφές: «Η Κίνα έχει ένα σχέδιο. Εννοώ, πιστεύουν (οι Κινέζοι) ότι (σύντομα) θα είναι η πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο, θα ξεπεράσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχουν ένα σχέδιο να το κάνουν, και αυτό είναι το σχέδιο που εκτελούν. Και δεν τους κατηγορώ. Αν ήμουν κινεζική κυβέρνηση, θα είχα κι εγώ το ίδιο σχέδιο (...)

Εμείς, από την άλλη πλευρά, δεν τα βλέπουμε έτσι τα πράγματα (...) η άνοδος της Κίνας δεν μπορεί να γίνει σε δικό μας βάρος. Η άνοδος των Κινέζων δεν μπορεί να έρθει με την δική μας πτώση (...) Το καταλαβαίνω (λοιπόν) αυτό (το σχέδιο που έχουν οι Κινέζοι) από την οπτική γωνία του (δικού τους) έθνους - κράτους. Αλλά όταν αυτό το σχέδιο έρχεται σε σύγκρουση με το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες (...)»

Καταλήγοντας, περιέγραψε ως επιτυχία το συγκεκριμένο ταξίδι μόνο και μόνο γιατί «(πολύ απλά) θα πάμε, και θα μπορέσουμε να τους μιλήσουμε ενώ (ξέρουμε πολύ καλά ότι) βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση μαζί τους. Θα ήταν εντελώς διαφορετικό να γίνουν τηλεφωνικές συνομιλίες (μεταξύ των δύο Προέδρων), να δημοσιευτούν δελτία Τύπου και (τυπικές) δηλώσεις...».

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέδειξε ότι τα διαπλεκόμενα συμφέροντα των αμερικανικών και κινεζικών επιχειρηματικών ομίλων, σε μια σειρά από κλάδους και με δεδομένη την πορεία ύφεσης στην οποία βαδίζει η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία, φέρνουν και όξυνση διμερών παζαριών, αναζήτηση συμβιβασμών που βέβαια, απέναντι στους εργαζόμενους λαούς, δεν επιφυλάσσουν τίποτα θετικό - το αντίθετο. Ενάντια στα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα είναι που επιδιώκεται η οποιαδήποτε συνεννόηση.

Περιγράφοντας την ανάγκη συνδιαλλαγής των δύο πλευρών, ο Ρούμπιο εξήγησε ότι «θα έχουμε δικά μας συμφέροντα που θα έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντά τους», αλλά «για να αποφύγουμε τους πολέμους και να διατηρήσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα στον κόσμο θα πρέπει να τα διαχειριστούμε (...) υπάρχουν τομείς όπου, αν μπορούμε να βρούμε πεδία με κοινά σημεία, είναι ένα ζήτημα πολύ "ισχυρό" και σημαντικό...».

Η «παγίδα του Θουκυδίδη» ...στον σφοδρό ανταγωνισμό

Μιλώντας εξίσου ανοιχτά, δεν έκρυψε λόγια ούτε για την κατεύθυνση στην οποία οδηγείται ο πλανήτης μέσα από τη διαρκή όξυνση των διμερών αντιθέσεων - που φυσικά πρόσκαιροι συμβιβασμοί δεν πρόκειται ποτέ να γεφυρώσουν μόνιμα: «Πρέπει να διαχειριστούμε αυτές τις διμερείς διαφορές επειδή είναι πολύ σημαντικές, και όταν έχουμε να κάνουμε με δύο μεγάλες, ισχυρές χώρες, αυτή η κατάρρευση θα μπορούσε να έχει τεράστια σημασία για την παγκόσμια οικονομία και την παγκόσμια ειρήνη...».

Από τη μεριά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε να πει μπροστά στις κάμερες για το «υπέροχο μέλλον» που μπορεί να υπάρξει στη σχέση ΗΠΑ - Κίνας, λέγοντας στον ομόλογό του ότι «είναι τιμή να βρίσκομαι μαζί σας. Είναι τιμή να είμαι φίλος σας, κι η σχέση ανάμεσα στην Κίνα και τις ΗΠΑ θα γίνουν καλύτερες παρά ποτέ».

Ο δε Σι Τζινπίνγκ είπε πως «η ισότιμη διαβούλευση είναι η μόνη σωστή επιλογή», υποστηρίζοντας ότι οι δύο Πρόεδροι συμφώνησαν στη δημιουργία «εποικοδομητικής» σταθερής σχέσης «η οποία θα παρέχει στρατηγική καθοδήγηση». Ακόμη, ανέφερε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να «εφαρμόσουν τη σημαντική συναίνεση που επιτεύχθηκε», να «αξιοποιήσουν καλύτερα τα πολιτικά και διπλωματικά κανάλια» και «τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο ενόπλων δυνάμεων». Βέβαια, δεν παρέλειψε να παρατηρήσει ότι ο κόσμος βιώνει «ραγδαίες αλλαγές» και η διεθνής κατάσταση είναι «περίπλοκη και αλληλένδετη», ζητώντας η Κίνα και οι ΗΠΑ να ξεπεράσουν την «παγίδα του Θουκυδίδη» (χρησιμοποιώντας έναν όρο που περιγράφει τη σύγκρουση όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη).

