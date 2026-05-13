ΛΙΒΑΝΟΣ

Δολοφονίες από το Ισραήλ και νέα κατοχή εδάφους

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει το δολοφονικό έργο του στον νότιο Λίβανο, με εκπρόσωπό του να ανακοινώνει ότι πλέον διέσχισαν και τον ποταμό Λιτάνι, για να κάνουν επιδρομές υποτίθεται κατά της Χεζμπολάχ. Οι νέες επιχειρήσεις, που καταγράφουν διεύρυνση του πεδίου δράσης του ισραηλινού στρατού εισβολής στον Λίβανο, εμφανίζονται ως επιχειρήσεις «εκκαθάρισης υποδομών της Χεζμπολάχ» για να δικαιολογηθούν οι νέες δολοφονίες.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ απέρριψε κάθε κουβέντα να αποτελέσει θέμα συζήτησης ανάμεσα στο Ισραήλ και στην κυβέρνηση του Λιβάνου, στον τρίτο γύρο συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών στις 14 και 15 Μάη στην Ουάσιγκτον, ο εξοπλισμός της οργάνωσης.

Οπως ανέφερε, τα όπλα της Χεζμπολάχ είναι εσωτερικό θέμα του Λιβάνου και όχι αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον εχθρό. Ξεκαθάρισε πως οι μαχητές της οργάνωσης θα συνεχίσουν την αντίσταση και δεν θα παραδοθούν, για να υπερασπιστούν τη χώρα και τον λαό «όσο κι αν χρειαστεί, όσες θυσίες κι αν πρέπει να γίνουν».

Τάχθηκε υπέρ των έμμεσων συνομιλιών με το Ισραήλ, τονίζοντας πως αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι «ευθύνη του κράτους» και πως η Χεζμπολάχ θα συνεργαστεί με αυτό, για τον τερματισμό του πολέμου και της κατοχής. Ο Κασέμ διαβεβαίωσε ότι η Χεζμπολάχ δεν θα σταματήσει να μάχεται κατά των δυνάμεων εισβολής και ότι θα μετατρέψει τα πεδία συγκρούσεων «σε κόλαση για το Ισραήλ».

Επιπλέον, μαχητές της οργάνωσης συνέχισαν την εκτόξευση ρουκετών από τον νότιο Λίβανο στο Ισραήλ.

Χτες πάντως το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου σε ανακοίνωσή του επεσήμανε ότι τα θύματα των ισραηλινών επιθέσεων από την έναρξη της «εκεχειρίας» στις 17 Απρίλη είναι τουλάχιστον 380, μεταξύ τους 22 παιδιά. Από την έναρξη της νέας φάσης σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, στις 2 Απρίλη, οι νεκροί ξεπερνούν τους 2.900 και οι τραυματίες τους 8.500. Στα θύματα προστέθηκαν χτες το βράδυ και δύο μέλη της Πολιτικής Αμυνας του Λιβάνου, καθώς χτυπήθηκαν θανάσιμα από ισραηλινά πυρά.

Η λιβανέζικη κυβέρνηση θέλει «δεσμεύσεις» από τις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ

Παρά την καθημερινή κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα του, κατά παράβαση και της τελευταίας συμφωνίας εκεχειρίας, ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ επιμένει ότι αυτό που χρειάζεται είναι η «ενίσχυσή» της.

«Τα αιτήματά μας είναι γνωστά: Χρονοδιάγραμμα για αποχώρηση του ισραηλινού στρατού, απελευθέρωση των αιχμαλώτων και επιστροφή τους στον Λίβανο, επιστροφή των εκτοπισμένων πολιτών στις πόλεις και στα χωριά τους, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη της ανοικοδόμηση», τόνισε ο Σαλάμ μιλώντας στην εφημερίδα «An-Nahar».

Αναφερόμενος στις ΗΠΑ, κάλεσε την κυβέρνηση του Ντ. Τραμπ να υλοποιήσει τις «δεσμεύσεις» που υποτίθεται ότι έχει λάβει απέναντι στον Λίβανο και να ασκήσει πιέσεις για την «αποτελεσματική εφαρμογή των εγγυήσεων» που έχει δώσει. Επανέλαβε ότι «κανείς δεν διαπραγματεύεται εκ μέρους του Λιβάνου, πλην της κυβέρνησης της χώρας», σε έμμεση αναφορά στις προσπάθειες του Ιράν να περάσει ρήτρα σε μελλοντική συμφωνία με τις ΗΠΑ για οριστικό τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε το περασμένο Σάββατο στη Συρία, τονίζοντας πως εντείνεται η διμερής συνεργασία για την αντιμετώπιση «κοινών προκλήσεων». Ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει διαδικασία για τη συγκρότηση υψηλού επιπέδου επιτροπών ανάμεσα στον Λίβανο και σε αραβικές χώρες, ξεχωρίζοντας ανάμεσά τους τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Drone των Χούθι της Υεμένης στο Εϊλάτ του Ισραήλ

Στο μεταξύ, χτες ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι εντοπίστηκε drone των Χούθι, για πρώτη φορά από την εκεχειρία της 8ης Απρίλη. Σε ανακοίνωση του στρατού αναφέρεται πως το drone απογειώθηκε από τα ανατολικά και πως «αναχαιτίστηκε» από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία νότια του Εϊλάτ.