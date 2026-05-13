ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Την ανάπτυξη του πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους ανακοίνωσε η Ρωσία

Συνεχίζονται και εντείνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, με το Κρεμλίνο να ανακοινώνει χτες και επίσημα ότι «η κατάπαυση του πυρός τελείωσε» και η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται». Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν 108 drones τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ η ουκρανική πλευρά έκανε λόγο για περισσότερα από 200 ρωσικά drones.

Η Ρωσία σχεδιάζει να αναπτύξει έως το τέλος του έτους τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Sarmat, ο οποίος έχει δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών, δήλωσε χτες ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν.

Ο στρατός της χώρας πραγματοποίησε επιτυχημένη δοκιμή του όπλου, ανέφερε στον Ρώσο ηγέτη κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνάντησης την Τρίτη ο διοικητής των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων, Σ. Καρακάγεφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρώτο σύνταγμα εξοπλισμένο με τον συγκεκριμένο πύραυλο θα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους στην περιοχή Κρασνογιάρσκ.

Ο πύραυλος επρόκειτο αρχικά να τεθεί σε υπηρεσία στα τέλη του 2022, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων «RIA Novosti». Η Ρωσία είχε ανακοινώσει το 2023 ότι έθετε τον ICBM σε επιχειρησιακή ετοιμότητα μάχης.

Χτες ο Πούτιν δήλωσε ότι η εμβέλεια του πυραύλου Sarmat είναι πάνω από τέσσερις φορές μεγαλύτερη από εκείνη των δυτικών αντίστοιχων συστημάτων.

Την ίδια στιγμή η Μόσχα συντηρεί τα σενάρια περί συνομιλιών και διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, «όλη η πρόοδος στην ειρηνευτική διαδικασία επιτρέπει να πούμε ότι το τέλος πραγματικά πλησιάζει. Αλλά σε αυτό πλαίσιο, δεν είναι δυνατόν για την ώρα να υπεισέλθουμε σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες». Ο Ντμιτρι Πεσκόφ χαιρέτισε τις «μεσολαβητικές προσπάθειες» των ΗΠΑ, σχολιάζοντας προηγούμενες δηλώσεις του Προέδρου Βλ. Πούτιν ότι η σύγκρουση «φτάνει στο τέλος».

Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας επέβαλε η ΕΕ, ενώ ακολούθησε και η Μεγάλη Βρετανία, επικαλούμενες τον «συστηματικό και παράνομο εκτοπισμό παιδιών από την Ουκρανία», ενώ εντείνονται οι συγκρούσεις και οι εκατέρωθεν επιθέσεις.

Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις σε 16 πολίτες και επτά οντότητες στη Ρωσία, αναφέροντας ότι «έχει εκτοπίσει και μεταφέρει διά της βίας περίπου 20.500 παιδιά από την Ουκρανία από τότε που άρχισε ο πόλεμος».

Στις οντότητες περιλαμβάνονται ομοσπονδιακοί οργανισμοί που συνδέονται με το υπουργείο Παιδείας της Ρωσίας. Στον κατάλογο αναφέρονται τα ονόματα των αξιωματούχων και των πολιτικών από τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη, μαζί και των επικεφαλής των παιδικών κατασκηνώσεων και των στρατιωτικών πατριωτικών οργανώσεων.

Από την πλευρά της η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις σε δεκάδες Ρώσους αξιωματούχους, στελέχη των ΜΜΕ και οργανισμούς, στοχεύοντας τα προγράμματα που προορίζονται για νέους και τα οποία διαχειρίζεται το Κρεμλίνο, όπως και οντότητες που εμπλέκονται στην «απαγωγή και την πλύση εγκεφάλου» παιδιών από την Ουκρανία. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η Βρετανία έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερα από 3.200 άτομα, επιχειρήσεις και πλοία ασκώντας πίεση στη Ρωσία και στηρίζοντας την Ουκρανία.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο χαρακτήρισε τις κυρώσεις αβάσιμες και παράνομες και ανέφερε ότι οι ισχυρισμοί σχετικά με την αναγκαστική μεταφορά παιδιών έχουν διαψευστεί επανειλημμένα.

Στο μεταξύ, στην Ουκρανία, σε μια υπόθεση «διαφθοράς» που πλήττει το στενό περιβάλλον του Προέδρου, Β. Ζελένσκι, οι ουκρανικές αρχές κατονόμασαν τον πρώην προσωπάρχη του, τον Αντρίι Γερμάκ, ως ύποπτο για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που ξέπλυνε περίπου 10,5 εκατ. δολάρια μέσω ενός πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών έξω από το Κίεβο. Οι ουκρανικές υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς διερευνούν τη συγκεκριμένη υπόθεση εδώ και μήνες.