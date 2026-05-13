ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Σχεδιασμοί για επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ

Διεθνής τηλεδιάσκεψη υπουργών Αμυνας δεκάδων χωρών, με αντικείμενο τον συντονισμό μιας πολυεθνούς αποστολής που θα συνοδεύει εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, συγκλήθηκε χθες στο Λονδίνο από Βρετανία και Γαλλία, καθώς τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ προωθούν τα δικά τους - ανταγωνιστικά προς τις ΗΠΑ - σχέδια για τη Μέση Ανατολή.

Η πρωτοβουλία Λονδίνου και Παρισιού εντάσσεται στην έντονη διπλωματική και στρατιωτική κινητοποίηση που παρατηρείται τις τελευταίες βδομάδες. Σύμφωνα με βρετανικές κυβερνητικές πηγές, ο σχεδιασμός αφορά μια «αυστηρά αμυντική» πολυεθνή αποστολή με στόχο την προστασία εμπορικών πλοίων, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ναυτιλιακών εταιρειών και, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκών στην περιοχή.

Οι δύο ευρωπαϊκές δυνάμεις θέλουν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην επιχείρηση αποκατάστασης της ασφάλειας στη θαλάσσια οδό. Αναλυτές στο Λονδίνο εκτιμούν ότι πέραν της στρατιωτικής διάστασης, η χθεσινή σύνοδος αποτελεί και μια πολιτική προσπάθεια των ευρωπαϊκών δυνάμεων του ΝΑΤΟ να εμφανιστούν ως «αυτόνομος παράγοντας σταθερότητας στη Μέση Ανατολή», σε μια περίοδο κατά την οποία «οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες».

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη μετακινήσει στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής το αντιτορπιλικό «HMS Dragon», ενώ η Γαλλία έχει αναπτύξει το αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle» κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα, και είναι έτοιμα να αναλάβουν δράση.

Η Λιθουανία θα μπορούσε να συνεισφέρει με δυνατότητες εκκαθάρισης ναρκών και πόρους για το αρχηγείο μιας πιθανής αποστολής προστασίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε χθες ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, στρατηγός Ρ. Βαϊκσνόρας.

«Εστιάζουμε κυρίως στην αποστολή δυνατοτήτων ναρκαλιείας και προσωπικού για το αρχηγείο. Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη, θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που χρειάζεται», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Βίλνιους. Προχθές το Συμβούλιο Αμυνας του Κράτους πρότεινε στο κοινοβούλιο να στείλει η Λιθουανία έως και 40 στρατιώτες και στελέχη για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ανοιχτά κατά της ανάπτυξης ξένων πολεμικών πλοίων στην περιοχή, επιμένοντας ότι η ασφάλεια στα Στενά αποτελεί ευθύνη των παράκτιων κρατών.

Εξάλλου, χθες οι υπουργοί Αμυνας της ΕΕ συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν την «αξιολόγηση απειλών κατά της ΕΕ», την υποστήριξή της προς την Ουκρανία και τι θα μπορούσε να κάνει η Ευρώπη για να «πιάσει πόστα» στη Μέση Ανατολή.

Οι υπουργοί εξέτασαν το «πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δάνειο των 90 δισ. ευρώ ώστε να ανταποκριθεί στις επείγουσες ανάγκες της Ουκρανίας», όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν τη σύνοδο η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλας. Τα 2/3 του δανείου προορίζονται για την αγορά όπλων, κυρίως από ευρωπαϊκούς ομίλους.

Οι διαπραγματεύσεις των υπουργών Αμυνας αφορούσαν επίσης την ενίσχυση της «εγχώριας αμυντικής παραγωγής στην Ευρώπη».