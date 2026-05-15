ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Νομοσχέδιο επιτρέπει στον Ρώσο Πρόεδρο να διατάξει εισβολή σε άλλες χώρες

Το ρωσικό κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που επιτρέπει στον Πρόεδρονα διατάξει την εισβολή σε άλλες χώρες, σε μια περίοδο οξυμένης γεωπολιτικής σύγκρουσης σε Ανατολική Ευρώπη, Βαλτική και Μαύρη Θάλασσα, και ενώ μεγαλώνει ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο και όπως μεταδίδει το «Politico», η Μόσχα θα μπορεί να στέλνει στρατεύματα στο εξωτερικό για να «προστατεύσει» τους Ρώσους πολίτες που συλλαμβάνονται, ερευνώνται, δικάζονται ή κακοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο από ξένα κράτη, διεθνή δικαστήρια και οργανισμούς στους οποίους δεν ανήκει η Ρωσία. Υπενθυμίζεται ότι ένα από τα προσχήματα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φλεβάρη του 2022 ήταν η «προστασία» των ρωσόφωνων της ανατολικής Ουκρανίας, την ίδια ώρα που κλιμακωνόταν η μεγαλύτερη σύγκρουση με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ για το μοίρασμα σφαιρών επιρροής, αγορών, ενεργειακών πόρων και των δρόμων μεταφοράς τους.

«Η δυτική Δικαιοσύνη έχει μετατραπεί σε κατασταλτική μηχανή για την καταστολή αποφάσεων που διαφωνούν με εκείνες που επιβάλλονται από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας στο εξωτερικό», δήλωσε ο Β. Βολόντιν, πρόεδρος της ρωσικής κρατικής Δούμας. Ο Πούτιν έχει 14 μέρες για να υπογράψει το νομοσχέδιο.

Το τελευταίο διάστημα μια σειρά υπηρεσίες πληροφοριών στην Ευρώπη, για τους δικούς τους λόγους, έχουν εκδώσει εκθέσεις χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία «άμεση απειλή» για την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Αξιωματούχοι της ΕΕ στον τομέα της «άμυνας» έχουν αναφερθεί στο ενδεχόμενο η Ρωσία να θεωρήσει τα επόμενα 2 χρόνια ιδανική στιγμή για να τεστάρει την «ενότητα» της Δύσης και τη δέσμευση των κρατών - μελών στο Αρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, περί «συλλογικής άμυνας».

Χαρακτηριστικά είναι όσα είχε δηλώσει στους «Financial Times» στα τέλη Απρίλη ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντ. Τουσκ: «Για ολόκληρη την ανατολική πλευρά (...) το ερώτημα είναι αν το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να είναι ένας οργανισμός έτοιμος - πολιτικά αλλά και υλικοτεχνικά - να αντιδράσει, για παράδειγμα εναντίον της Ρωσίας εάν επιχειρήσει να επιτεθεί». «Μιλάω για βραχυπρόθεσμη προοπτική, μάλλον για μήνες παρά για χρόνια», διευκρίνισε.

Επίσης τον περασμένο μήνα ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι είχε υποστηρίξει ότι οι χώρες της Βαλτικής ενδέχεται να γίνουν ο επόμενος στόχος της Μόσχας, αν η Ουκρανία δεν λάβει αρκετή υποστήριξη - μια προειδοποίηση που αργότερα απορρίφθηκε από την Εσθονία.

Η Πολωνία αναχαίτισε ρωσικό αεροσκάφος στη Βαλτική

Στο μεταξύ, την Τετάρτη το βράδυ η Πολωνία ανακοίνωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία της αναχαίτισε ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από διεθνή ύδατα στη Βαλτική Θάλασσα, κάνοντας λόγο για «πρόκληση» και «πιθανή απειλή».

«Το αεροσκάφος Il-20 πετούσε σε διεθνή εναέριο χώρο χωρίς κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης και με απενεργοποιημένους αναμεταδότες», ανέφερε ο υπουργός Αμυνας Βλ. Κοσινιάκ - Κάμις, εξηγώντας ότι οι πτήσεις χωρίς αναμεταδότες θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για άλλα αεροσκάφη. «Αυτή είναι μία ακόμη επιθετική ενέργεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και μια δοκιμή των συστημάτων αεράμυνάς μας», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο πολωνικός στρατός είχε πραγματοποιήσει αεροπορικές επιχειρήσεις στον πολωνικό εναέριο χώρο, ως προληπτικό μέτρο λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία.

Λετονία: Παραίτηση της πρωθυπουργού λόγω του ουκρανικού drone

Μετά τον υπουργό Αμυνας της Λετονίας, χθες ανακοίνωσε την παραίτησή της και η πρωθυπουργός της χώρας Εβίκα Σιλίνια, λίγους μήνες πριν τις εκλογές του Οκτώβρη, μετά τα περιστατικά με τα ουκρανικά drones που συνετρίβησαν σε λετονικό έδαφος.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό συνέβη στις 7 Μάη, όταν δύο drones εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λετονίας και έπληξαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, προκαλώντας πολιτική κρίση, καθώς «τα περιστατικά αποκάλυψαν τα τρωτά σημεία στη στρατιωτική ετοιμότητα της χώρας». Επίσης, αν και δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, οι πολίτες κατήγγειλαν ότι έλαβαν μήνυμα που τους προειδοποιούσε για τα drones 60 λεπτά μετά το περιστατικό.

Η πολιτική ηγεσία της Λετονίας παραδέχτηκε ότι τα drones ήταν ουκρανικής προέλευσης και ότι εκτράπηκαν στη χώρα από τη Ρωσία. Ο υπουργός Αμυνας Αντρις Σπρουντς, προερχόμενος από τους «Προοδευτικούς», παραιτήθηκε λόγω παραλείψεων στην ανίχνευση και στην αντιμετώπισή τους.

Η Σιλίνια, που προέρχεται από το κεντροδεξιό κόμμα «Νέα Ενότητα», έμεινε χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία προχθές, όταν το κόμμα των «Προοδευτικών» δήλωσε ότι αποσύρει τη στήριξή του.

Ο Πρόεδρος της Λετονίας Εντγκαρς Ρινκέβιτς, που με βάση το Σύνταγμα ορίζει τον επικεφαλής της κυβέρνησης, θα συναντηθεί με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα σήμερα.

Μόσχα: Απορρίπτει την Ευρώπη ως «μεσολαβητή»

Η Ευρώπη δεν πρέπει να αναμένει να ενεργήσει ως «μεσολαβητής στην ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία, δεδομένης της τρέχουσας προσέγγισής της», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμ. Πεσκόφ.

Οπως είπε, η Ευρώπη εμπλέκεται επί του παρόντος στη σύγκρουση, στο πλευρό της Ουκρανίας.

Το τελευταίο διάστημα η ΕΕ και ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο να ορίσουν μια διαπραγματευτική ομάδα για συνομιλίες με τη Ρωσία.