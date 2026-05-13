ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Τριγμοί στους Εργατικούς μετά την ήττα

Εντείνονται οι εσωκομματικοί τριγμοί στο σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα στη Μεγάλη Βρετανία, μετά την εκκωφαντική ήττα στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, όπως και οι πιέσεις στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για παραίτηση.

Η υπουργός Προστασίας Τζες Φίλιπς υπέβαλε την παραίτησή της, δηλώνοντας ότι δεν φτάνουν τα λόγια «αλλά τα έργα». Παραιτήθηκε επίσης η υπουργός Αποκέντρωσης, Πίστης και Κοινοτήτων, Μιάτα Φανμπουλέχ, η οποία εξέφρασε τη γνώμη ότι «ο πρωθυπουργός είναι ανίκανος να ηγηθεί πολιτικής που μπορεί να φέρει αλλαγή». Στη συνέχεια η υφυπουργός Δικαιοσύνης Αλεξ Ντέιβις - Τζόουνς δημοσίευσε επιστολή παραίτησής της στο «X», ζητώντας από τον Στάρμερ «να ενεργήσει προς το συμφέρον της χώρας και να καθορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του».

Το ίδιο είχαν κάνει αργά το βράδυ της Δευτέρας άλλοι έξι υφυπουργοί και βοηθοί υπουργών.

Νωρίτερα η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ προστέθηκε στους υπουργούς που ζητούν από τον Στάρμερ να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του, όπως έκαναν προηγουμένως 72 Εργατικοί βουλευτές, ζητώντας είτε την άμεση παραίτηση του πρωθυπουργού ή χρονοδιάγραμμα αποχώρησης.

Ο υπουργός Αμυνας Τζον Χίλι, ένας από τους λίγους που παραμένουν στο πλευρό του Στάρμερ, είπε ότι «περισσότερη αστάθεια δεν είναι προς το συμφέρον της Βρετανίας» και κάλεσε άπαντες στο κόμμα να εστιάσουν στο πώς θα διαχειριστούν τις άμεσες οικονομικές προκλήσεις και τις προκλήσεις «ασφαλείας».

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, χτες το κόστος δανεισμού στα 10ετή βρετανικά ομόλογα αυξήθηκε κατά 5%. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από την καπιταλιστική κρίση του 2008.

Σήμερα Τετάρτη αναμένεται ομιλία του βασιλιά Καρόλου στις 11.30 π.μ. ώρα Βρετανίας, ενόψει της νέας κοινοβουλευτικής συνόδου, στην οποία παρουσιάζονται όλα τα νομοσχέδια που σχεδιάζει να προωθήσει η κυβέρνηση.