Τετάρτη 13 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Τριγμοί στους Εργατικούς μετά την ήττα

Εντείνονται οι εσωκομματικοί τριγμοί στο σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα στη Μεγάλη Βρετανία, μετά την εκκωφαντική ήττα στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, όπως και οι πιέσεις στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για παραίτηση.

Η υπουργός Προστασίας Τζες Φίλιπς υπέβαλε την παραίτησή της, δηλώνοντας ότι δεν φτάνουν τα λόγια «αλλά τα έργα». Παραιτήθηκε επίσης η υπουργός Αποκέντρωσης, Πίστης και Κοινοτήτων, Μιάτα Φανμπουλέχ, η οποία εξέφρασε τη γνώμη ότι «ο πρωθυπουργός είναι ανίκανος να ηγηθεί πολιτικής που μπορεί να φέρει αλλαγή». Στη συνέχεια η υφυπουργός Δικαιοσύνης Αλεξ Ντέιβις - Τζόουνς δημοσίευσε επιστολή παραίτησής της στο «X», ζητώντας από τον Στάρμερ «να ενεργήσει προς το συμφέρον της χώρας και να καθορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του».

Το ίδιο είχαν κάνει αργά το βράδυ της Δευτέρας άλλοι έξι υφυπουργοί και βοηθοί υπουργών.

Νωρίτερα η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ προστέθηκε στους υπουργούς που ζητούν από τον Στάρμερ να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του, όπως έκαναν προηγουμένως 72 Εργατικοί βουλευτές, ζητώντας είτε την άμεση παραίτηση του πρωθυπουργού ή χρονοδιάγραμμα αποχώρησης.

Ο υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι, ένας από τους λίγους που παραμένουν στο πλευρό του Στάρμερ, είπε ότι «περισσότερη αστάθεια δεν είναι προς το συμφέρον της Βρετανίας» και κάλεσε άπαντες στο κόμμα να εστιάσουν στο πώς θα διαχειριστούν τις άμεσες οικονομικές προκλήσεις και τις προκλήσεις «ασφαλείας».

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, χτες το κόστος δανεισμού στα 10ετή βρετανικά ομόλογα αυξήθηκε κατά 5%. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από την καπιταλιστική κρίση του 2008.

Σήμερα Τετάρτη αναμένεται ομιλία του βασιλιά Καρόλου στις 11.30 π.μ. ώρα Βρετανίας, ενόψει της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου, στην οποία παρουσιάζονται όλα τα νομοσχέδια που σχεδιάζει να προωθήσει η κυβέρνηση.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Για καταστολή της μετανάστευσης και την Ουκρανία μίλησαν Στάρμερ - Μακρόν (10/7/2025)
Αντιδρούν Ρωσία και Κίνα στις ανακοινώσεις για «πολεμική ετοιμότητα» (4/6/2025)
Για «δύσκολες μέρες» προειδοποιούν οι Εργατικοί (9/7/2024)
Επαναλαμβάνονται οι επαφές για το Brexit (29/8/2017)
Κοινοβουλευτικές πιέσεις για τη διαπραγμάτευση ενόψει Brexit (8/11/2016)
Εντείνονται οι ενδοαστικές «αναδιατάξεις» (12/7/2016)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Δολοφονίες από το Ισραήλ και νέα κατοχή εδάφους
Οι ΗΠΑ απειλούν για νέες επιθέσεις, το Ιράν δηλώνει ότι θα απαντήσει
 Την ανάπτυξη του πυραύλου Sarmat έως το τέλος του έτους ανακοίνωσε η Ρωσία
Στη μεγάλη απεργιακή διαδήλωση στις Βρυξέλλες συμμετείχε η Οργάνωση του ΚΚΕ
 Νόμος για θανατική ποινή σε Παλαιστίνιους εγκρίθηκε στη Βουλή
Ανησυχία για το προβάδισμα που παίρνει η Κίνα σε πολλούς τομείς
 Ο ΠΟΥ εκφράζει «ελπίδα» να τηρηθούν οι «συστάσεις» του
 Σχεδιασμοί για επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ
 Διαπραγματεύσεις για νέες αμερικανικές βάσεις στη Γροιλανδία
 Στόχος της «ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό έθνος»
 Νέες επιθέσεις και αλληλοκατηγορίες
 Να «ξεπλύνει» το αποικιοκρατικό παρελθόν επιχειρεί η Γαλλία
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