Οι δύο Πρόεδροι αντάλλαξαν απόψεις για σημαντικά διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, όπως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, και ιδιαίτερα η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ (δες σχετικό θέμα σελ. 9), ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο.

Συμφώνησαν δε, όπως αναφέρουν κινέζικά ΜΜΕ, «να αλληλοϋποστηριχτούν» για την επιτυχή διοργάνωση της φετινής Ατυπης Συνόδου των ηγετών της APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας - Ειρηνικού) και της Συνόδου Κορυφής των G20.

«Βαραίνουν» οι αντιφάσεις των μονοπωλιακών ανταγωνισμών

Τον Αμερικανό Πρόεδρο συνοδεύουν στην Κίνα πρωτοκλασάτα στελέχη αμερικανικών επιχειρηματικών κολοσσών όπως οι «Tesla» - «SpaceX», «Apple», «Blackrock», «Citi», «Goldman Sachs», «Meta», «Qualcomm», «Blackstone», «Boeing», «Cargill», «GE Aerospace», «Mastercard» και «Visa».

Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει και η συμμετοχή του ιδρυτή της «Tesla» - «SpaceX», Ιλον Μασκ, που δήλωσε ότι θέλει να πετύχει «πολλά καλά πράγματα» στην Κίνα. Συνεργάτες αμερικανικών «δεξαμενών σκέψης» (όπως του Ινστιτούτου Μπρούκινγκς) έκαναν χτες λόγο για «ομοιότητες συμφερόντων» που μπορεί κανείς να εντοπίσει ανάμεσα στο Πεκίνο και αμερικανικές εταιρείες όπως η «Tesla».

«Οταν εξετάζονται οι τεχνολογικές προτεραιότητες του Πεκίνου, πολλές από αυτές ευθυγραμμίζονται σχεδόν τέλεια με αυτές του Ιλον Μασκ», παρατηρούσε αναλυτής, αναφερόμενος στα ηλεκτρικά οχήματα, τα αυτόνομα οχήματα, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα ανθρωποειδή ρομπότ καθώς και τις «διεπαφές εγκεφάλου - υπολογιστή» (Βrain-Computer Interfaces - BCI), εξηγώντας ότι πρόκειται για τεχνολογίες που συνδέουν απευθείας την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου με υπολογιστές, επιτρέποντας τον έλεγχο συσκευών ή την επικοινωνία μέσω σκέψης) και τους δορυφόρους. Οι ίδιοι σημείωναν ότι «η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της "Tesla" θεωρείται βιομηχανικό πρότυπο στην Κίνα», θυμίζοντας ότι το 2018, η «Tesla» έγινε η πρώτη ξένη αυτοκινητοβιομηχανία στην οποία δόθηκε άδεια να ανοίξει αυτοκινητοβιομηχανία στην Κίνα χωρίς τοπικό συνεταίρο.

Οπως αναμετέδωσε και το ΑΠΕ, επικαλούμενο στοιχεία της Ενωσης Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας, το 2025 η «Tesla» πούλησε περίπου 626.000 αυτοκίνητα στην Κίνα, γεγονός που καθιστά την «Tesla» την 5η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στην Κίνα, όσον αφορά τις πωλήσεις ηλεκτρικών και «plug-in» υβριδικών οχημάτων. Ετσι, η Κίνα αντιπροσώπευε περίπου το 1/5 των εσόδων της «Tesla» πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ οι «παραδοσιακές» αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετώπιζαν τις συνέπειες των «lockdown» και της έλλειψης ημιαγωγών, οι κινεζικές εταιρείες εστίαζαν τις μελέτες τους στα αυτοκίνητα της «Tesla» και την έκδοση συμπερασμάτων που ενσωμάτωναν κατευθείαν στις δικές τους γραμμές παραγωγής.

Την ίδια στιγμή βέβαια, σύμφωνα με εκτενές τηλεγράφημα του ΑΠΕ, «το σχεδόν μονοπώλιο που κατέχει η "SpaceX" σε δορυφόρους που βρίσκονται σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη και παρέχουν φθηνότερες και πιο αξιόπιστες επικοινωνίες, και η σημασία του στη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έχουν ανησυχήσει το Πεκίνο και το έχουν ωθήσει να δημιουργήσει εγχώριες εναλλακτικές λύσεις...». Επιπλέον, «παρότι η πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Μασκ, το "Χ", είναι απαγορευμένη στην Κίνα ο ίδιος έχει 2,3 εκατομμύρια ακολούθους στο κινεζικό "Weibo" και σε προηγούμενες επισκέψεις του στη χώρα τα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αποκαλούσαν "πρωτοπόρο", "Αδελφό Μα" και "Παγκόσμιο Ινδαλμα"...».

Σημειωτέον ότι στα σχέδια που «κουβαλούσε» ο ίδιος στις βαλίτσες του ήταν και η αγορά εξοπλισμού αξίας 2,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή ηλιακών πάνελ από Κινέζους προμηθευτές, όπως πριν κάποιες βδομάδες τόνιζε το «Ρόιτερς».